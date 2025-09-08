Splashtop Connector 简介：利用下一代远程访问的 RDP

了解新版 Splashtop Connector 如何通过下一代远程访问利用 RDP 满足您的安全性和生产力需求。
试想，如果您的远程访问与支持解决方案允许用户在没有 VPN 的情况下执行以下操作：
支持无法访问互联网或不允许安装第三方应用的内网计算机
利用现有终端服务在同一台计算机上建立单独的桌面会话或远程运行特定应用，而无需连接到整个远程桌面
远程访问不在同一网络的计算机
只需在内网的一台设备上安装远程访问软件即可无代理访问系统
以上只是新版 Splashtop Connector 的部分强大功能。该软件允许用户通过 RDP 连接到计算机，直接通过 Splashtop Business 应用进行远程访问和支持。
为什么公司希望通过下一代远程访问软件来访问 RDP？
两个重要原因：为满足安全性需求和生产力需求。
想象这样的场景：技术员要支持封闭网络中的多台计算机，这些计算机可能无法访问互联网或运行环境的防火墙政策非常严格。最重要的是，安全政策可能会阻止在这些计算机上使用第三方远程访问应用程序。通常，技术员可能使用 VPN 支持受到这些安全限制的所有计算机。技术员甚至必须使用多个应用创建远程访问连接，这一流程非常繁琐。
再试想，IT 现在只需在封闭网络内的某一台设备上安装 Splashtop Connector。这台设备可充当桥梁或跳点，让技术员能够通过 RDP 连接到�同一网络中的所有其他计算机，而无需再安装任何软件。可以快速简化工作流程，只需使用一个应用即可远程连接。
大体来看，Splashtop Connector 可以帮助技术员远程支持在全球设有多个分支机构的大型公司。仅需在每个分支机构的一台设备上安装 Splashtop Connector，技术员即可同时支持所有这些设备。
牙科计费公司的 Splashtop Connector 使用体验：
该公司内网有1,800名承包商，通过内部 IT 管理团队为这些承包商提供支持。此 IT 管理团队还负责支持各个牙科诊所的 Windows 计算机上运行的 ERP 和其他软件。每个诊所只有1或2台服务器，为使用 ERP 应用程序多个承包商常常要连接到同一台服务器。
在使用 Splashtop Connector 之前，该公司别无他法，只能利用操作复杂的自定义工作流程来容纳同一服务器上的多个远程桌面服务（RDS）会话。实施 Splashtop Connector 后，工作流程得以简化，允许多个承包商访问同一服务器。最重要的是，IT 可以根据客户的安全需求，限制承包商仅能访问 ERP 应用。
事实上，Splashtop 采取的是综合性安全措施，具体体现即 Splashtop 的全套安全功能。通过 Splashtop Connector 建立的连接在互联网上采用端到端加密和 TLS/AES-256。
该公司不仅显著降低了成本，而且还通过加强其工具集持续提高效率。他们不再需要使用多个软件以实现同步升级补丁（传统的 IT 资源消耗）。目前，该公司将 Splashtop Enterprise 作为集中控制台，其内部 IT 技术员可以利用这一平台管理计算机并支持承包商。
旨在确保安全性和高效率
VPN 的诞生从来不是为了处理当今的远程办公需求，也不是为了在面临当代的网络安全威胁时用于确保组织的安全性。安全风险与日俱增，保护组织以及自身的安全比以往任何时候都更加重要。
Splashtop 的下一代远程访问与支持软件旨在处理高流量。无论网络环境如何，Splashtop 都可提供对远程计算机文件和应用程序的完全或部分访问。具备精细化权限控制并采用标准网络通信端口使 Splashtop 比 VPN 和传统 RDP 更安全且更适合远程办公或弹性办公环境。换言之，Splashtop Connector 的诞生旨在确保组织的安全性和高效率。