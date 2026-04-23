隐私政策 - Splashtop AEM
本协议可能被翻译成不同语言。如果英文版本或本协议的任何翻译版本之间存在任何冲突或不一致，应以英文版本为准。
此为全球隐私政策。某些章节可能仅适用于位于欧盟、加利福尼亚等地区的用户。
1. 引言
本隐私政策（以下简称“本政策”）详细说明了 Splashtop Inc.（以下合称为“Splashtop”、“我们”）对于访问我们网站和注册使用我们销售的产品和服务（定义见下文）的个人（以下简称“订购用户”）隐私保护的承诺。就本政策而言，“网站”一词指 www.splashtop.com 以及由 Splashtop 和/或其附属公司运营的、包含本政策链接的任何其他网站。
在 Splashtop，我们希望在如何收集、使用和/或共享您的个人信息方面保持透明。本政策旨在让您了解我们可能收集的个人信息类型，以及如何使用您的个人信息。Splashtop 通过其网站及其产品系列和/或相关服务收集某些个人信息。除本政策明确规定外，Splashtop 不会以任何其他方式或出于任何其他目的使用您的信息。
如果您的数据受欧盟数据保护法管辖，则负责处理您的个人数据的控制方为 Splashtop B.V.，其注册办事处位于荷兰阿姆斯特丹 Piet Heinkade 135 号（Amsterdam, the Netherlands, at Piet Heinkade 135），邮编 1019 GM。
如果您的数据受英国数据保护法管辖，则控制方为 Splashtop, Inc.，我们的英国代理机构是 MyEDPO UK Limited，您可以发送邮件至 info@myedpo.com 与我们的英国代理联系。
如果您对您的个人数据或我们的隐私保护措施有任何疑问或建议，请发邮件至 privacy@splashtop.com 与我们联系。
2. 本政策的范围
在本政策中，个人信息指与已识别或可识别的自然人有关的信息。可识别的自然人指可以直接或间接识别的人，特别是参考姓名、身份证件号码、位置数据等标识符来识别的人。对于通过我们的服务收集的信息的使用应仅限于为订购用户提供服务为目的。
我们的网站可能包含其他网站的链接，这类第三方网站的信息惯例和内容受其自身的隐私声明管辖。我们对此类第三方网站的隐私惯例概不负责，我们建议您查看此类第三方网站的隐私声明，以了解其信息惯例。
在某些情况下，我们可能会作为处理方或服务提供商代表客户端订购用户处理您的个人信息。如果您通过联系订购用户（例如订购我们服务的管理服务提供商或 IT 支持技术人员）使用我们的服务，并希望修改您的联系信息或不再希望我们的订购用户与您联系，则请直接与该名订购用户联系。
3. 隐私政策更新
由于互联网的快速发展，我们可能需要不时更新本政策。如有更新，我们将通过我们的网站 https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy 发布更新后的隐私政策。此外，我们可能也会向我们网站的注册用户发送电子邮件通知，以告知其本政策的任何更改。
4. 我们的网站如何收集您的信息
在访问我们的网站时，您可以选择填写服务注册表、调查表或其他可能包含个人身份信息的表格，如用户标识名、电子邮件地址和/或您在与我们互动时自愿提供的任何其他信息。
此外，每当您访问 Splashtop 网页时，您的浏览器可能会向我们的服务器发��送某些信息，我们会记录这些信息。此类信息可能包括引用网页的 URL、您的浏览器、操作系统类型以及以下信息：
Cookie 以及其他跟踪技术：
我们和我们的授权合作伙伴可能会在您的浏览器上存储 Cookie 和其他信息收集技术。这类技术为我们提供了个人信息，包括您访问我们网站时使用的设备和网络信息，以及您与我们网站交互的其他信息。有关我们的网站如何使用 Cookie 的详情，请访问网站 https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy，阅读并查看我们的《Cookie 政策》。如果您位于欧盟地区或英国，则必须事先征得您的同意才能存储 Cookie。您可以随时选择停用或阻止 Cookie。
