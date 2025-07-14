Splashtop Antivirus 定价
为什么选择 Splashtop 防病毒软件？
适用于 MSP 的 Bitdefender Cloud Security 具有许多功能，可以保护用户和网络免受在线和离线威胁。
- 保护业务安全并降低网络攻击的风险
- 在 Splashtop 中无缝管理和部署防病毒软件
- 为 Splashtop 客户提供特价优惠
主要功能
静默安装/卸载
在端点上轻松安装 Splashtop Antivirus，在 Splashtop 控制台中获威胁通知，无需与用户进行任何交互。
自定义策略
为特定计算机和组配置自定义的防病毒策略
反恶意软件扫描
安排快速扫描，按需运行全盘扫描，启用自动防护，以实时防御恶意软件。
高级威胁控制
使用 Bitdefender 的启发式评分算法持续监控应用和进程，以在已知威胁和新增威胁还没有成为风险前进行检测。
设备扫描
防止外部 USB 设备和 CD/DVD 媒体的敏感数据泄露和恶意软件感染。
网络流量安全
利用防火墙、防网络钓鱼和流量扫描来阻止未经授权的连接尝试，保护用户免受间谍软件、病毒等欺诈性网站或恶意内容的侵害。
白名单和排除项
将文件、文件夹、进程、扩展名和 URL 添加到白名单，以不用接受反威胁和反网络钓鱼引擎的扫描
警报与日志记录
查看每台设备的保护状态和记录的威胁，在检测到或阻止威胁时实时获得通知
网络攻击导致企业每年损失数百万美元
保护设备和用户的安全越来越重要。