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Splashtop20 years of trust
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A woman and a man, both using laptops, appear in separate locations. The man wears a headset. Icons and a software interface suggest they are connecting remotely for IT support or collaboration.

Splashtop Remote Support

简单易用的远程支持解决方案，可提供多平台支持，实现快速故障排除和问题解决。通过安全可靠的快速连接提高效率和客户满意度。

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Remote Support - SOS

最低

¥117/ 月/并发用户许可证

每年按每个并发用户¥1,400¥1,970计费

立即购买免费试用
  • 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
  • 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
    • 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
    • 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
    • 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
      • 1 个许可证：300 台受管计算机
      • 2 个许可证：600 台管理电脑
      • 3 个许可证：管理 900 台计算机
      • 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
  • 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复
  • 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
  • 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
    • 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
    • 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
    • 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
      • 1 个许可证：300 台受管计算机
      • 2 个许可证：600 台管理电脑
      • 3 个许可证：管理 900 台计算机
      • 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
  • 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复

Remote Support - Enterprise

联系我们，详细了解如何自定义许可证和定价方案

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对于需要 SOS Plus 中所有功能的团队

  • 通过单点登录 (SSO)、精细访问控制、IP 白名单和cloud录制增强安全性
  • 提供高级IT支持，包括服务台、无人值守Android访问和API
  • 1,200 多台受管设备

对于需要 SOS Plus 中所有功能的团队

  • 通过单点登录 (SSO)、精细访问控制、IP 白名单和cloud录制增强安全性
  • 提供高级IT支持，包括服务台、无人值守Android访问和API
  • 1,200 多台受管设备
  • 提供本地部署选项

Autonomous Endpoint Management

可与 Remote Support 许可证一起使用。

了解更多安排演示

高效管理、监控和保护每个端点。

  • 自动进行补丁管理和软件更新，简化 IT 运营。

  • 实时监控设备健康状况，主动解决问题。

  • 对多个端点进行集中控制，最大限度地减少人工干预。

  • 跟踪和管理所有端点的硬件和软件库存，以获得完整的可视性。


灵活、可扩展的许可

通过灵活的许可选项，满足组织的需求。选择 Remote Access 许可证，使远程工作人员能够访问工作电脑；选择 Remote Support 许可证，使 IT 人员能够远程支持和管理设备。

需要按端点定价或我们的旧版远程支持产品（Basic、Plus 和 Premium）

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方案对比

产品功能
SOSEnterprise
每个许可证包含的无人值守计算机数量
可选择10台或300台计算机
300
每个许可证包含的用户数量
10
10
高性能
强大的安全性
使用会话码进行有人值守的访问
有人值守支持 iOS 和 Android 设备
会话重启和重新连接
升级为管理员
自定义 SOS 应用的 logo
PSA 票务和 ITSM 集成
  • 每个许可证包含的无人值守计算机数量: 可选择10台或300台计算机
  • 每个许可证包含的用户数量 : 10
  • 高性能
  • 强大的安全性
  • 使用会话码进行有人值守的访问
  • 有人值守支持 iOS 和 Android 设备
  • 会话重启和重新连接
  • 升级为管理员
  • 自定义 SOS 应用的 logo
  • PSA 票务和 ITSM 集成
  • 多技术员（最多3个）同时加入一个支持会话
  • 聊天
  • 会话中语音呼叫
  • 文件传输（包括复制粘贴和拖放）
  • 会话录制
  • 多对多监视器
  • 通过网络链接共享屏幕
  • 用户角色和访问管理
  • 用户和计算机分组
  • Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 提供支持）插件
  • 最终用户远程访问许可
  • 免费漏洞洞察
  • 自动端点管理插件
  • 后台操作
  • 高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志记录、IP 白名单、云会话录制等。
  • 无人值守的安卓访问
  • 高级服务台工作流程
  • 能够添加 Splashtop Augmented Reality 和 Splashtop Connector 插件

Remote Support 功能亮点

选择标签，以查看每个方案的主要功能

Remote Support SOS 包含以下功能：

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

托管设备的远程控制

无论最终用户是否在场，均可通过任意设备立即远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑。

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

按需支持

通过会话码为电脑和移动设备最终用户提供按需快速支持，无需预安装代理。

Chat icon

聊天

在会话中或会话外与远程电脑的用户聊天

Connected dots icon

与工单和 ITSM 集成

与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams

Elevate to admin icon

升级为管理员

访问 Windows 标准用户会话时，将会话权限升级为管理员权限，允许与 UAC 交互、执行管理员级别的操作，并支持重启和重新连接。

Two users remoting into one computer icon

多技术员同时加入一个支持会话

最多可有3名技术员在同一支持会话中远程连接和协作（需要购买多许可证）。

Voice call icon

语音呼叫

会话中语音呼叫可作为远程支持会话期间可供用户选择的其他通信方式，从而提高支持会话的效率。

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

免费漏洞洞察

查看 CVE（通用漏洞披露）和 KEV（已知被利用漏洞），利用人工智能驱动洞察确定漏洞修复优先级。

A blue icon showing two squares connected by a winding line with arrows at each end, indicating a process or workflow between the two squares on a light background.

