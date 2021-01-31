Splashtop Remote Support

为不同的端点机群提供统一的解决方案。访问和控制所有的 Windows 工作站、Windows 服务器、Mac 和 Linux 端点（部分方案支持远程控制安卓和 Chromebook 设备）。使用任意的 Windows 、Mac、iOS 或安卓设备连接。还可以使用该应用程序访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。