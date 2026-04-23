互联网网站使用条款 - Splashtop AEM
本协议可能被翻译成不同语言。如果英文版本或本协议的任何翻译版本之间存在任何冲突或不一致，应以英文版本为准。
以下条款和条件（“条款”）约束您在全球互联网使用本网站。条款是您与Splashtop Inc.（“我们” “我们”）之间的法律合同，并约束您访问和使用位于WWW.SPLASHTOP.COM（“网站”）的Splashtop网站。如果您不同意任何条款，不得访问或以其他方式使用网站及/或网站上包含的服务或任何信息。您使用网站及/或网站上的服务即视为您同意遵守以下每一条款。Splashtop可能随时对网站上提供的服务进行更改，无需通知，且可以随时更改条款。Splashtop将在网站上发布更新后的使用条款，并通过向网站注册用户发送电子邮件通知提供通知。您在这些更改发布后继续使用网站意味着您同意新的条款，即使您未查看更改内容。
您表示、确认并同意您已年满18周岁，或您是超过13岁的用户的父母或法定监护人，并且您同意这些条款。如果您是网站用户的父母或法定监护人且对网站或条款有任何疑问，请联系 AGENTS@SPLASHTOP.COM。
一般使用限制。
Splashtop通过网站提供内容、服务和产品。在网站上提供的某些信息、文档、产品和服务，包括非稿件（定义如下）的内容、商标、徽标、图形和图像（统称为“材料”），是由Splashtop提供给你的，是Splashtop或其贡献者的版权作品。Splashtop可能会通过网站向你提供某些专有软件供你下载（“软��件”）。
Splashtop授予你有限的、个人的、非独占的、不可转让的许可，仅供个人使用（如果你是个人）或仅供商业使用（如果你是组织或你的组织代理人），使用和展示材料、使用服务、网站和软件。你承认并同意你无权以任何方式修改、编辑、复制、复制、创造衍生作品、反向工程、改变、增强或以任何方式利用任何材料或软件。如果你违反任何条款，此有限许可将自动终止，无需通知你。此有限许可终止后，你同意立即销毁任何已下载或打印的材料或软件。除本文所述外，你承认你没有任何权利、所有权或权益与网站、任何材料或软件在法律上的任何依据。
站点的密码限制区域。
您可能需要密码才能登录网站并使用网站内的某些功能和区域（“限制区域”）。如果您是限制区域的授权成员，您有责任维护密码和帐户的机密性，并同意如果您的密码丢失、被盗或泄露给未经授权的第三方，或可能已被泄露，请通知Splashtop。您对自己账户下发生的活动负有责任。您同意立即通知Splashtop任何未经授权使用您账户的情况或您已知的任何其他与网站相关的安全漏洞。您不会将从网站限制区域收集的其他成员的联系信息用于商业目的，并同意不将任何成员的联系信息提供给任何非Splashtop注册会员的第三方。
费用和电子通信。
您承认 Splashtop 保留对某些服务收费以及不时自行决定更改其费用和/或收费结构的权利。您同意根据 Splashtop 的有效收费、费用和结算条款支付您帐户的所有费用。您负责支付可能适用的任何税费。
除非另有说明，Splashtop显示的所有价格和费用不包括税费和监管费用。根据适用情况，税费和监管费用将根据当地法律法规在你的账户中收取。Splashtop将自行决�定计算应缴税款的金额。所收取的税费和监管费用可能会在不通知的情况下更改。
使用本网站或相关服务，即表示您同意接收来自 Splashtop 及其第三方合作伙伴和附属机构的电子通信。这些电子通信可能包括有关适用费用和收费的通知、交易信息以及与我们的服务有关的其他信息。这些电子通信是您与 Splashtop 关系的一部分，您在使用本网站或相关服务时会收到这些信息。您同意，我们以电子方式发送给您的任何通知、协议、披露或其他通信将满足任何法律通信要求，包括该等通信必须为书面形式的要求。
隐私政策。
您对本网站的使用受 Splashtop 隐私政策 的约束，该政策可在 https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy 查看。（“隐私政策”）。
第三方内容。
某些信息和内容并非“投稿”，可能由Splashtop的第三方许可方和供应商提供（“第三方内容”）。第三方内容在每种情况下均为创作者/许可方的版权作品。除非您获得第三方内容所有者的许可，否则您同意仅在您的个人计算机上显示第三方内容，仅供个人或商业使用。您承认并同意，除非您获得第三方内容所有者的权限，否则您无权以任何方式下载、缓存、复制、修改、展示（除本段中设置的外）、编辑、改变或增强任何第三方内容。SPLASHTOP 对于第三方内容不承担任何明示、暗示和法定的担保和条件，包括但不限于对适销性、特殊目的适用性和非侵权的所有暗示担保。
第三方站点链接。
