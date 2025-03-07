“2023年 RDP & VPN 最佳替代方案”– Splashtop 远程访问

传统 VPN 是一场噩梦？厌倦了速度慢价格又贵的 RDP？
尝试通过 Splashtop 支持 BYOD！想通过 Microsoft RDP（远程桌面协议）和 VPN 帮助员工实现远程访问 Windows 和 Mac 计算机？在防火墙之外单独使用 RDP 会导致网络流量面临安全风险，还可能使主机容易受到外部攻击，因此需要 VPN。
这种方案看似简单又便宜，但组织在实施该方案后很快意识到，这种方案的设置和维护成本很高，而且难以扩展，员工使用起来也很麻烦，更不用说延迟问题了。
通过 VPN 使用 RDP 进行传统远程访问面临的挑战
- 安全风险：VPN 和 RDP 通常是勒索软件和未经授权访问等网络威胁的攻击目标。
- 性能问题：RDP/VPN 不可靠，因为其连接速度慢且延迟高。
- 复杂的设置和维护：需要大量 IT 配置和持续管理。
- 可扩展性限制：难以有效扩展，无法满足团队和远程工作人员不断增长的需求。
- 用户体验差：频繁断开连接和繁琐的验证步骤破坏了工作流程。
- 设备兼容性较差：对移动设备和非 Windows 平台的支持有限。
选择 RDP 和 VPN 替代方�案时要考虑的关键因素
要找到合适的 RDP 和 VPN 替代方案，可从安全性、性能和易用性评估解决方案。以下是需要关注的几个关键因素：
零信任安全：确保替代方案遵循零信任方法，具有强身份验证、加密和设备验证。
避免网络暴露：好的替代方案不需要开放端口或 VPN 隧道，从而减少安全漏洞。
无缝访问管理：替代方案要采用基于角色的访问控制和用户权限，以简化 IT 监督。
可靠性和正常运行时间：强大的远程访问工具要能提供一致、高可用性的连接，且不会频繁中断。
合规准备：验证替代方案是否符合 GDPR、HIPAA 和 SOC 2 等安全数据处理行业标准。
针对远程办公和 IT 支持进行优化：替代方案要满足个人用户和 IT 团队的需求，提供无人值守访问、会话日志记录和远程故障排除功能。
升级到下一代 VPN 替代方案和 RDP 替代方案：使用 Splashtop 实现安全远程访问
Splashtop 可作为 RDP/VPN 的替代方案，对于员工来说简单易用，还能帮助 IT 简化远程访问设置。Splashtop Remote Access 支持业务连续计划（BCP）、灾难恢复计划（DR）、居家办公方案（WFH）、大流行病政策、远程办公和 BYOD 方案，随时随地保护用户安全，提高员工的工作效率。
了解为什么 Splashtop 是比 VPN（虚拟专用网络）更好的远程访问选择。
为什么 Splashtop 能成为传统 RDP & VPN 的替代方案？
Splashtop
传统VPN / RDP
安全
零信任网络访问（ZTNA）
是（首先通过 Splashtop 云代理进行身份认证，只有经过独立的身份认证成功后，远程用户才可以访问授权系统）。Gartner 在2019年6月的分析报告中预测，截至2023年，60%的企业将逐步淘汰其远程访问 VPN，转而采用零信任网络访问解决方案*。
否（如果远程设备和企业网络之间信任过度，则会暴露横向威胁，如勒索软件。）
两要素验证（2FA / MFA）
是
是的，但有些 MFA 功能并不免费
设备认证
是
大多数 VPN 解决方案不支持
基础设施更新
是的，可以自动针对新威胁进行更新
手动更新，风险高。国土安全部（DHS）警告说，"由于 VPN 是全天候运行的，组织不太可能实时更新安全更新和补丁。"（2020年3月13日）
软件更新
是的，自动
需要担心VPN客户端和RDP的不同版本以及兼容性问题
单点登录
是
是
会话录制
是
没有
禁用/启用文件传输和远程打印
是
没有
记录和监控
可读日志
日志对人类不友好
用户生产力
使用方便
单击并连接 - 快速的远程连接
否–复杂的设置和使用VPN和RDP； VPN可能需要20秒钟以上的时间才能连接，RDP通常很慢。
可以使用个人设备，支持BYOD
是–可以使用任何个人设备，包括手机平板电脑和手机