后台操作

访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。

Endpoint Monitoring and Management icon

自动端点管理（插件）

通过实时补丁管理、软件部署、仪表盘洞察、策略等功能有效监控、管理和更新设备，所有操作都可从 Splashtop 控制台实现。 了解更多

Enterprise Remote Support 包含 SOS 的所有功能，此外还包括：

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

高级安全功能

通过2FA、端点 MFA、会话审计日志记录和端到端加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

Unattended Android access icon

无人值守的安卓访问

即使最终用户不在场，也可以从 PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制其他安卓设备。可以从电脑远程控制安卓手机和平板，轻松完成 IT 和支持任务。

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

高级服务台工作流程

通过技术员分组、服务频道管理和邀请链接、通过 SOS Call 和 Web 表单小部件发起支持请求、会话路由等，提供高级按需支持体验

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

增强现实（插件）

连接到非现场设备，然后摄像头共享和 AR 标注实时解决问题。使用 Splashtop Enterprise 增强现实插件即可添加此功能。

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector（插件）

安全建立与电脑和服务器的 RDP、VNC 和 SSH 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。在 Splashtop Enterprise 订购方案中添加 Splashtop Connector

全球领先的远程支持软件解决方案

为全球 IT 团队和企业提供安全、快速、可靠的支持，提高生产力、效率和用户满意度，深受各方信赖。

立即试用
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


客户满意评论

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

我如释重负

不管想为员工提供远程访问，还是提供远程 IT 支持，对于任何寻求简单、易管理的远程桌面解决方案的企业，我都会推荐 Splashtop。

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已验证的评论者

政府信息技术管理员

客户满意评论

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

超级推荐

在我用过的所有远程支持软件中，这是最简单、最可靠的一款。我们可以轻松访问电脑完成所需工作，同时还能支持客户的所有设备，包括 Windows、Mac OS 和 Linux。

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已验证的评论者

娱乐公司信息技术总监

客户满意评论

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

可靠且快速的客户支持工具

对于几乎没有电脑使用经验的最终用户来说，无人值守访问足够快速和简单。连接简单、可靠，可以执行任何所需功能。Splashtop 已成为我们公司的生命线，在日常工作中不可或缺。

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Treldon H.

小型企业产品支持经理

客户满意评论

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

我用过的最好的远程支持产品

我用 Splashtop Remote Support 快十年了。他们一直在改进，非常了解中小企业和服务提供商的需求。实施过程非常顺利。

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David M.

中型市场信息技术总监（51-1000名员工）

客户满意评论

“开始用这款软件后，发现软件本身和远程连接的质量让我非常惊喜。以后不打算再用价格更贵的 TeamViewer，而是准备订购 Splashtop。花更少的钱，却能享有同样的功能。有些同事已经使用 Splashtop 好多年了，他们也都很喜欢这个软件。”

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Todd Lincoln

TML 咨询公司负责人

客户满意评论

“Splashtop 对支持方和被支持方都很友好。易于安装，用户界面简单直观。根据我的经验，Splashtop 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。”

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Alan Adler

Standout Designs 所有者

客户满意评论

“Splashtop 符合我们对按需支持应用程序的所有要求。对我们的客户来说，这款软件简单易用，价格合理。强烈推荐！”

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Colin Pearce

Inderly 创始人

客户满意评论

“用过 LogMeIn、TeamViewer 等软件后，我发现 Splashtop 速度更快、更可靠。易用性做的非常好，能稳定运行。”

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Michael Tott

Fore Computers

客户满意评论

“Splashtop 产品线给我留下了极其深刻的印象。这是迄今为止我用过的最有价值的远程支持和访问功能。我很喜欢它的简便性和可靠性，客户也很喜欢。非常推荐的产品！”

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史蒂文·莱文

Imagine Networks

客户满意评论

"多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。Splashtop 出现之后，我发现这款软件更快速、更便宜。用户界面简单，效率高，客户支持也非常好！”

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尼克·卡皮纳基斯（Nick Kapinakis）

Integrated Intellinet Qualitty Systems

GARTNER 是注册商标和服务商标，PEER INSIGHTS 是 GARTNER, Inc. 和/或其附属公司在美国以及全球的注册商标，均已获许可在此使用。版权所有。Gartner Peer Insights 内容包含最终用户根据自身经验发表的个人观点，不应被视为事实陈述，也不代表 Gartner 或其附属公司的观点。Gartner 不对本内容中描述的任何供应商、产品或服务做背书，也不对本内容的准确性或完整性做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性所做的任何保证。

高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

    了解更多
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

    了解更多
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

    了解更多

常见问题解答

什么是技术员/并发用户？
Remote Access 许可证和 Remote Support 许可证有什么区别？
什么是有人值守和无人值守支持？
一次能访问多少台电脑？
两名用户可以同时访问一台远程计算机吗？
如何获取端点管理功能？
如何下载 Splashtop？
如何升级或添加到现有订购方案？
是否支持按月订购？
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