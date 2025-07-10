关于 Splashtop Inc.
我们在安全远程访问与支持领域占有一席之地，通过 IT 可以信赖的安全功能，为用户提供所需的面对面远程体验。
什么是面对面远程体验？与其他笨重的远程访问解决方案不同，我们的产品快速、简单又安全，让您能像在办公现场一样，而且能让您随时随地使用任何设备进行远程访问和支持。这就是面对面远程体验！我们的解决方案具备4K、60帧/秒的高性能、各种高级安全功能和合规性。我们提供集远程访问和远程支持于一体的多合一应用程序，可跨操作系统（包括 Windows 和 Mac）实现远程访问和支持，我们的全球技术支持可让您直接与我们的专员联系。
3,000万+用户数
8亿+会话
2,000+ 五星评论
超过10亿美元估值
我们的宗旨
提升全球客户的满意度
倾听客户声音，根据客户反馈采取相应措施，以不断提升客户满意度。我们收获的2,000余条来自客户的5星评论就是对我们所有努力的认可。
提供更高性价比
我们以合理的价格为客户提供高性价比解决方案。我们的订购价格清晰稳定、始终如一，没有隐藏条件，也没有意外。
注重安全与合规
我们遵守并支持最新的安全标准和法规，包括 ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAA、SOC 2 和 PCI。我们的安全咨询委员会负责指导我们实现更加严格的安全和合规目标。
提供可靠的高性能用户体验
我们的产品因具备高性能和可靠性，曾多次获奖，能够直接帮助客户达到工作、学习或娱乐目的。
创始人的初次相遇
Splashtop 公司成立于2006年，但 Splashtop 的故事早在15年前就开始了。那时，公司的四位创始人 Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng 和 Philip Sheu 还是刚踏入麻省理工学院（MIT）的大学生，主修电气工程和计算机科学专业。
他们四人出生于台湾，在美国加州的台湾移民家庭长大。这四人亲密无间，承袭麻省理工学院“努力工作，尽情玩耍”的校风。
激发创业动力
四人之中，Mark 尤其具有创业精神。刚好麻省理工学院提倡创业精神，当时举办了创业竞赛，奖金为1万美金（现在创业竞赛奖金为10万美金）。Mark 说服其他三人共同参赛撰写商业计划，他们的商业计划还入围了决赛。
从麻省理工学院毕业后，四人走上了不同的职业道路。Mark 就职于亚利桑那州和加利福尼亚州的英特尔；Thomas 就职于佛罗里达的摩托罗拉和加利福尼亚的英特尔；Phil 就职于加利福尼亚和俄勒冈的惠普；Robert 则就职于纽约的华尔街。但他们始终保持联系，经常谈论共同的创业梦。
创始人的首家公司：OSA Technologies
2000年，我们的四位联合创始人创办了 OSA Technologies，主营嵌入式智能平台管理接口（IPMI）软件和固件。
OSA 从英特尔、戴尔、广达、富士康、联华电子、Storm Ventures、Sycamore Ventures 等公司筹资总计2000万美元，在圣何塞、上海和台北均有业务发展，装载其产品的服务器供应商包括微软、英特尔、戴尔、惠普、IBM 等。2004 年，OSA 以 1 亿美元的价格被 Avocent 收购。
Splashtop 的开始
四位创始人在 Avocent 任职多年。2006年，他们决定共同创办另一家公司。公司最初名为 DeviceVM，后更改为首个产品的名称，即 Splashtop。
为了提供更快、更简单的互联网用户体验，DeviceVM 推出了首款即时浏览器操作系统（OS），已被华硕、宏碁、惠普、戴尔、联想、LG、索尼等公司采用。该浏览器操作系统是 Google Chromebook 的前身，已装载于3亿多台 PC，包括所有主流 PC 和上网本平台。DeviceVM 即时浏览器操作系统在2009年荣获“最佳产品奖（Best of CES）”。
打造新方向
到2010年，公司认识到 PC 正逐渐失去其在主要计算平台的优势，这意味着其市场方向在未来将无法持续或扩展。于是，他们利用核心专业知识，开发出能够提高计算体验的高性能软件产品，以开拓新的市场方向。
Splashtop 转向安全的远程访问和支持
为开拓新方向，我们首先致力于远程手游，同时扩大远程计算机和远程支持的使用范围。时至今日，我们已在全球远程技术领域处于领先地位，通过 Splashtop 的高性能软件，人们能够随时随地使用任何设备轻松、安全地访问工作、学习、娱乐以及 IT 支持所需的计算资源。
家庭般的情谊和奉献
Splashtop 目前的管理团队与2006年的创始团队相同，他们之间的友谊从未改变。公司的一位长期投资者指出，管理团队的勇气和韧性是 Splashtop 之所以能够成功的“超能力”之一。创始人共同的经历和价值观形成了鲜明的企业文化，即家人般融洽相处的工作氛围、透明化管理以及客户至上的坚持。
Splashtop 成功跻身独角兽企业之列
2006年至2010年间，Splashtop 在四轮融资中募集风险投资金额高达4,900万美元的，投资方包括 Storm Ventures、DFJ DragonFund、New Enterprise Associates（NEA）和 Sapphire Ventures。2021年1月，在 Sapphire Ventures 以及其他三位长期投资者的帮助下，我们宣布再次获得超过5000万美元的投资，企业估值成功越过10亿美元大关，达到了“独角兽”企业估值需超过10亿美元的标准。