在过去的几年中，我们的工作方式发生了翻天覆地的变化。 疫情加速了远程工作和协作的采用，导致人们更加依赖技术来连接团队和提高工作效率。

但是，那些依靠专业硬件和软件来完成工作的创意者呢？ 艺术家、设计师和开发人员需要使用专门的工具来运行其工作所需的程序和应用程序。 无法获得专业设备和软件阻碍了他们有效远程工作的能力。

具体而言，传统的虚拟化技术无法灵活使用本地 Wacom 设备来轻松控制本地和远程环境，而这通常是创造性远程工作所需要的。

Wacom 已经意识到了这一需求，并开发了一种创新的解决方案——水星 项目。

Project Mercury 旨在更好地将艺术家、设计师和开发人员安全地连接到性能优于标准家庭办公的工作站和服务器。 再加上 Splashtop 远程访问软件，Project Mercury 使创意人员能够更高效地使用他们的 Wacom 设备进行远程工作。

使用 Splashtop 进行水星计划是如何运作的？

Project Mercury 携手解决 Splashtop 了传统虚拟化技术的挑战，这种技术无法在本地使用 Wacom 设备，从而无法控制连接两端的软件。 但是，有了 Project Mercury 和 Splashtop，艺术家现在可以使用他们的 Wacom 平板电脑或屏幕同时控制连接两端的软件。

此外，本地设置的特定应用程序的笔和平板电脑设置可在远程环境中自动识别，使艺术家能够像使用自己的本地计算机一样在虚拟系统上使用他们的 Wacom 设备。

此外，虚拟化环境中的延迟可能构成重大挑战，具体取决于互联网速度和主机和客户端之间的距离等因素。 水星项目通过开发一种名为Mercury Inkline的专有技术来解决这个问题。

这项技术通过感应本地笔尖和远程光标来弥合本地笔尖和远程光标之间的差距，填补差异，让艺术家参与创作过程，而不会因性能延迟而分散注意力。

Mercury Inkline 让艺术家对自己的中风充满信心，而如果不太理想的 ping 速率，中风可能会丢失。

Mercury & Splashtop 项目如何改善远程办公

Project Mercury 和 Splashtop 为创意人员提供了他们在远程工作时期望从 Wacom 获得的一流体验，从而彻底改变了他们的远程工作体验。

在多显示器设置中，带有 Splashtop 的 Project Mercury 允许用户使用 Displash Toggle 浏览所有显示器。 这一开发使艺术家能够在本地客户端和远程主机上无缝同时使用他们的 Wacom 平板电脑。

除此之外，Project Mercury还 Splashtop 允许创作者在客户和主持人之间自定义和共享各种创意工具（例如 Adobe Photoshop、zBrush和DaVinci Resolve）的应用程序设置。 这种自定义可以显著提高工作效率，为多个创意领域的艺术家节省时间，使他们能够更快、更高效地完成工作。

关于 Wacom

Wacom是一家成立于 1983 年的日本公司，是数字平板电脑和交互式数位屏的领先制造商。 Wacom 的产品以其精度、灵敏度和准确性而闻名，使其成为全球艺术家和设计师的必备工具。 该公司在质量和创新方面享有悠久的声誉，近40年来一直处于数字笔技术的最前沿。

关于 Splashtop

Splashtop 是一家 远程桌面软件 公司，为各种规模的个人和企业提供行业领先的解决方案。 Splashtop 支持安全 远程访问 工作站，使用户可以从任何地方访问他们的文件、应用程序和桌面。 Splashtop 的远程桌面技术旨在快速、可靠且易于使用，使其成为全球企业和个人的热门选择。

此外，Splashtop 最近 在广播、媒体和娱乐行业的顶级展览 NAB Show 2023 上获得了年度产品奖。 Splashtop 因其创新的远程工作解决方案而获得该奖项。

立即开始试用

总而言之，Project Mercury正在为由Wacom支持的创作者彻底改变远程桌面技术，为艺术家提供尽可能本地化的体验。

Project Mercury 能够弥合本地和远程环境之间的差距，在本地和远程计算机上同时使用 Wacom 平板电脑，并在创意应用程序中体验远程环境中的本地设备设置，必将显著提高行业的生产力和协作。

水星项目目前正在为 Splashtop 用户进行预览测试。 此服务仅适用于有限的双赢系统。 如果你有兴趣试用 Project Mercury，请联系你的 Splashtop 代表，要求加入预览测试的候补名单。

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