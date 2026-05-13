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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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管理、保护并支持终端的一切所需

探索可以帮助您实现操作自动化、维护安全性和合规性以及大规模管理终端的功能和能力

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

操作系统和第三方补丁

通过自动更新操作系统和第三方软件以及加强对部署版本的控制，防止出现漏洞。

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

人工智能驱动的 CVE 洞察

人工智能驱动的 CVE（常见漏洞和暴露）摘要和推荐补救措施，快速识别风险、评估影响并确定漏洞的优先级。

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

策略框架

跨端点自定义并执行策略，以维护合规性并保护网络。

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

主动告警和补救

通过实时警报和智能操作自动修复，快速发现并解决问题。

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

仪表盘详情

通过集中式仪表盘监控端点健康状况、补丁状态和合规性，提供可操作洞察和详细日志。

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

脚本与任务

为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

后台操作

访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

库存报告

访问系统、硬件和软件库存的详细报告，提高可见性、审计和合规性

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

端点安全仪表盘

通过实时威胁检测、自动响应、Splashtop AV 防病毒管理等集中端点保护。

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

托管设备的远程控制

无论最终用户是否在场，均可通过任意设备立即远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑。

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

端点配置（预览）

在 Windows 和 macOS 中应用关键安全和网络设置，包括密码、Wi-Fi、防火墙、磁盘加密等，以减少配置偏差。

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

EDR 集成

通过 Splashtop 控制台直接部署和管理 EDR 传感器、表面检测和监控端点覆盖范围，确保日常 IT 工作流中的安全可视性。

自助互动演示

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利用插件加强整合

  • High performance icon

    自主终端管理（企业版）

    通过单点登录、增强的访问控制和高级远程访问功能来加强控制和可管理性。

    了解更多
  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    按需支持

    通过按需远程支持，为受管、非受管和移动设备用户提供支持。通过Service Desk工作流程和增强现实 (AR) 实现实时视觉指导，提升故障排除能力，从而实现更快速、更高效的问题解决。

    了解更多
  • End-User Remote Access icon

    最终用户远程办公许可证

    让最终用户能够通过高性能和安全的远程访问，远程使用由您管理的计算机

    了解更多
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    端点安全

    通过端点安全功能扩展AEM，以保护设备免受现代威胁。通过 Splashtop Antivirus 提供多层防护，结合来自领先供应商如 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 的 EDR 和 MDR 解决方案。

    了解更多

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