否–需要公司发行的设备以确保安全
性能
高性能; 3D CAD / CAM能力; 1080p @ 60fps; 4k @ 30帧/秒
时滞＆无法支持3D CAD / CAM和流视频和RDP对MAC的支持较弱
工具
文件传输、锁定键盘/鼠标、聊天等
MS自带的RDP只有有限的内建工具
可扩展性
扩展到上千用户
快速简便（IT部署和最终用户自我配置）
IT流程漫长而艰难
受网关硬件限制
不适用；基于软件
VPN CPU /内存可能超载，需要升级
网络流量
企业访问使用企业带宽。个人浏览器使用家庭带宽。
用户经常忘记正在使用 VPN 服务，所有的个人流量（Youtube）也都通过企业网络路由，使网络拥挤。禁用隧道分离会降低生产力；启用隧道分离则会增加风险。
任何设备
只需使用任何个人设备，包括平板电脑、智能手机、Chromebook
需要公司派发设备
在每个办公室设置VPN网关
不适用；基于软件
需要为每个办公室设置和管理VPN网关
可靠性
始终更新
是的– Splashtop提供更新
否-始终排除故障，并且需要手动更新
跨平台的一致工具
是 – 跨 Windows、MAC 和 Linux 操作系统的持续远程访问体验
否– RDP仅适用于Windows
成本
成本效益高，起价为每用户¥43/月（可提供批量许可折扣）
设置和管理复杂且昂贵；手动安全更新；需要公司发行的设备；面对持续的用户支持挑战
管理
方便的用户/组管理
需要建立 VPN 用户/组管理，同时也需要建立 RDP 用户/组管理，导致不必要的工作负担，难以跟踪和管理
结论
Splashtop 受到最终用户和 IT 的喜爱
对于 IT 和用户来说 VPN/RDP 设置非常麻烦
*来源：https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
还需要 RDP？
使用 Splashtop Connector 通过 Splashtop 远程访问计算机和服务器，无需使用 VPN 或安装远程访问代理。有关更多信息，请参阅我们的 Splashtop Connector 与 RDP & VPN 的对比。
RDP和RD网关漏洞风险
2019年11月5日，FortiGuard Labs 团队建议客户立即在所有受影响的计算机上应用 Microsoft 针对远程桌面高危漏洞 CVE-2019-0708发布的最新补丁，并尽可能完全禁用 RDP。BLUEKEEP RDP 攻击正在发生： https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html。
2018年9月27日，公共服务公告（PSA）提出警告：“网络犯罪分子越来越多地利用远程桌面协议（RDP）来发起恶意攻击”，概述了 RDP 版本过时相关的问题，包括加密机制存在缺陷、默认的 RDP 端口（TCP 3389）可任意访问等。（PSA 公告网址：https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx）
2020年1月14日，CERT 协调中心发布漏洞说明 VU#491944：微软 WINDOWS 远程桌面网关（RD 网关）让未经身份验证的远程代码执行漏洞有可趁之机（https://kb.cert.org/vuls/id/491944/）。“Windows Server 2012 及更高版本中的微软 RD 网关包含两个漏洞，让未经身份验证的远程攻击者能够利用 SYSTEM 权限执行任意代码……漏洞存在于碎片的处理过程。该漏洞是通过连接到侦听 UDP/3391 的 RD 网关服务被加以利用。”
旧版 RDP 和 VPN 一样麻烦。通过 Splashtop 访问桌面、应用和文件
Splashtop 旨在帮助用户从 BYOD 等任意设备安全无缝地远程访问计算机。Splashtop 的高级远程桌面技术通过安全的 SSL（AES-256）隧道运行，确保用户可以通过 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问 PC 和 Mac 桌面，就像在在这些远程电脑或服务器前一样。Splashtop 具有 RDP 和 VPN 的所有优势，但不会出现上述问题。而且，Splashtop 只需几分钟即可完成设置。