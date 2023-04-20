Splashtop Wins 2023 NAB Show Product of the Year Award

Splashtop 荣获2023年 NAB 展会年度产品奖
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该公司的高性能远程制作解决方案帮助广播与媒体专业人员简化了工作流程，将工作效率提升至新水平。
2023年4月20日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在简便快捷的远程办公解决方案方案领域处于领先地位，该公司今天宣布，其 Enterprise 解决方案在2023年 NAB 展会年度产品奖项中荣获远程制作奖。NAB 展会的官方奖励计划旨在表彰参展商在今年的 NAB 展会上展出的一些重要的、有前景的新产品、新技术。本届 NAB 展会恰逢 NAB 成立100周年，是广播领域最盛大的活动。
Splashtop Enterprise 助力广播公司以高性能实现随处直播，这些高性能包括4:4:4色彩、高保真音频、稳定可靠的 4K 高清画质以及60fps 高帧率。媒体专业人员可以虚拟连接到功能强大的工作站和编辑区，然后进行创作和协作，能够享受到完全符合当今苛刻的制作和广播需求的远程环境。通过与 Wacom 的独特合作关系及其全新的 Project Mercury 解决方案，Splashtop 能为需要极高精度和控制力的平面设计师提供卓越的远程办公体验，因为平面设计师在工作中要用到 Wacom 行业领先的交互��式平板电脑和触控笔。
NAB 展会年度产品奖获奖者由15个类别的行业专家小组评选而出，已于4月18日举办的 NAB 展会现场颁奖典礼上公布。获奖要求是提名产品必须来自参加2023年 NAB 展会的公司，必须在2023日历年内完成交付。
Splashtop 首席执行官 Mark Lee 说：“我们非常荣幸能获得 NAB 授予的远程制作解决方案领导者奖项。我们知道广播和媒体专业人员面临的巨大挑战，知道他们必须能够实时地、流畅地进行现场分析。他们需要非常完美的数字显示，需要实时访问数据源和图形，从而为观众带来最好的体验。Splashtop 能为用户提供高性能远程制作解决方案，对这一点我们感到非常自豪。我们的解决方案能够助力世界各地新闻和广播工作室在该行业的快节奏中，逐步适应、不断创新，实现蓬勃发展。我们致力于提供卓越的性能、用户体验和客户支持，以确保我们的解决方案始终是全球媒体专业人员值得信赖的选择。"
NAB 高级副总裁兼首席客户成功官 Eric Trabb 说：“自成立至今的一百年间，NAB 始终坚持表彰能够为广播、媒体和娱乐业内容创作、连接和资本化方式带来改变的产品。恭喜 Splashtop 荣获2023年 NAB 年度展会产品奖，获奖产品是 Splashtop Enterprise，该产品能够帮助创作者面对当下和未来的各种挑战，让内容创作生命周期的关键阶段发生颠覆性变革。”
凭借强大的安全功能、简单直观的界面和优质的客户支持，Splashtop 云端和本地解决方案深受媒体和制作工作室、设计师、音视频同步工作室等的喜爱。更多信息请访问 Splashtop.cn/solutions/media-and-entertainment。
关于 Splashtop
Splashtop 在简单高效的随处办公解决方案领域处��于领先地位，其混合办公和 IT / MSP 远程支持解决方案可提供快速、简单和安全的体验。 Splashtop 的高性能技术已获取专利，可达到8K / 60fps，几乎无延迟。Splashtop 具有各种高级安全功能和合规性，设备支持广泛，客户响应快速。Splashtop 在全球的个人用户超过3000万，企业用户多达25万，其中包括85%的财富500强企业。Splashtop.cn
关于 NAB 展会
NAB 展会于2023年4月15日至19日在拉斯维加斯举行，恰逢 NAB 成立一百周年，是推动广播、媒体和娱乐业发展的一次盛大展会。新一代技术能够创造卓越的音视频体验，而 NAB 展会正是这种新技术的重要市场。NAB 展会涵盖创作、消费等多个平台，全球优秀创作者汇聚于此，以新鲜有趣的方式呈现内容，让内容更加生动活泼。更多信息可前往 www.nabshow.com。
关于 NAB
全美广播事业者联盟（National Association of Broadcasters, NAB）是美国广播事业者的首要宣传协会。NAB 旨在促进广播电视在立法、监管和公共事务中的利益。NAB 通过宣传、教育和创新，使广播事业者能改善为社区提供的服务，加强业务发展，把握数字时代的新机遇。更多信息可前往 www.nab.org。