我们与第三方合作管理我们在其他网站上的广告。我们的第三方合作伙伴也可能使用 Cookie 等技术收集您在我们网站和其他网站的活动信息，以便根据您的浏览活动和兴趣推荐广告。如果您不希望将这类活动信息用于向您提供基于兴趣的广告，您可以点击 https://preferences-mgr.truste.com 选择停用。（如果您位于欧盟地区，则可以单击以选择使用 Cookie）。
我们可能会在我们的网站或发送给您的电子邮件中使用网络信标、标签和脚本，用于帮助我们发送 Cookie、统计网站访问量、了解使用情况和活动效果，以及确定电子邮件是否被打开并进行操作。我们可能会从我们的第三方服务提供商处接收基于 Cookie 及相关跟踪技术使用情况的单独报告和汇总报告。如果您位于欧盟地区或英国，我们只会在征得您的同意后使用这类技术。
我们可使用本地存储对象（“LSOs”）如HTML5来存储内容信息和偏好设置。各种浏览器可能提供其自己的��管理工具来移除HTML5 LSOs。我们合作的第三方可能使用HTML5等LSOs收集和存储信息，以便在我们的网站上提供某些功能或根据您的网页浏览活动显示广告。如需进一步了解如何管理Flash LSOs，请访问 https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html。
日志：
与通过互联网提供的大多数网站和服务一样，您与我们的网站和服务交互时，我们会收集某些信息并将其存储在日志文件中。此类信息包括互联网协议（IP）地址以及浏览器类型、互联网服务提供商、引用/退出页面的 URL、操作系统、日期/时间戳、您搜索的信息、地区和语言偏好、与您的设备相关联的标识号、您的移动运营商和系统配置信息。我们有时会根据需要将个人信息与日志文件中收集的信息相关联，以改进我们的网站和服务。在这种情况下，我们将根据本政策处理合并信息。Splashtop 需要通过此类信息确保网站和服务以最佳方式运行（例如，正确显示内容并确保网站和服务的安全），为了实现 Splashtop 追求的合法利益，我们有必要对此类个人数据进行处理，存储期限为1年。
分析：
我们会在您使用我们的网站时收集分析信息，以帮助我们改进网站。我们还可能与第三方分析服务提供商共享有关您在我们网站上操作的匿名数据。
我们还使用移动分析软件以更好地了解我们的移动应用程序在您设备上的功能性。此类移动分析软件可能会记录您对移动应用程序的使用频率、移动应用程序中发生的活动、汇总使用情况、性能数据、移动应用程序的下载位置等信息。我们不会将我们存储在分析软件中的�信息与您在移动应用程序中提交的任何个人身份信息相关联。为了实现 Splashtop 追求的合法利益，我们有必要对此类个人数据进行处理以改进我们的服务，且保留时间不会超过2年。
5. 如果您要应聘，我们会收集您的哪些信息
如果您要应聘 Splashtop 的某个职位，您将提供您的个人数据，例如您的姓名、详细地址、电子邮件地址、电话号码、简历以及其他求职相关附件。Splashtop 使用此类信息审查并回复您的求职申请。为了签订合同（您作为合同的一方）并实现 Splashtop 追求的合法利益（即招聘），对于此类个人数据的处理很有必要。如您拒绝，您的个人数据在 Splashtop 的保留时间为4周；如您同意，您的个人数据在 Splashtop 的保留时间为2年。
6. 我们通过我们的服务帐户和注册信息向订购用户收集的信息：
当您注册帐户访问或使用我们的一项或多项服务（“帐户”）时，我们会要求并可能收集您的个人信息，如姓名、地址、电话号码、电子邮件地址和信用卡信息，以及您的公司名称、网站名称等相关信息。我们还会要求并收集您向任何个人授权登录并使用与您帐户相关的服务的任何个人信息，如电子邮件地址、姓名或别名等。
如果您注册免费试用帐户，则除非您决定付费订购以继续使用我们的服务，否则您无需输入信用卡信息。第三方中介用于管理信用卡处理。除了代表我们进行信用卡处理外，不允许第三方中介出于任何目的存储、保留或使用您的帐单信息。
在本政策中，我们将上述所有信息均称为“帐户信息”。在这种情况下，对您帐户信息的处理对于履行与使用我们服务有关的合同很有必要。如果您不向我们提供此类个人信息，则无法注册帐户并使用我们的服务。除您的姓名、帐单和送货地址、发票记录和/或您与 Splashtop 之间的协议（“财务记录”）外，您的帐户信息将在您持有帐户期间一直保存，可发送邮件至 privacy@splashtop.com 要求删除。自发票交易之日起，Splashtop 有法律义务将财务记录保留7年。
