“2023年 RDP & VPN 最佳替代方案”– Splashtop 远程访问

2019年11月5日，FortiGuard实验室团队建议客户立即在任何受影响的机器上应用来自Microsoft ，针对CVE-2019-0708的最新补丁，在可能的情况下，还要完全禁用RDP 。 bluekeepRDP 攻击开始了：https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html。

2018年9月27日，公共服务公告（PSA）警告"网络犯罪分子越来越多地利用远程桌面协议（RDP）来进行恶意活动，" 概述了围绕过时的RDP版本的问题，其加密机制有缺陷，不受限制地访问默认的RDP端口（TCP 3389）https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx

2020 年 1 月 14 日，CERT 协调中心在 MICROSOFT Windows 远程桌面网关（RD 网关）上发布了漏洞说明 VU#491944，允许未经身份验证的远程代码执行：https://kb.cert.org/vuls/id/491944/。“Windows Server 2012 及更高版本中的 Microsoft RD 网关包含两个漏洞，允许未经身份验证的远程攻击者以 SYSTEM 权限执行任意代码...... 其缺陷在于对碎片的处理。 该漏洞可通过连接到监听UDP/3391的RD网关服务来利用。"