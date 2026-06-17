过去几年中，我们的工作方式发生了翻天覆地的变化。疫情加快了对远程办公和协作的采纳，导致人们更加依赖技术来联系团队和提高工作效率。
但是，那些依靠专门硬件和软件来完成工作的创作者呢？艺术家、设计师和开发人员需要使用专门的工具来运行工作所需的程序和应用。无法访问专业设备和软件的话，会导致创作者无法高效远程办公。
具体而言，通过传统的虚拟技术，创作者无法灵活使用本地 Wacom 设备来轻松控制本地和远程环境，而这一点往往是创造性远程工作所必须的。
Wacom 意识到了这一需求，并开发了一种创新解决方案——Project Wacom。
Project Wacom 项目旨在更好地将艺术创作者、设计师和开发人员安全地连接到性能优于标准家庭办公的工作站和服务器。Project Wacom 与 Splashtop 远程访问软件配合使用，使创意工作者能够更高效地使用 Wacom 设备实现远程办公。
Splashtop 如何与 Project Wacom 搭配使用？
Project Wacom 与 Splashtop 携手解决了传统虚拟化技术面临的挑战，即传统虚拟化技术不能在本地使用 Wacom 设备，从而无法控制远程连接的控制端和被控端软件。但通过 Project Wacom 和 Splashtop，设计师可以使用其 Wacom 平板电脑或屏幕同时控制远程连接两端的软件。
此外，在本地设置的应用程序特定的触控笔�和平板电脑设置可在远程环境中自动识别，使设计师能够像使用本地计算机一样，在虚拟系统上使用 Wacom 设备。
除此之外，虚拟环境的延迟也是一项重大挑战，延迟长短取决于网速、主机和客户端之间的距离等因素。Project Wacom 开发了一种名为 Mercury Inkline 的专有技术，解决了延迟问题。
Mercury Inkline 技术可以通过感应本地触控笔笔尖和远程光标来缩短这两者之间的延迟，让设计师能够投入创作过程中，不会因性能延迟而分散注意力。
艺术创作者因为 Wacom Inkline 而对创作更有信心，ping 速率不太理想的情况他们就很难建立这样的信心。
Project Wacom 和 Splashtop 如何改进远程办公
Project Wacom 和 Splashtop 携手为创作者提供了远程使用 Wacom 的卓越体验，颠覆了创作者对远程办公体验的期待。
在多显示器设置中，Project Wacom 与 Splashtop 的集成可允许用户使用 Display Toggle 浏览所有显示器。这样一来，艺术创作者就能在本地客户端和远程主机同时无缝使用其 Wacom 平板电脑。
除此之外，Project Wacom 和 Splashtop 还允许创作者在客户端和主机之间自定义和共享各种创意工具，例如 Adobe Photoshop、ZBrush、DaVinci Resolve 等应用程序设置。对于不同创意领域的艺术创作者而言，自定义工具可以显著提高工作效率和节省时间，能帮助他们更快、更高效地完成工作。
关于 Wacom
Wacom 是一家日本公司，成立于1983年，是数字平板电脑和交互式数位屏领域的领先制造商。Wacom 产品以其高精度、灵敏度和准确性而闻名，是全球艺术家和设计师的必备工具。Wacom 长期在质量和创新方面享有��良好声誉，近40年来一直处于数码笔技术的最前沿。
关于 Splashtop
Splashtop 是一家远程桌面软件公司，为个人用户和各种规模的企业提供行业领先的解决方案。Splashtop 支持安全远程访问工作站，使用户可以随时随地访问其文件、应用程序和桌面。Splashtop 的远程桌面技术快速、可靠且易于使用，深受全球企业和个人用户的喜爱。
此外，Splashtop 最近荣获了广播、媒体和娱乐行业顶级展会 NAB Show 2023 的年度产品奖。Splashtop 凭借其创新的远程办公解决方案获得了该奖项。
立即开始试用
总之，Project Wacom 正在为由 Wacom 提供支持的创作者带来变革性远程桌面技术，为艺术创作者带来近乎本地化的使用体验。
Project Wacom 能不断缩小本地和远程环境之间的差异，允许在本地和远程计算机上同时使用 Wacom 平板电脑，在创意应用中体验远程环境中的本地设备设置，这将显著提高创意领域的生产力和协作水平。
Project Mercury 目前正在面向 Splashtop 用户开展预测试。预测试仅适用于控制端和被控端都是 Windows 系统的情况。如果您想试用 Project Wacom，请联系 Splashtop 代理，申请加入预测试名单。