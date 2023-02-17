“2023年 RDP & VPN 最佳替代方案”– Splashtop 远程访问

传统 VPN 是一场噩梦？ 厌倦了缓慢而昂贵的 RDP？
尝试通过 Splashtop 支持 BYOD！想通过 Microsoft RDP（远程桌面协议）和 VPN 帮助员工实现远程访问 Windows 和 Mac 计算机？在防火墙之外单独使用 RDP 会导致网络流量面临安全风险，还可能使主机容易受到外部攻击，因此需要 VPN。
这种方案看似简单又便宜，但组织在实施该方案后很快意识到，这种方案的设置和维护成本很高，而且难以扩展，员工使用起来也很麻烦，更不用说延迟问题了。
通过 VPN 通过 RDP 使用传统远程访问的常见问题：
- 安全风险增加（尤其是在 BYOD 趋势下，60% 的员工在工作中使用智能手机）
- 难以为更多用户设置，维护和扩展
- 连线和延时的用户体验差
满足您的选择
Splashtop 可作为 RDP/VPN 的替代方案，对于员工来说简单易用，可以帮助 IT 简化远程访问设置。Splashtop Business Access 支持业务连续计划（BCP）、灾难恢复计划（DR）、居家办公方案（WFH）、大流行病政策、远程办公和 BYOD 方案，随时随地都能保护用户的安全，同时提高员工的工作效率。
了解为什么 Splashtop 是比 VPN（虚拟专用网络）更好的远程访问选择。
为什么Splashtop是比传统RDP / VPN更好的选择？
Splashtop
传统VPN / RDP
安全
零信任网络访问（ZTNA）
是（首先通过 Splashtop 云代理进行身份认证，只有经过独立的身份认证成功后，远程用户才可以访问授权系统）。Gartner 在2019年6月的分析报告中预测，截至2023年，60%的企业将逐步淘汰其远程访问 VPN，转而采用零信任网络访问解决方案*。
否（如果远程设备和企业网络之间信任过度，则会暴露横向威胁，如勒索软件。）
两要素验证（2FA / MFA）
是
是的，但有些 MFA 功能并不免费
设备认证
是
大多数 VPN 解决方案不支持
基础设施更新
是的，可以自动针对新威胁进行更新
手动更新，风险高。国土安全部（DHS）警告说，"由于 VPN 是全天候运行的，组织不太可能使用最新的安全更新和补丁来保持更新。"（2020年3月13日）
软件更新
是的，自动
需要担心VPN客户端和RDP的不同版本以及兼容性问题
单点登录
是
是
会话录制
是
没有
禁用/启用文件传输和远程打印
是
没有
记录和监控
可读日志
日志对人类不友好
用户生产力
使用方便
单击并连接 - 快速的远程连接
否–复杂的设置和使用VPN和RDP； VPN可能需要20秒钟以上的时间才能连接，RDP通常很慢。
可以使用个人设备，支持BYOD
是–可以使用任何个人设备，包括手机平板电脑和手机
否–需要公司发行的设备以确保安全
性能
高性能; 3D CAD / CAM能力; 1080p @ 60fps; 4k @ 30帧/秒
时滞＆无法支持3D CAD / CAM和流视频和RDP对MAC的支持较弱
工具
文件传输、锁定键盘/鼠标、聊天等
MS自带的RDP只有有限的内建工具
可扩展性
扩展到上千用户
快速简便（IT部署和最终用户自我配置）
IT流程漫长而艰难
受网关硬件限制
不适用；基于软件
VPN CPU /内存可能超载，需要升级
网络流量
企业访问使用企业带宽。个人浏览器使用家庭带宽。
用户经常忘记正在使用 VPN 服务，所有的个人流量（Youtube）也都通过企业网络路由，使网络拥挤。禁用隧道分离会降低生产力；启用隧道分离则会增加风险。
任何设备
只需使用任何个人设备，包括平板电脑、智能手机、Chromebook
需要公司派发设备
在每个办公室设置VPN网关
不适用；基于软件
需要为每个办公室设置和管理VPN网关
可靠性
始终更新
是的– Splashtop提供更新
否-始终排除故障，并且需要手动更新
跨平台的一致工具
是 – 跨 Windows、MAC 和 Linux 操作系统的持续远程访问体验
否– RDP仅适用于Windows
成本
成本效益高，起价为每用户CN¥35/月（可提供批量许可折扣）
设置和管理复杂且昂贵；手动安全更新；需要公司发行的设备；面对持续的用户支持挑战
管理
方便的用户/组管理
需要建立 VPN 用户/组管理，同时也需要建立 RDP 用户/组管理，导致不必要的工作负担，难以跟踪和管理
结论
Splashtop 受到最终用户和 IT 的喜爱
对于 IT 和用户来说 VPN/RDP 设置非常麻烦
*来源：https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
还需要 RDP？
使用 Splashtop Connector 通过 Splashtop 远程访问计算机和服务器，无需使用 VPN 或安装远程访问代理。有关更多信息，请参阅我们的 Splashtop Connector 与 RDP & VPN 的对比。
RDP和RD网关漏洞风险
2019年11月5日，FortiGuard实验室团队建议客户立即在任何受影响的机器上应用来自Microsoft ，针对CVE-2019-0708的最新补丁，在可能的情况下，还要完全禁用RDP 。 bluekeepRDP 攻击开始了：https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html。
2018年9月27日，公共服务公告（PSA）警告"网络犯罪分子越来越多地利用远程桌面协议（RDP）来进行恶意活动，" 概述了围绕过时的RDP版本的问题，其加密机制有缺陷，不受限制地访问默认的RDP端口（TCP 3389）https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
2020 年 1 月 14 日，CERT 协调中心在 MICROSOFT Windows 远程桌面网关（RD 网关）上发布了漏洞说明 VU#491944，允许未经身份验证的远程代码执行：https://kb.cert.org/vuls/id/491944/。“Windows Server 2012 及更高版本中的 Microsoft RD 网关包含两个漏洞，允许未经身份验证的远程攻击者以 SYSTEM 权限执行任意代码...... 其缺陷在于对碎片的处理。 该漏洞可通过连接到监听UDP/3391的RD网关服务来利用。"
没有更多的遗产RDP ，超过VPN 的麻烦。 通过以下方式访问你的桌面、应用程序和文件Splashtop
Splashtop 旨在让用户从任何设备上无缝、安全地远程访问他们的计算机，拥抱BYOD。 凭借其行业领先的远程桌面技术，通过安全的SSL（AES-256）隧道运行，Splashtop ，允许用户通过他们的Windows ，Mac，iOS，Android ，或Chromebook设备访问他们的PC和Mac桌面，就像他们坐在电脑或服务器前面一样。 你可以得到RDP/VPN 的所有好处，而没有上述的问题和复杂情况。 此外，它只需要几分钟的时间来设置。