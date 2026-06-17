如何设置安全的远程访问& 远程支持

安全远程访问为何重要？
拥有一个安全的远程访问解决方案并遵循最佳实践以确保你的数据安全是至关重要的。 由于 远程访问 ，可以从世界任何地方通过公共互联网访问公司设备，因此安全是一个重要的考虑因素。
此外，如果你使用远程访问来为客户的电脑和设备提供支持，那么每当出现安全问题时，你也有可能将客户的数据置于危险之中。 这可能对你的声誉和业务造成不可弥补的损害。
有两种方法可以帮助确保你遵循确保远程访问安全的最佳做法。
确保你的远程访问供应商拥有一流的安全标准/功能。
正确使用安全功能，并为你的用户定义一个在使用远程访问时需要遵循的政策。
了解如何确保你的远程访问软件是安全的，以及你可以做什么来主动保持你的数据安全，如下。
选择最安全的远程访问解决方案
说到安全性，并非所有远程桌面解决方案都一样。事实上，有些产品无论如何都应避开，而另一些则是远程访问安全的黄金标准（例如 Splashtop）。
当涉及到远程访问软件供应商时，要研究他们如何保持其基础设施的安全，以及他们为用户提供哪些安全功能。
远程访问供应商保持其基础设施的安全是非常关键的。 如果不这样做，远程访问公司的用户和用户自己的客户可能会受到影响！如果不这样做，远程访问公司的用户和用户自己的客户就会受到影响。
这使得远程访问供应商成为网络攻击的热门目标。 例如，LogMeIn'sLastPass 最近有一个漏洞被利用。 2016年，TeamViewer 用户充斥着互联网论坛，抱怨他们的账户被泄露。 同样在2016年，GoToMyPC 用户被要求重新设置密码，因为该公司说它是 "密码重复使用攻击 "的目标。
就功能而言，许多远程桌面解决方案提供安全功能，你可以用来保持你的账户安全，并帮助执行政策，保持你公司的数据安全。
Splashtop 是否安全？
是的，Splashtop 的远程访问和远程支持解决方案非常安全。所有连接均受 TLS 和256位 AES 加密保护。Splashtop 还具有强大的安全功能，如设备身份验证、双因素身份验证等。此外，Splashtop 的先进基础架构可以提供安全的计算环境，具有高级入侵防御和多层防火墙。
Splashtop 还具备本地解决方案 Splashtop On-Prem，非常适合希望在自己的服务器上托管 Splashtop 以增强保护的用户。通过 Enterprise 和 Enterprise Remote Support，可以将 Splashtop 与 Active Directory 集成。
最后，Splashtop的远程访问安全也有助于在有严格法规和标准（HIPAA、GDPR、PCI等）的行业中运营的组织。 你可以了解更多关于 Splashtop的合规性 。
阅读更多关于Splashtop的安全远程访问解决方案的信息。
如何确保远程访问安全：安全设置步骤
为您的企业制定安全策略，其中包括某些群组或某些级别的员工应具备的访问级别，以及您希望启用或执行的帐户验证级别。以下是您可以在 Splashtop 中启用的安全功能：
在Splashtop Console中创建部署包时，你可以启用或禁用。
Windows 在远程连接时使用Mac登录
请求允许连接到用户的计算机
连接时自动将远程屏幕留空
断开连接时自动锁定远程计算机
在会议期间锁定远程计算机的键盘和鼠标
使用Splashtop管理员凭据锁定streamer设置
在你的Splashtop 账户设置中，你可以启用两步验证功能
在你的Splashtop 账户团队设置中，你可以启用或停用以下功能。
会话中文件传输
会话外的文件传输
远程打印
文本复制/粘贴
远程唤醒
远程重启
会话外的聊天
会话录制
同时进行的远程会议
远程命令
集团特定的管理角色
二级用户可以访问Splashtop 控制台中的管理选项卡
二级用户查看组的权限
允许二级用户在两步验证过程中信任设备
要求管理员使用两步验证
要求二级用户使用两步�验证
自定义谁会收到设备认证邮件
如您所见，有很多选项可以帮助团队设置安全远程访问策略。
当设置你的用户和设备时，确保你对他们进行适当的分组，并且只给你的用户访问他们需要访问的计算机的权限。
还有一个重要的提示：当设备在你的账户下得到认证后，它将能够访问它有权限连接的设备。 如果该设备不再使用，或已经丢失，那么请确保从你的账户中删除该设备。
无论你创建什么样的政策，都要确保它被清楚地定义，并让所有的用户都能看到。
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