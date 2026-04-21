多合一方案，无缝体验。
实时漏洞& 补丁管理
防范威胁，避免其对业务造成影响，及时检测、优先排序并进行补救。
在 Windows 和 macOS 上持续扫描 CISA KEV、CVE 和软件更新
能够快速识别、优先处理和快速响应环境中存在的零日漏洞和其他漏洞
自动化策略驱动或按需补丁部署
从手动到自动
消除重复性任务，释放 IT 资源。
可基于策略的自定义修补策略，具有版本审批、分组渐进式更新和策略继承功能
基于事件的触发器可自动修复常见问题。
同时为数千个端点安排作业。
轻松查看库存信息，让审计更简单。
只需一个解决方案
用一个解决方案取代多个软件。
从仪表盘查看修补、监控和合规状况
降低许可和维护成本
使用统一窗口简化 IT 操作
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Splashtop 是我的 IT MSP 业务的核心应用程序 Copy
“我使用 Splashtop 自动端点管理插件自动在客户端工作站的端点上安装更新和补丁。我每天都会用 Splashtop 远程登录电脑。可以轻松管理端点更新，查看更新内容、硬件和软件库存等。还可以远程打开命令提示符运行命令，不用远程访问客户端设备打断用户当前的工作。创建更新计划和策略非常简单。还可以和 Splashtop 端点安全搭配使用！有了 Splashtop 自动端点管理插件，就能轻松为工作站和服务器安排修补。还能为服务器和工作站分别创建不同策略。”
Tavis C.
系统管理员
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Splashtop AEM 如何帮助我们通过小型 IT 团队解决重大问题 Copy
“有了 Splashtop，我们的 IT 部门能够更高效地为最终用户提供支持，因为他们不用把时间浪费在从一张桌子走到另一张桌子。我们能自动完成操作系统的大部分基本修补工作。还能向终端自动发布软件。”
Jonah F.
IT 管理员
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Splashtop Endpoint Security 非常好用。 Copy
“我们最喜欢的是 Splashtop 的易用性。我们经常需要提高安全性、改进部署工作。端点安全仪表盘简单直观且准确。可以显示所有设备、已知威胁、病毒定义更新以及已安装的防病毒软件。还有图表，让人一目了然。网络内的集成简便无缝。在提交这条评价前，我们刚扫描了全部的300个端点，发现了多台未受保护的电脑。这个新功能非常好用。”
已验证用户
执法
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Splashtop 用户必备升级工具 Copy
“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理解决方案的一点是，它不只是一个远程访问解决方案，还是一个功能齐全、主动防护的 IT 管理平台，易于使用和实施。可与 Splashtop Remote Support 无缝集成，加上自动补丁管理、防病毒部署和实时监控，为我们的团队节省了大量时间和精力。使我们能从被动支持模式转变为预防模式，确保所有端点安全和高效运营。”
Ilan S.
CTO、CIO
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自动端点管理是 Splashtop Enterprise 的一个非常好用的插件 Copy
“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的一点是，可以将自动端点管理插件集成到当前的 Splashtop 版本中，从同一个控制台就能进行操作系统和第三方软件修补。端点安全概述报告功能也很好用，能清晰显示存在风险的端点，包括已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等。”
已验证用户
信息技术和服务
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Splashtop 自动端点管理 Copy
“作为技术负责人，我们面临的最大挑战之一就是如何保持对分布式团队中日益增多的端点的可视性和控制力。Splashtop 自动端点管理插件通过提供集中式实时监控和自动化功能解决了这个问题，显著减少了人工开销。可以帮助我们及时主动发现和修复问题，以免影响用户，延长了正常运行时间并提高了服务质量。实现了对打补丁、软件部署和系统健康检查等日常任务的自动化，让我们的团队能够专注于更高价值的工作。同时，还能确保端点持续更新并符合要求，从而增强安全态势。”
Joseph K.
技术主管
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Splashtop AEM 非常棒
“我非常喜欢仪表板的设计，能快速查看设备类型，采取措施。迄今为止，我们使用最多的一个功能就是操作系统补丁。操作系统补丁很有用，现在也支持推送 Windows 11 更新的功能。Microsoft Windows 10 快接近 EOL 时，尤其有用。”
已验证用户
信息技术和服务
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Splashtop 完全符合我的需求 Copy
“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理插件的一点在于它能够实现自动化，无需我费心考虑。设置非常简单，可以处理设备上的所有更新和补丁，无需手动操作。仪表盘设计清晰，一眼就能查看所有状态，不像之前用过的其他工具那样界面杂乱无章、令人费解。自动监控可以及时发现问题，避免问题升级或带来潜在麻烦。自从我们开始使用 Splashtop 以来，这款软件一直稳定可靠，而且和其他解决方案相比，成本也很合理。总的来说，Splashtop 可以在后台安静运行，从而让我可以专注于其他事情，不用再不停地管理设备更新和安全补丁。”
已验证用户
建筑业
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Splashtop 自动化让我保持理智 Copy
“通过端点管理，我们终于能随时了解更新和威胁。我们每天都用它来确保工作环境已打好补丁，随时可用。如果没有”，我们将迷失方向。”
已验证用户
高等教育
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可靠且高效的端点管理解决方案
“Splashtop 自动端点管理插件帮助我们管理并维护多个位置的端点，无需经常到现场。自动修补和更新可确保系统保持安全且合规，只需最少的手动操作。从中央仪表盘我们能清楚地了解设备的健康状况和活动，简化主动维护过程。总之，Splashtop 自动端点管理可以节省时间、降低差旅成本并提高 IT 员工和最终用户的工作效率。”
Linus E.
IT 技术员 生物技术