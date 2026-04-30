为您的环境自定义 Splashtop AEM 插件
Splashtop AEM 为 IT 团队自动化管理端点，提高可见性，并保持设备安全且为最新。附加组件通过更强的访问控制、分层安全、更广泛的遠端電腦支援及安全的远程工作扩展了核心操作能力。
升级到自主终端管理 (企业版)
通过单点登录、增强的访问控制和高级远程访问功能来加强安全性和管理能力。此附加升级帮助IT团队精简身份验证，减少管理员的摩擦，并加强运营监督。
单点登录集成
通过与Azure AD、Okta、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE和Google Workspace等领先身份提供商的SSO/SAML集成简化身份验证和访问管理。
高级安全性和访问控制
保护环境，使用云会话录制、精细控制的基于角色的访问权限、SIEM集成、IP白名单等功能。
高级远程会话功能
获取无人值守的安卓访问，并支持混合工作流程，包括USB和智能卡重定向、远程麦克风、4:4:4色彩模式、高保真音频，以及Wacom Bridge以实现精确的笔输入和创造性的使用场景。
Splashtop Connector
安全地桥接RDP、VNC和SSH连接到计算机和服务器，无需使用VPN或安装任何远程访问代理。
集成和 APIs
与工单系统和其他平台集成，实现无缝远程支持，利用开放式 API 自动执行工作流程和增强 IT 运营。
附加端点安全解决方案
通过终端安全解决方案扩展 AEM，在不增加复杂性的情况下保护设备免受现代威胁。无论您需要杀毒软件 (AV)、端点检测与响应 (EDR) 还是托管检测与响应 (MDR)，Splashtop 都将端点操作与安全性结合在一个简化体验中。通过 Splashtop �平台交付和管理，从业界领先的供应商中选择，包括 SentinelOne、CrowdStrike 和 Bitdefender。
供应商整合，减少复杂性
通过单一平台简化端点管理和安全的采购和计费，减少供应商扩散，获得更优价格。
单一控制台，全面可视化
在一个集中化的AEM控制台中管理端点操作和安全，无需切换工具。
集成部署和策略
部署代理、配置策略，并监控保护，与现有的终端工作流程一起。
简化定价和授权
整合的附加费用降低成本，增加利润率，并使增长更具可扩展性。
符合您需求的扩展安全性
轻松探索和扩展，从 AV 到 EDR 或 MDR，以满足不断变化的需求。
使用 Splashtop SOS、Service Desk 和增强现实提升远程支持
为技术人员提供工具，以便在需要时随时随地提供快速支持。通过按需远程支持功能，团队可以更高效地解决问题，实时指导用户，并减少停机时间。
快速、灵活的支持，无论何地
以简单的会话码为电脑和移动设备提供按需远程支持，无需预安装代理。
实时通信与协作
通过会话内聊天和语音通话更有效地支持用户，并允许最多三名技术人员在同一会话中协作。
集成和提升的支持工作流
通过与ITSM和工单系统（包括Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira和Microsoft Teams）的集成简化操作，并在整个IT环境中提高远程支持效率。
服务台
通过 Service Desk 工作流程实现集中支持，这些流程支持请求管理，具有多种远程连接方法，从而能够灵活、高效地进行从请求到解决的故障排除。
增强现实（AR）辅助远程指导
通过查看实时摄像头画面并使用交互式注释来指导用户，扩展Splashtop AR，以便在无法屏幕共享时实现更清晰的沟通和更快速的问题解决。
让最终用户能够从任何地方访问计算机
为需要从任何地方连接到工作设备的员工和客户启用安全远程访问。这个插件有助于支持灵活办公，同时保持控制、提高生产力和业务连续性。
从任何地方访问工作计算机
让用户能够从任何位置和任何设备（包括 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook）安全地访问他们的工作计算机，以确保工作不中断。
高性能远程会话
提供流畅的远程桌面体验，具有快速连接、低延迟和清晰的视觉效果，使日常工作任务在各个计划中都能响应良好且可靠。
关键的远程办公工具
通过内置功能提高生产力，例如文件传输、多显示器支持、远程打印、音频支持、剪贴板共享和远程重启。
针对团队和协作的扩展控制
通过会话聊天、基于角色的访问管理以及在需要协作时多个用户访问同一台计算机的能力，提高团队生产力。
轻松设置和集中化用户管理
通过在目标设备上安装Splashtop Streamer快速部署远程访问，并从集中式控制台管理用户和计算机，使得从个人用户到小团队的扩展变得简单。