其他呈件：
您在我们的网站上提交网络表单或使用网站的互动功能时，包括参与调查、竞赛、促销、抽奖、项目（如经销商、推荐、测试和提前访问计划申请）、请求客户支持或以其他方式与我们互动，我们会要求您提供并收集您的个人信息。为了实现 Splashtop 追求的合法利益，我们有必要对您的个人信息进行处理，以与您互动。在回复您的消息、解决您的问题后，或在调查、竞赛、促销、抽奖或项目结束后，您的个人数据存储时间为一个月。
电子邮件快讯：
如果您已订阅 Splashtop 的电子邮件快讯，我们将向您发送有关我们服务进展的信息。如果您不希望再收到 Splashtop 的电子邮件，您可以随时通过我们发送给您的电子邮件中提供的“退订”选项取消订阅。您也可以发送电子邮件至 privacy@splashtop.com 取消订阅。如要订阅，您必须向我们提供您的电子邮件地址。我们会在征得您的同意后处理您的个人信息，您可以随时通过退订撤销同意。只要您订阅了我们的电子邮件快讯，我们就会保留您的电子邮件地址以及显示您已订阅电子邮件快讯的数据，若您取消订阅保留时间不超过1年。
与会者信息：
您注册或参加 Splashtop 团队任何成员参与的赞助活动或其他活动时，我们会要求提供并可能收集您的个人信息，如姓名、地址、电话号码、电子邮件地址等。因此，处理您的个人数据对于履行您作为一方签署的合同很有必要。如果您没有向我们提供此类个人信息，您就无法注册参加活动。您的个人信息将依据本政策“电子邮件快讯”一节的规定予以删除。
桌面软件和移动应用程序：
在您下载或安装使用我们的服务时，我们会收集以下信息：a. 设备信息：您使用的设备名称、设备类型、IP 地址和 MAC 地址以及操作系统版本；b. 会话信息：会话开始时间、结束时间、在不同地区访问 Splashtop 服务器的速度、我们的桌面软件或移动应用程序崩溃转储或错误日志。Splashtop 需要通过此类信息确保服务以最佳方式运行（如正确显示内容并确保服务的安全）。为了实现 Splashtop 追求的合法利益，要履行我们与您签订的合同必须对此类个人数据进行处理，您可以发送邮件至 privacy@splashtop.com 要求将这类数据转发给客户或删除。
7. 我们从其他来源收集的信息
社交媒体小部件：
我们的网站可能包含社交媒体功能（如 Facebook 的点赞按钮）和小部件（如分享按钮），或在我们的网站上运行的互动小程序。此类社交媒体功能可能会收集您的互联网协议地址、您在网站上访问的页面，并可能设置 Cookie 以确保此功能正常运行。社交媒体功能和小部件由第三方托管或直接由我们的网站托管。您与此类社交媒体功能的互动受其提供商发布的隐私声明管辖。如果您的个人信息受欧盟或英国数据保护法管辖，Splashtop 则仅在您同意 Cookie 的情况下才会允许进行此类数据处理（见上文第4节）。
来自第三方服务的信息：
我们还可能从第三方获取其他信息，包括个人信息。例如��，我们可以通过与我们的服务集成的第三方 RMM（远程监控和管理）服务获取设备信息。我们从第三方 RMM 服务获取此类信息时，遵守第三方服务确定的授权程序。您应查看此类第三方服务的隐私设置，以了解并更改通过这类服务发送给我们的信息。
8. 我们如何使用您的个人信息
一般用途：
我们将收集到的有关您的信息（包括个人信息，在适用范围内）用于各种目的，包括：(a) 提供、运营、维护、改进和推广服务；(b) 使您能够访问和使用服务；(c) 处理和完成交易，并向您发送相关信息，包括购买确认书和发票；(d) 发送交易信息，包括对您的评论、问题和请求作出回复；提供客户服务和支持；并向您发送技术通知、更新、安全警报以及支持和管理消息；(e) 发送促销信息，例如向您提供有关产品和服务、功能、调查、电子邮件快讯、优惠、促销、竞赛和活动的信息；以及提供有关我们和我们合作伙伴的其他新闻或信息。您可以发送邮件至 privacy@splashtop.com 联系我们进行退订，或按照我们营销信息中的退订说明进行退订；(f) 处理和交付竞赛或抽奖项目和奖励；(g) 监控和分析与网站和服务有关的趋势、使用情况和活动，以及用于营销或广告目的；(h) 调查和防止欺诈性交易、未经授权访问服务和其他非法活动；(i) 个性化网站和服务，包括提供符合您兴趣和偏好的功能或广告；(j) 用于我们征得您同意的其他目的。
