“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理插件的一点在于它能够实现自动化，无需我费心考虑。设置非常简单，可以处理设备上的所有更新和补丁，无需手动操作。仪表盘设计清晰，一眼就能查看所有状态，不像之前用过的其他工具那样界面杂乱无章、令人费解。自动监控可以及时发现问题，避免问题升级或带来潜在麻烦。自从我们开始使用 Splashtop 以来，这款软件一直稳定可靠，而且和其他解决方案相比，成本也很合理。总的来说，Splashtop 可以在后台安静运行，从而让我可以专注于其他事情，不用再不停地管理设备更新和安全补丁。”