端点全面可视性
发现漏洞，检测未受保护的设备，跟踪整个环境中的软件。Splashtop 可提供实时补丁可视性和库存报告，以简化审计和监管检查。
简化合规、增强可扩展性
使用 Splashtop 的自动化、安全访问控制、远程访问功能和详细报告来遵守 PCI、HIPAA、SOC 2等标准和法规，轻松满足合规性要求。
自动补丁工作流程
通过跨 Windows、MacOS、第三方和自定义应用程序的实时更新来降低风险并满足补丁 SLA。利用 AI 驱动 CVE 洞察确定漏洞优先级，并通过策略强制执行端点更新，支持审计准备和网络保险要求。
简化审计跟踪和合规报告
自动记录访问、录制会话并显示详细的活动报告。Splashtop 有助于符合审计要求，降低复杂性。
使用 Splashtop 实现合规性要求的优势
降低风险暴露 Copy
通过自动修补和访问控制，确保端点的安全性和合规性。
避免最后一刻的审计混乱 Copy
记录任务、跟踪会话历史并即时导出报告，让您全年做好准备。
整合合规操作 Copy
将修补、访问控�制和报告统一到简化的工作流程中，以减少开销并降低工具的复杂性。
快速适应不断��变化的要求 Copy
随着合规标准或保险公司期望的变化，在整个环境中轻松更新策略、部署补丁和调整访问控制。
从脚本部署到安全合规，有了 Splashtop 就能轻松完成所有工作。遇到问题，客户支持速度快，能随时提供服务。 Copy
~Drew E, System Administrator
解决了运行过时版本的 Windows 和其他软件时可能带来的安全风险。团队中有些成员在异地，这个软件还能确保保险合规性。 Copy
~ Kyle W, Director of IT