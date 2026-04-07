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Information security analyst on client call working towards security and compliance goals

简化合规，加强安全态势

Splashtop 通过自动修补、增强可视性和集中报告帮助您遵守 PCI、HIPAA、SOC 2、CIS、GLBA、ACSC 等标准。

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Hands typing on a laptop keyboard.

端点全面可视性

发现漏洞，检测未受保护的设备，跟踪整个环境中的软件。Splashtop 可提供实时补丁可视性和库存报告，以简化审计和监管检查。

Illustration of remote access compliance with a glowing checkmark, digital icons, and a person holding a tablet.

简化合规、增强可扩展性

使用 Splashtop 的自动化、安全访问控制、远程访问功能和详细报告来遵守 PCI、HIPAA、SOC 2等标准和法规，轻松满足合规性要求。

Splashtop OS patch dashboard

自动补丁工作流程

通过跨 Windows、MacOS、第三方和自定义应用程序的实时更新来降低风险并满足补丁 SLA。利用 AI 驱动 CVE 洞察确定漏洞优先级，并通过策略强制执行端点更新，支持审计准备和网络保险要求。

Report printouts scattered on a desk.

简化审计跟踪和合规报告

自动记录访问、录制会话并显示详细的活动报告。Splashtop 有助于符合审计要求，降低复杂性。

使用 Splashtop 实现合规性要求的优势

  • Security icon

    降低风险暴露 Copy

    通过自动修补和访问控制，确保端点的安全性和合规性。

  • A blue, semi-circular arrow curves downward and to the right, ending in a pointed arrowhead. Inside the curve, a stepped line follows the arc before sharply turning down and right. The image is on a light gray background.

    避免最后一刻的审计混乱 Copy

    记录任务、跟踪会话历史并即时导出报告，让您全年做好准备。

  • A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

    整合合规操作 Copy

    将修补、访问控制和报告统一到简化的工作流程中，以减少开销并降低工具的复杂性。

  • Performance icon

    快速适应不断变化的要求 Copy

    随着合规标准或保险公司期望的变化，在整个环境中轻松更新策略、部署补丁和调整访问控制。

降低风险，随时审计，简化端点的合规性

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从脚本部署到安全合规，有了 Splashtop 就能轻松完成所有工作。遇到问题，客户支持速度快，能随时提供服务。 Copy

~Drew E, System Administrator

解决了运行过时版本的 Windows 和其他软件时可能带来的安全风险。团队中有些成员在异地，这个软件还能确保保险合规性。 Copy

~ Kyle W, Director of IT

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