Splashtop Remote Support

随处访问、监控和管理计算机
通过洞察面板、自动化和安全的远程访问，简化 IT 和支持操作。
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为什么选择 Splashtop？
- 根据托管端点数量，制定灵活的、可扩展的方案
- 按月和按年订购，支持 MSP 业务模式
- 包括无限数量的技术员和技术员设备
- 与其他竞争对手相比，可节约大量成本
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主要功能
高性能
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
全面的平台支持与访问
为不同的端点机群提供统一的解决方案。访问和控制所有的 Windows 工作站、Windows 服务器、Mac 和 Linux 端点（部分方案支持远程控制安卓和 Chromebook 设备）。使用任意的 Windows 、Mac、iOS 或安卓设备连接。还可以使用该应用程序访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。
无人值守的Android访问
扩大支持范围：远程支持和访问安卓设备，包括智能手机、平板电脑、坚固设备、POS 机、自助服务终端和机顶盒。了解更多。
用户访问管理和计算机分组
邀请具有指定团队角色的用户。将用户和/或端点合理分组，以更有效地管理。可以从个人层面或通过组设置指定用户/计算机访问权限。
易于部署
创建自定义部署包并自行安装，共享安装链接，或使用 msi 或 exe 批量部署，然后通过 GPO、Intune、JAMF 或 RMM 高效分发。
Windows更新管理
实时更新 Windows 对安全和性能至关重要。查看可用的更新，安装指定更新，然后自定义 Windows 更新日程和策略。也可作为一对多批量操作。
端点安全控制面板
查看所有 Windows 和 Mac 端点的端点安全保护状态。查看哪些端点受 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的保护。
可配置的警报
设置自定义警报，以监测计算机状态、软件安装、内存使用情况等。配置警报通知为可通过电子邮件发送，或可在 Splashtop 网络控制台审查。
查看事件日志
在网络控制台中点击计算机旁边的齿轮图标，可快速访问 Windows 事件日志。
系统库存控制面板和历史记录
查看并比较端点的硬件和软件库存快照。查看历史变更日志。导出并分析系统硬件和软件库存清单。
一对多操作
从 Splashtop 网络控制台同时对多个端点即时执行或安排任务，以简化端点管理流程。包括批量部署、远程命令、PowerShell、自定义脚本执行、文件传输、系统重启和Windows 更新。适用于 Windows 和 Mac。
远程命令提示符
启动远程命令提示符或终端窗口，向 Windows 或 Mac 电脑发送后台命令。也可作为一对多批量操作。
部署和管理 Splashtop 防病毒软件
Splashtop 防病毒软件由 Bitdefender 提供支持，可保护托管的 Windows 和 Mac 电脑！直接从 Splashtop 控制台购买、部署和管理防病毒软件，查看保护状态、威胁数量、管理自定义策略等。了解更多。
启用最终用户远程访问权限
可创建最多50个最终用户帐户，允许最终用户远程访问其在 Remote Support Premium 方案中托管的计算机。要启用50个以上最终用户，请联系我们了解定价。
安全是我们的首要任务
安全基础架构
Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
常见问题
什么是技术员/用户？
技术员是将使用 Splashtop 提供远程支持的人员。您可以根据需要创建任意数量的技术员帐户。最终用户帐户用于使最终用户远程访问由您的帐户管理的计算机。您最多可以使用 Remote Support Premium 创建50个最终用户帐户，如果需要更多组件，则可以购买附加组件。为此，您可以转售 Splashtop Business Access。
有人值守的支持功能如何运行？
Splashtop Remote Support 不仅支持无人值守访问托管端点（数量不限），而且允许团队所有者和管理员与非托管的 Windows 或 Mac 计算机共享有人值守的并发支持会话。通过订购 Splashtop SOS，您可以启用有人值守的技术员管理、多个并发会话、移动设备支持、自定义品牌、票务/ ITSM 系统集成等功能。
一次能访问多少台电脑？
您可以从计算机上同时访问任意数量的信息，最多可以访问仪表板中分配给用户帐户的计算机数量，以及计算机处理多个窗口的能力。从移动设备或Chrome浏览器，您可以一次访问一台电脑。
两名用户可以同时访问一台远程计算机吗？
能。
如何升级或添加到现有订购方案？
在网络控制台（my.splashtop.com），点击右上角的帐户名称，然后选择订购。
是否支持按月订购？
是的，Splashtop Remote Support 支持按月付费。如需长期订购，建议按年付费，可立省15%！
如何下载 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、安卓等主控端设备上安装 Splashtop Business 应用。
如不想在主控端设备上安装软件，也可下载 Splashtop Business 的便携版应用，但仅限 Windows。
在 Windows、Mac 等被控端设备上安装 Splashtop Streamer。