9. 信息处理的法律依据：
我们仅在下列一项或多项适用情况下收集您的个人信息：(a) 我们已征得您的同意，(b) 我们需要您的个人信息来履行与您的合同（例如，提供您要求的服务），或 (c) 信息处理符合我们或第三方的合法利益（且不违反您的数据保护利益或基本权利和自由）。在某些情况下，我们可能有法律义务收集您的个人信息，或者需要通过个人信息来保护您或他人的切身利益。
如果我们需要征得您的同意来处理您的个人信息，则您有权随时撤销或拒绝同意。请注意，这不会影响您在撤销同意前我们基于您的同意处理信息的合法性。如果您希望撤销您的同意，或者您对我们收集和使用您个人信息的法律依据有任何疑问或需要更多信息，请通过邮箱 privacy@splashtop.com 联系我们。
10. 共享收集的信息
第三方服务提供商：
我们与第三方服务提供商共享包括个人信息在内的各种信息，我们通过第三方服务提供商进行网站托管和维护、应用程序开发、备份、存储、支付处理、提供电子邮件通知服务、分析和其他服务。第三方服务提供商可能会访问或处理您的个人信息，以便为我们提供上述服务。我们不允许第三方服务提供商将我们与其共享的个人信息用于营销目的或用于与提供给我们的服务有关的任何其他目的。
遵守法律和执法要求，保护我们的权利：
在某些情况下，为响应公共当局的合法请求，包括国家安全或执法要求，我们可能会被要求披露您的个人信息。我们可能会披露个人信息以应对传票、法院命令或法律程序，或确立或行使我们的合法权利或抗辩法律主张。如果我们认为有必要就非法活动、涉嫌欺诈、对任何人的人身安全构成潜在威胁的情况、违反我们的服务条款（https://www.splashtop.com/terms/splashtop）的情况进行调查、阻止或采取行动，或��法律另有要求的情况，我们也可能会共享此类信息。
客户证言：
我们可能会不时在网站上发布包含个人信息的客户证言。我们会征得您的同意，以将您的姓名与您的证言一起发布。如果您想更新或删除您的证言，可以通过邮箱 privacy@splashtop.com 与我们联系。
Splashtop 共享：
我们可能会与 Splashtop 团队的任何成员共享信息，包括个人信息。此外，我们可能会与我们公司家族中的母公司、子公司或关联实体共享您的个人身份信息和/或汇总信息。我们可能会在 Splashtop 参与的收购、合并或其他公司重组中将您的个人身份信息和/或汇总信息转让给继任实体，或转让给与本网站或服务相关的 Splashtop 全部或绝大部分资产的购买者。
征得您的同意：
我们还可能在征得您的同意后与第三方共享个人信息。
11. 我们对您个人信息的保留期限
除非法律要求或允许延长保留期限（例如税收、会计或其他法律要求），否则我们将保留您的个人信息至实现本政策概述的目的为止。当我们没有持续的合法业务需求来处理您的个人信息时，我们会将其删除或匿名化。如果无法将其删除或匿名化（例如，由于您的个人信息已存储在备份档案中），我们将安全存储您的个人信息，并将其隔离且不再对其进行任何处理，直到2年后自动完成删除。
对于我们代表订购用户处理的个人信息，我们将根据与订购用户签订的协议条款，在遵守适用法律的前提下保留此类个人信息。
12. 您的隐私权
根据您的要求，我们将向您提供有关我们是否持有或代表第三方处理您的任何个人信息的信息。�如需获取此信息，请通过邮箱 privacy@splashtop.com 与我们联系。我们服务的订购用户要更新或更改其帐户信息，则可通过编辑个人资料或组织记录，或通过邮箱 support@splashtop.com 获取详细说明。如需向将我们申请将保存的个人信息退还或删除，请发送电子邮件 privacy@splashtop.com。如需访问、更改或删除您的信息，我们将在三十（30）天内处理。
任何个人如果要访问、更正或修改我们代表订购用户存储或处理的个人信息中的不准确之处或删除其个人信息，应直接向订购用户（数据控制者）提出查询请求。在收到订购用户要求我们删除数据的请求后，我们将在三十（30）天内响应其请求。在我们为订购用户提供服务期间，我们将保留我们代表订购用户存储和处理的个人信息。我们将在必要时保留和使用此类个人信息，以履行我们的法律义务、解决争议并执行协议。
