操作系统和第三方补丁
通过自动更新操作系统和第三方软件以及加强对部署版本的控制，防止出现漏洞。
人工智能驱动的 CVE 洞察
人工智能驱动的 CVE（常见漏洞和暴露）摘要和推荐补救措施，快速识别风险、评估影响并确定漏洞的优先级。
策略框架
跨端点自定义并执行策略，以维护合规性并保护网络。
主动告警和补救
通过实时警报和智能操作自动修复，快速发现并解决问题。
仪表盘详情
通过集中式仪表盘监控端点健康状况、补丁状态和合规性，提供可操作洞察和详细日志。
脚本与任务
为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本、文件传输、系统重启和 Windows 更新。
后台操作
访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。
库存报告
访问系统、硬件和软件库存的详细报告，提高可见性、审计和合�规性
端点安全仪表盘
通过实时威胁检测、自动响应、Splashtop AV 防病毒管理等集中端点保护。
托管设备的远程控制
无论最终用户是否在场，均可通过任意设备立即远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑。
端点配置（预览）
在 Windows 和 macOS 中应用关键安全和网络设置，包括密码、Wi-Fi、防火墙、磁盘加密等，以减少配置偏差。
EDR 集成
通过 Splashtop 控制台直接部署和管理 EDR 传感器、表面检测和监控端点覆盖范围，确保日常 IT 工作流中的安全可视性。
利用插件加强整合
自主终端管理（企业版）了解更多
通过单点登录、增强的访问控制和高级远程访问功能来加强控制和可管理性。
按需支持了解更多
通过按需远程支持，为受管、非受管和移动设备用户提供支持。通过Service Desk工作流程和增强现实 (AR) 实现实时视觉指导，提升故障排除能力，从而实现更快速、更高效的问题解决。
最终用户远程办公许可证了解更多
让最终用户能够通过高性能和安全的远程访问，远程使用由您管理的计算机
端点安全了解更多
通过端点安全功能扩展AEM，以保护设备免受现代威胁。通过 Splashtop Antivirus 提供多层防护，结合来自领先供应商如 Bitdefender、SentinelOne 和 CrowdStrike 的 EDR 和 MDR 解决方案。