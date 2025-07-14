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利用由 Bitdefender 提供支持的多次获奖的反恶意软件技术保护 Windows 和 Mac 电脑

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CN¥8.80/端点/月（价值CN¥11

101-3000

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为什么选择 Splashtop 防病毒软件？

适用于 MSP 的 Bitdefender Cloud Security 具有许多功能，可以保护用户和网络免受在线和离线威胁。

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  • 在 Splashtop 中无缝管理和部署防病毒软件
  • 为 Splashtop 客户提供特价优惠

主要功能

静默安装/卸载

在端点上轻松安装 Splashtop Antivirus，在 Splashtop 控制台中获威胁通知，无需与用户进行任何交互。

自定义策略

为特定计算机和组配置自定义的防病毒策略

反恶意软件扫描

安排快速扫描，按需运行全盘扫描，启用自动防护，以实时防御恶意软件。

高级威胁控制

使用 Bitdefender 的启发式评分算法持续监控应用和进程，以在已知威胁和新增威胁还没有成为风险前进行检测。

设备扫描

防止外部 USB 设备和 CD/DVD 媒体的敏感数据泄露和恶意软件感染。

网络流量安全

利用防火墙、防网络钓鱼和流量扫描来阻止未经授权的连接尝试，保护用户免受间谍软件、病毒等欺诈性网站或恶意内容的侵害。

白名单和排除项

将文件、文件夹、进程、扩展名和 URL 添加到白名单，以不用接受反威胁和反网络钓鱼引擎的扫描

警报与日志记录

查看每台设备的保护状态和记录的威胁，在检测到或阻止威胁时实时获得通知

资源

Splashtop Antivirus 支持文档 →

数据表 →

网络攻击导致企业每年损失数百万美元

保护设备和用户的安全越来越重要。

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