我们非常重视您个人信息的安全。无论在信息传输过程中还是收到信息后，我们都遵循公认的标准保护提交给我们的个人信息。如果您对个人信息安全有任何疑问，可通过邮箱 support@splashtop.com 与我们联系。
如果您是订购用户或以其他方式向我们提供了与您使用我们网站或服务有关的个人信息，我们将应您的要求删除这些信息，但尽管有此要求，在您持有我们服务帐户期间我们将保留您的个人信息，或者在向您提供我们的服务、履行我们的法律义务、解决争议和执行我们的协议时，我们仍�可能按照需求保留您的个人信息。
欧洲经济区和英国的附加权利：
如果您来自某些地区（如欧洲经济区或“EEA”），则有权行使适用法律赋予您的附加权利，包括：
访问权：您有权了解有关您的个人信息的处理情况。
更正权：您有权要求更正与您相关的不准确的个人信息。
删除权：在某些情况下，您可能享有更广泛的权利以删除我们持有的关于您的个人信息。例如，如果就最初收集信息的目的而言，这些信息已不再必要。但请注意，我们可能需要保留某些信息，用于保存记录、完成交易或履行我们的法律义务。
拒绝处理权：您有权要求 Splashtop 停止处理您的个人信息和/或停止向您发送营销信息。
限制处理权：在某些情况下，您有权要求我们限制处理您的个人信息。例如，您认为我们持有的关于您的个人信息不准确或被非法持有。
数据可携带权：在某些情况下，您有权要求我们以结构化的、机器可读的和常用的格式提供您的个人信息，并有权要求我们将您的个人信息不受阻碍地传递给另一个数据控制者。
撤销同意权：如果对您个人信息的处理是基于您的同意，您有权随时撤销您的同意。在这种情况下，我们将立即停止处理您的数据。
如果您要行使上述权利，请通过邮箱 privacy@splashtop.com 与我们联系。我们将根据适用法律考虑您的请求。为了保护您的隐私和安全，我们会在满足您的请求之前先采取措施核实您的身份。如果上述权利与 Splashtop、Splashtop 员工和客户或其他人的权利相冲突，包括但不限于某些所有权、公平诉讼权、保密权、相冲突的隐私权，则上述权利可能无法行使。
在通常情况�下，我们会在收到您的请求后1个月内对您的请求做出答复，不会无故拖延；但考虑到问题的复杂性和待处理请求的数量，我们的答复时间可在有需要时延长2个月。如果需要延长我们通常的答复时间，我们将在收到您的首次请求后1个月内通知您，并说明延迟原因。
如果我们决定对您的请求不采取行动，我们将立即通知您，最迟在收到您的请求后一个月内通知您并说明我们拒绝采取行动的原因。在这种情况下，您有权向相应的监管机构投诉并寻求司法救济。
任何个人如欲访问、更正或修改我们代表订购用户存储或处理的个人信息中的不准确之处或删除其个人信息，应直接向订购用户（数据控制者）提出查询请求。
加利福尼亚州的附加权利：
《加州消费者隐私法案》（CCPA）于2020年1月1日生效。我们致力于保护您的隐私并遵守 CCPA。如果您是加州消费者，CCPA 将为您提供有关个人信息的特定权利：
收集的个人信息类别：在过去的12个月中，我们收集了以下类别的个人信息。请注意，我们不会向所有人收集所有类别的个人信息。
识别标识：如姓名、电子邮件地址、互联网协议地址、帐户名称或其他类似的联系信息标识符
加州客户记录法规（《加州民法典》第1798.80条）所列类别的个人信息：包括姓名、电话号码、邮寄地址、付款信息以及求职者的教育和工作履历
商业信息：包括产品使用数据、购买或考虑购买的产品或服务记录或购买习惯
互联网和其他类似网络活动：如我们网站的浏览记录，或与我们网站的互动信息、电子邮件或产品、推断（包括您的兴趣、偏好和喜爱的品牌和产品的相关信息）
客户记录、帐单地址、信用卡或借记卡信息
地理位置数据
消费者和求职者提供的专业或就业相关信息：包括职位名称和业务联系信息
您的权利：根据 CCPA，加州消费者享有以下权利：要求获取我们在过去12个月内收集的他们的特定个人信息的权利。您还可以要求提供有关我们信息惯例的更多详情，包括我们收集的有关您的个人信息类别、收集的信息来源类别、收集个人信息的业务或商业目的、我们与之共享您的个人信息的第三方类别、我们在过去12个月中披露的您的个人信息类别；要求更正和删除您的个人信息的权利（某些例外情况除外）；
拒绝处理权；
数据可携带权；
您可以选择拒绝出售您的个人信息和行为分析，包括自动决策。
