Splashtop 的安全实践

我们的生产环境有24×7运行的入侵检测和防御机制。 在建立我们的云应用堆栈时，我们采用了行业的最佳实践，以确保安全的实施和实例的强化。 我们不断扫描我们的远程访问和远程支持产品，以确保其完整性。 Splashtop与一流的公司合作，定期进行安全审计。 我们还使用多家安全公司对我们所有的系统进行渗透测试。