关于 Splashtop

Splashtop 公司成立于2006年，但 Splashtop 的故事早在15年前就开始了。那时，公司的四位创始人 Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu 还是刚踏入麻省理工学院（MIT）的大学生，主修电气工程和计算机科学专业。

他们四人出生于台湾，在美国加州的台湾移民家庭长大。这四人亲密无间，承袭麻省理工学院“努力工作，尽情玩耍”的校风。