如果您选择行使您在 CCPA 下的权利，Splashtop 不会歧视您，您将继续获得与任何选择不行使其在 CCPA 下权利的人相同的对本服务的访问权和价格。
加州消费者可通过本隐私政策底部的电子邮件和邮寄联系方式免费提出合理的权利请求。您的请求中必须包含充足的信息，使我们能够合理验证您作为我们收集个人信息的对象的身份，请求中需提供的信息包括您的电子邮件地址、姓名和 Splashtop 帐户电子邮件地址（仅在您已创建 Splashtop 帐户的情况下才需提供）。在收到可行请求的45天内，Splashtop 应完成请求中的各项要求，并向请求者提交确认完成所需的所有相关文件。如果完成请求合理且必要，则在向请求者发出延期通知后，可延长45天。
个人信息的出售和共享：我们不会向第三方出售您的任何个人数据，即通常意义上的 “出售”。但是，我们会出于本隐私政策所述目的，与我们核准的处理方共享您的个人信息。我们还使用网站分析服务，可能会对您的个人信息进行处�理，从而构成 CCPA 下的“销售”。您可以随时在我们的网站上阻止 Cookie，从而选择退出销售。更多信息，请参阅我们的子处理器列表。
更多信息披露：根据 CCPA 的要求，如需进一步披露您的个人信息，请参阅本隐私政策的其余部分。您可以找到的相关信息包括：我们收集您的个人信息的业务和商业目的、我们收集个人数据的来源、我们向哪些类别的第三方披露您的个人信息以及披露哪些类别的个人信息。
13. 收集信息的跨境传输
Splashtop 是一家总部位于美国的跨境公司。为了促进我们的全球业务，为了向您提供您订购的服务，我们可能跨境传输和访问您的个人信息，包括 Splashtop 出于本政策所述目的开展业务的其他国家。我们还可能将您的个人信息传送至与您位于不同国家的第三方数据处理者。此类国家的法律可能与您所在地的法律不同，并且可能不具有同等的保护效力。Splashtop 已与我们的第三方数据处理者签署了数据处理协议（DPA）作为合同保障，确保履行与 Splashtop 所要求的同等义务。我们的部分服务提供商不属于欧洲经济区（EEA），比如美国、中国和中国台湾地区。为了遵守有关跨境数据传输的欧盟数据保护法，不属于欧洲经济区的服务提供商只允许根据 Splashtop 与其签订的合同处理您的个人数据，其中包含欧盟委员会的标准合同条款，以确保提供充分的数据保护措施（GDPR 第46.1（c）条），或者 GDPR 第五章中详细规定的其他跨境传输保障措施。如需相关文件的访问地址或获取方法，请与我们联系。
14. 儿童隐私
我们非常重视儿童的隐私权益，并鼓励家长和监护人主动参与关注儿童的网络活动和兴趣爱好。本网站不面向未满13周岁的儿童。我们的服务或网站不以未满13周岁�的儿童为目标。我们不会刻意收集未满13周岁儿童的个人身份信息。如果您发现我们正在处理未满13周岁儿童的个人信息，请立即联系我们进行删除。
15. 第三方网站链接
本网站可能提供不受我们控制的其他网站或资源的链接（即“外部网站”）。此类链接并不代表 Splashtop 公开支持外部网站。您承认我们向您提供外部网站链接只是出于便利。我们对此类外部网站的内容概不负责。您对外部网站的使用须遵守其使用条款和隐私政策。
16. 安全
我们非常重视您个人信息的安全。无论在信息传输过程中还是收到信息后，我们都遵循公认的标准保护提交给我们的个人信息。我们采用符合行业惯例的程序和技术措施保护您的个人身份信息。此类措施设计合理，旨在保护您的个人身份信息免遭丢失、未经授权的访问、披露、篡改或破坏。我们使用防火墙、密码保护、加密、安全套接字层并采取其他物理安全措施，同时我们会限制 Splashtop 内部人员访问您的数据，防止他人未经授权访问您的个人身份信息。有关我们的技术和组织措施的更多信息，请访问网站 https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures。
如果您对本政策有任何疑问，请通过以下方式联系我们：
电子邮件：privacy@splashtop.com
邮寄地址：10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
本政策的更新时间：2023年10月2日
本政策原文为英文，若英文文本与翻译文本之间存在分歧或不一致，应以英文文本为准。