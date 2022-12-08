Cookie Policy

Cookie 政策
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简介
本 Cookie 政策（以下简称“政策”）解释说，我们相信要公开和清楚地了解我们如何使用您的信息。本政策提供有关我们如何以及何时在网站上使用 Cookie 的信息。就本政策而言，“网站”一词统指 www.splashtop.com、my.splashtop.com、www.mirroring360.com、classical.splashtop.com、m360.splashtop.com 以及我们其他链接到本政策的网站。
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什么是 Cookie？
Cookie 是一个小型文本文件，由网页服务器放置在您的硬盘驱动器上。Cookie 包含的信息稍后可以由向您发布 Cookie 的域中的 Web 服务器读取。仅当您使用某些功能或选择某些首选项时，才会使用某些 cookie，并且将始终使用某些 cookie。可以在网站或电子邮件中使用 Web 信标，标签和脚本，以帮助我们传递 cookie，计算访问次数，了解使用情况和活动效果以及确定是否已打开电子邮件并对其采取了行动。我们可能会基于我们的服务/分析提供商对这些技术的使用情况而单独或汇总地收到报告。
Splashtop 为什么使用 Cookies？
当您访问我们的网站时，我们可能会在您的浏览器中放置一些 cookie。这些被称为第一方 Cookie，当您在网站中的页面之间导航时，需要启用它们来保存会话信息。例如，我们在网站上使用 Cookie 来了解访问者和用户的�偏好，改善他们的体验，并跟踪和分析使用情况，导航和其他统计信息。您可以在各个浏览器级别控制 cookie 的使用。如果您选择不激活 cookie 或以后禁用 cookie，则仍然可以访问我们的网站，但是使用某些功能或网站区域的能力可能受到限制。
如何禁用 Cookie
您通常可以通过您的网页浏览器中的功能激活或稍后停用cookie的使用。要了解有关如何通过浏览器控制cookie设置的更多信息，这里有一些链接，您可以了解最流行的网页浏览器的私人浏览功能： Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari。
如果您想了解有关 Cookie 的更多信息，或者要了解如何控制，禁用或删除它们，请访问 https://www.aboutcookies.org 以获取详细指导。此外，某些第三方广告网络（包括 Google）允许用户选择退出或自定义与您的 Internet 浏览相关的首选项。要从 Google 了解有关此功能的更多信息，请单击此处 。
许多司法管辖区要求或建议网站运营商将其使用的 Cookie 的性质告知用户/访问者，并在某些情况下获得用户的同意以放置某些 Cookie。
我们的网站可能包括第三方社交媒体功能（例如，Facebook 点赞按钮）和第三方小部件（例如，“共享此”按钮）或在网站上运行的交互式微型程序。这些功能可能会收集您的 IP 地址，您正在网站上访问的页面，并设置 Cookie 以使该功能正常运行。您与这些功能的交互受提供该功能的第三方公司的隐私政策的约束。
我们可能会在网站上使用以下任何类别的 Cookie，如下所述。
每个 Cookie 属于以下四个类别之一：
1. 必要Cookie：必要Cookie（第一方Cookie）有时被称为“严格必要”，因为没有它们，我们无法提供您在网站上需要的许多服务。例如，必要的Cookie帮助在您浏览网站时记住您的偏好。
2. 分析Cookie：这些Cookie跟踪访问网站的信息，以便我们可以进行改进并报告我们的表现。例如：分析访问者和用户的行为，以提供更相关的内容或建议某些活动。它们收集有关访客如何使用网站的信息，包括用户来自哪个网站、每个用户访问的次数以及用户在网站上停留的时间。我们也可能使用分析Cookie测试新的广告、页面或功能，以查看用户对其的反应。
3. 功能或偏好Cookie：在您访问网站期间，使用Cookie记住您在网站上输入的信息或做出的选择（例如您的用户名、语言或所在地区）。当个性化网站以优化您使用我们的服务时，它们还会存储您的偏好，例如您偏好的语言。通过使用持久性Cookie，可以记住这些偏好，下一次您访问网站时无需再次设置。
4. 定位或广告Cookie：这些第三方Cookie由第三方广告平台或网络放置，用于投放广告和跟踪广告性能，使广告网络能够根据您的活动向您投放可能相关的广告（这有时称为“行为” “跟踪”或“定向”广告）在网站上。他们可能随后使用有关您访问的信息，以在网站和其他网站上为您投放您可能感兴趣的广告。例如，�这些Cookie会记住哪些浏览器访问过网站。
网站上使用的 Cookie 列表：
所有网站
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Cookie Purpose: 重定向、优化、报告和在线广告归因
Cookie 时长: 2 个月到 2 年
类别: 分析、广告、目标定位
所有网站
Cookie：Facebook
Cookie Purpose: 重定向、优化、报告和在线广告归因
Cookie 有效期：1年
类别: 分析、广告、目标定位
所有网站
Cookie：Google Analytics
Cookie 目的：收集有关访客如何使用网站的信息，例如用户来自哪个网站、每个用户访问的次数以及用户在网站上停留的时间
Cookie 有效期：2年
类别: 分析
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Cookie：Microsoft Bing
Cookie 目的: 优化、在线广告报告和归因
Cookie 时长：6个月至1年
类别: 分析、广告
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Cookie：CrazyEgg
Cookie 目的：网站分析工具，为我们提供热点图和点击数据
Cookie 有效期：1年
类别: 分析
www.splashtop.com
Cookie：Microsoft Clarity
Cookie 目的：网站分析工具，为我们提供热点图和点击数据
Cookie 时长：6-12个月
类别: 分析
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Cookie：Youtube
Cookie Purpose: YouTube 视频播放器
Cookie 有效期：最长6个月
类别: 分析, 功能, 偏好
所有网站
Cookie：Act-on
Cookie用途: 营销自动化软件和表单，包�括网页底部的订阅新闻通讯表单
Cookie 有效期：1年
类别: 基本
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类别: 基本
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Cookie：New Relic
Cookie 用途：衡量网站性能
Cookie 时长：会话
类别: 分析
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Cookie 时长：会话
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所有网站
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Cookie 有效期：2年
分类：分析、跟踪、识别、个性化
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此政策的更新
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最后更新时间：2021 年 2 月