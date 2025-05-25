Splashtop Remote Support

选择符合需求的Remote Support方案
- 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
- 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
- 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
- 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
- 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
- 1 个许可证：300 台受管计算机
- 2 个许可证：600 台管理电脑
- 3 个许可证：管理 900 台计算机
- 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
- 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复
- 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
- 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
- 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
- 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
- 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
- 1 个许可证：300 台受管计算机
- 2 个许可证：600 台管理电脑
- 3 个许可证：管理 900 台计算机
- 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
- 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复
灵活、可扩展的许可
方案对比
产品功能
|SOS
|Enterprise
|每个许可证包含的无人值守计算机数量
可选择10台或300台计算机
300
|每个许可证包含的用户数量
10
10
|高性能
|强大的安全性
|使用会话码进行有人值守的访问
|有人值守支持 iOS 和 Android 设备
|会话重启和重新连接
|升级为管理员
|自定义 SOS 应用的 logo
|PSA 票务和 ITSM 集成
|多技术员（最多3个）同时加入一个支持会话
|聊天
|会话中语音呼叫
|文件传输（包括复制粘贴和拖放）
|会话录制
|多对多监视器
|通过网络链接共享屏幕
|用户角色和访问管理
|用户和计算机分组
|Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 提供支持）插件
|最终用户远程访问许可
|免费漏洞洞察
|自动端点管理插件
|后台操作
|高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志记录、IP 白名单、云会话录制等。
|无人值守的安卓访问
|高级服务台工作流程
|能够添加 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector 插件
- 每个许可证包含的无人值守计算机数量: 可选择10台或300台计算机
- 每个许可证包含的用户数量 : 10
- 高性能
- 强大的安全性
- 使用会话码进行有人值守的访问
- 有人值守支持 iOS 和 Android 设备
- 会话重启和重新连接
- 升级为管理员
- 自定义 SOS 应用的 logo
- PSA 票务和 ITSM 集成
- 多技术员（最多3个）同时加入一个支持会话
- 聊天
- 会话中语音呼叫
- 文件传输（包括复制粘贴和拖放）
- 会话录制
- 多对多监视器
- ��通过网络链接共享屏幕
- 用户角色和访问管理
- 用户和计算机分组
- Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 提供支持）插件
- 最终用户远程访问许可
- 免费漏洞洞察
- 自动端点管理插件
- 后台操作
- 高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志记录、IP 白名单、云会话录制等。
- 无人值守的安卓访问
- 高级服务台工作流程
- 能够添加 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector 插件
Remote Support 功能亮点
选择标签，以查看每个方案的主要功能
Remote Support SOS 包含以下功能：
托管设备的远程控制
无论最终用户是否在场，均可通过任意设备立即远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑。
按需支持
通过会话码为电脑和移动设备最终用户提供按需快速支持，无需预安装代理。
聊天
在会话中或会话外与远程电脑的用户聊天。
与工单和 ITSM 集成
与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。
升级为管理员
访问 Windows 标准用户会话时，将会话权限升级为管理员权限，允许与 UAC 交互、执行管理员级别的操作，并支持重启和重新连接。
多技术员同时加入一个支持会话
最多可有3名技术员在同一支持会话中远程连接和协作（需要购买多许可证）。
语音呼叫
会话中语音呼叫可作为远程支持会话期间可供用户选择的其他通信方式，从而提高支持会话的效率。
免费漏洞洞察
查看 CVE（通用漏洞披露）和 KEV（已知被利用漏洞），利用人工智能驱动洞察确定漏洞修复优先级。
后台操作
访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。
自动端点管理（插件）
通过实时补丁管理、软件部署、仪表盘洞察、策略等功能有效监控、管理和更新设备，所有操作都可从 Splashtop 控制台实现。 了解更多
Enterprise Remote Support 包含 SOS 的所有功能，此外还包括：
高级安全功能
通过2FA、端点 MFA、会话审计日志记录和端到端加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。
无人值守的安卓访问
即使最终用户不在场，也可以从 PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制其他安卓设备。可以从电脑远程控制安卓手机和平板，轻松完成 IT 和支持任务。
高级服务台工作流程
通过技术员分组、服务频道管理和邀请链接、通过 SOS Call 和 Web 表单小部件发起支持请求、会话路由等，提供高级按需支持体验
增强现实（插件）
连接到非现场设备，然后摄像头共享和 AR 标注实时解决问题。使用 Splashtop Enterprise 增强现实插件即可添加此功能。
Splashtop Connector（插件）
安全建立与电脑和服务器的 RDP、VNC 和 SSH 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。在 Splashtop Enterprise 订购方案中添加 Splashtop Connector。
全球领先的远程支持软件解决方案
为全球 IT 团队和企业提供安全、快速、可靠的支持，提高生产力、效率和用户满意度，深受各方信赖。
客户满意评论
超级推荐
在我用过的所有远程支持软件中，这是最简单、最可靠的一款。我们可以轻松访问电脑完成所需工作，同时还能支持客户的所有设备，包括 Windows、Mac OS 和 Linux。
已验证的评论者
娱乐公司信息技术总监
客户满意评论
可靠且快速的客户支持工具
对于几乎没有电脑使用经验的最终用户来说，无人值守访问足够快速和简单。连接简单、可靠，可以执行任何所需功能。Splashtop 已成为我们公司的生命线，在日常工作中不可或缺。
Treldon H.
小型企业产品支持经理
客户满意评论
我用过的最好的远程支持产品
我用 Splashtop Remote Support 快十年了。他们一直在改进，非常了解中小企业和服务提供商的需求。实施过程非常顺利。
David M.
中型市场信息技术总监（51-1000名员工）
客户满意评论
“开始用这款软件后，发现软件本身和远程连接的质量让我非常惊喜。以后不打算再用价格更贵的 TeamViewer，而是准备订购 Splashtop。花更少的钱，却能享有同样的功能。有些同事已经使用 Splashtop 好多年了，他们也都很喜欢这个软件。”
Todd Lincoln
TML 咨询公司负责人
客户满意评论
“Splashtop 对支持方和被支持方都很友好。易于安装，用户界面简单直观。根据我的经验，Splashtop 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。”
Alan Adler
Standout Designs 所有者
客户满意评论
“Splashtop 符合我们对按需支持应用程序的所有要求。对我们的客户来说，这款软件简单易用，价格合理。强烈推荐！”
Colin Pearce
Inderly 创始人
客户满意评论
“用过 LogMeIn、TeamViewer 等软件后，我发现 Splashtop 速度更快、更可靠。易用性做的非常好，能稳定运行。”
Michael Tott
Fore Computers
客户满意评论
“Splashtop 产品线给我留下了极其深刻的印象。这是迄今为止我用过的最有价值的远程支持和访问功能。我很喜欢它的简便性和可靠性，客户也很喜欢。非常推荐的产品！”
史蒂文·莱文
Imagine Networks
客户满意评论
"多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。Splashtop 出现之后，我发现这款软件更快速、更便宜。用户界面简单，效率高，客户支持也非常好！”
尼克·卡皮纳基斯（Nick Kapinakis）
Integrated Intellinet Qualitty Systems
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