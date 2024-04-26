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Splashtop Connector

通过 Splashtop 远程访问计算机、服务器和网络设备，无需使用 VPN 或安装远程访问代理。

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Splashtop Connector 的优势

安全性与合规性

使用 Splashtop 的端到端加密路由连接时，远程连接会更加安全，无需 VPN 通道或 RD 网关。 只有具有适当访问权限的用户才能连接到资源。 所有连接都会被记录，并提供 IP 白名单/黑名单和会话记录功能。

易于部署

在网络中的一台计算机上安装 Splashtop Connector，作为桥梁或跳转点，通过 RDP、VNC 或 SSH 访问所有其他计算机、交换机、路由器和网络设备。

工作流程简单

IT 管理员可以为通过 Connector 访问的计算机和设备预先配置配置文件。 用户可以从任何计算机上直接通过 Splashtop Business App 访问这些系统，而无需使用 VPN 或其他第三方客户端。

高效办公

远程连接既快速又安全可靠，让远程办公就像在现场一样，而且具有多显示器支持、文件传输、远程打印等高效办公工具。

Enterprise 入门

通过我们的一体化解决方案，以极具竞争力的价格获得灵活、可扩展的许可，以满足您的业务需求，实现对系统的无代理访问。

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带 Splashtop 连接器...

  • 访问封闭网络上的计算机、服务器和设备，这些网络可能无法访问互联网或不允许安装第三方应用程序。
  • 通过在每个地点部署一个连接器，远程支持不同办公室和商店的计算机、POS 系统、信息亭和其他IoT 设备。
  • 仅远程访问特定程序，而不是连接到完整的远程桌面，并通过 RDS/终端服务器启用多个单独的远程桌面会话。

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