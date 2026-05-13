Splashtop AEM 定价

通过实时修补、自动化、全面可见性和控制力，远程监控、管理和保护设备。
合情合理的定价。获取你所需的一切，并轻松扩展，无需超支。购买确切需要多少终端设备（至少100台）。支付分层定价，享受批量折扣。
每年立省16%。
Splashtop AEM使用基于终端的容量分级定价，更容易让成本与您需要管理的设备数量保持一致。AEM平台提供每月和每年的计费选项，旨在为内部IT团队和MSPs提供可预测、可扩展的定价。
是的。Splashtop AEM 的定价始于最低购买 100 个终端，每个终端每月不到 ¥8。除此之外，您可以选择需要管理的精确计算机数量。如果您的终端数量少于100个，您可以购买基础的100个终端级别。
Splashtop AEM 仅按端点数量授权。每购买10个终端设备，就会提供1个技术许可。联系销售部门，询问是否需要额外的技术人员。
试用版功能齐全，可让您访问远程控制和所有端点管理功能，包括CVE可见性、操作系统和第三方修补、脚本、库存等。它还包括按需支持、高级企业功能和最终用户远程访问等附加组件。
是的。Splashtop AEM 包括Windows、Mac 和 Linux 设备的远程控制，因此 IT 团队可以在有或没有最终用户在场的情况下对终端进行故障排除、维护和修复。组织还可以通过按需支持（按并发技术人员许可）、最终用户远程访问（按命名用户许可）、增强现实支持（按并发技术人员许可）和终端安全选项（按端点数量许可）等附加组件来扩展 AEM，以满足不断增长的需求。
Splashtop AEM 帮助 IT 团队自动化补丁管理、计划维护、脚本编写、软件部署、配置更新等。团队可以同时在多个终端上运行或安排脚本，从而减少重复的手动工作，轻松高效地管理更大的终端环境。
是的。Splashtop AEM 可以补充 Microsoft Intune。Intune专注于设备配置和策略管理，而Splashtop帮助日常操作，提供终端可视性、操作系统和第三方补丁的实时控制、跨平台覆盖以及远程支持。您还可以通过 Intune 轻松部署 Splashtop。
需要更强安全性、身份验证和运营监督的组织可以升级到Autonomous Endpoint Management Enterprise（按端点数量授权）。企业版升级包括单点登录、增强的访问控制和高级远程访问功能，帮助IT团队管理访问、减少管理摩擦，并加强对其端点环境的控制。
是的。Splashtop AEM 通过防病毒、EDR 和 MDR 选项支持端点安全。通过与Bitdefender, SentinelOne, CrowdStrike等供应商的集成，IT团队可以加强保护，提升威胁检测和响应能力，并在补丁、监控和整改工作流程的同时管理端点安全。