网站可能链接到其他非Splashtop网站。Splashtop提供这些链接仅为方便，Splashtop对这些网站显示的内容或链接不负责任。
稿件。
您承认您对提交给我们的信息和材料负�责，包括但不限于评论、博客发帖、操作、留言板或其他论坛通信（每个称为“提交”），通过发帖区域、博客、电子邮件或与网站相关的其他服务提交，并且由您自己负责，而不是 Splashtop，您将对每个此类提交负全责，包括其合法性、可靠性、适当性、原创性和版权。除非本协议或 Splashtop 隐私政策中另有明确说明，您同意您在网站公共发布区域提供的任何提交是以非专有和非保密的基础提供的。您同意 ，Splashtop 应可以不受限制地按任何目的自由使用或传播在公共发布区域发布的提交。如果您向网站提交信息，您授予 Splashtop 非排他性的、全球性的、免版税的许可，以（通过任何现有或未知或尚未发明的媒体）链接、利用、使用、复制、开发和准备提交的衍生作品。您提交的任何信息均不被视为机密信息。但是，Splashtop 同意根据 Splashtop 针对个人身份信息的隐私政策使用您的信息。您保留对您提交给 Splashtop 的任何信息（例如，您的提交）所适用的任何版权或其他知识产权的所有权。您进一步同意，未经该版权、商标或其他专有权利所有者的明确许可，您不会在网站上上传、发布或以其他方式提供任何受版权、商标或任何其他专有权利保护的材料，并且确定任何资料不受此类权利保护的责任在于您。您将对因任何版权、商标、专有权利的侵权行为或因任何提交而导致的任何其他损害承担全部责任。
您表示并保证：(i) 您在本网站上或通过本网站发布的提交内容由您拥有或您有权授予本节中规定的许可，以及 (ii) 您在本网站上或通过本网站发布的提交内容不侵犯任何人的隐私权、公开权、商标权、版权、合同权或任何其他权利。您同意支付所有因您在本网站上或通过本网站发布的提交内容而欠任何人的版税、费用和任何其他款项。
发帖礼仪。 Splashtop 要求您尊重参与 Splashtop 在线社区的其他个人。您的行为应以常识和基本礼仪为指导。为了促进这些共同目标，在向网站发布提交内容或以其他方式使用网站和/或服务时，您同意不受限于：
发布无关话题的消息。
诽谤、滥用、骚扰、跟踪、威胁或以其他方式侵犯他人的合法权利（如隐私权和公开权）。
冒充或代表Splashtop、我们的员工或其他行业专业人士。
索取会员的密码或其他账户信息。
以任何目的收集用户名、地址或邮件地址，除非是为了开展Splashtop业务。
使用种族、种族或其他令人反感的语言。
讨论或煽动非法活动。
使用明确/淫秽语言或发布/张贴露骨的性图像（真实或模拟）。
以任何方式干扰聊天流，包括但不限于粗俗语言或辱骂行为。
发布任何利用儿童或未成年人的内容或描绘动物残忍行为的内容。
未经版权所有人明确许可，不得张贴任何有版权或商标的材料。
传播任何未经请求或未经授权的广告、促销材料、“垃圾邮件”、“连锁信”、“传销计划”、或任何其他形式的此类招揽。
这份禁止事项清单只是一个例子，并不完整或排他。这些禁止事项并不要求 Splashtop 监控、监督或删除您或任何其他用户提交的任何提交物或其他信息。Splashtop 保留权利(a)终止您访问您的帐户、在本网站或服务上的发帖能力，以及(b)拒绝、删除或移除任何提交内容或将任何提交内容从“公开”状态移动到“私人”状态；无论是否有原因，无论是否通知，出于任何理由或无理由；或因为 Splashtop 认为对于网站、服务或任何其他网站和/或服务用户不当或干扰性的任何行为。Splashtop 保留限制您向其他成员和用户发送电子邮件数量的权利，该数量由 Splashtop 自行决定。Splashtop 可能会向执法机构报告任何可能非法的行为，以及其收到的有关该类行为的任何报告。如法律要求或在 Splashtop 的酌情决定下，Splashtop 将在对涉嫌在互联网上进行非法活动的任何调查中与执法机构合作。
您了解您与本网站其他用户的互动和交易仅限于您与该用户之间。Splashtop不对由此类互动和/或交易导致的任何形式的损失或损害负责，Splashtop也没有义务参与此类争议。
未经授权的活动。
提交和未经授权使用本网站上包含的任何材料或第三方内容可能会违反某些法律法规。您应赔偿Splashtop及其高级职员、董事、员工、附属公司、代理、许可人和业务合作伙伴，使其免受因第三方提出的任何索赔或要求而导致的与您使用本网站有关的任何及所有成本、损害赔偿、责任和费用（包括律师费），这些索赔或要求可能因您使用本网站或任何使用您的用户名和/或密码的人使用本网站（包括但不限于您在发布区的参与或您的提交内容）而违反任何适用法律或法规或侵犯任何第三方的权利而产生、引起或用于避免。
专有权利。
SPLASHTOP 是 Splashtop 在美国及其他地方的商标。SPLASHTOP 和相关徽标是 Splashtop 在美国及其他地方的注册商标。网站上的所有其他商标、名称和徽标均为其各自所有者的财产。
除非另有说明，网站上出现的所有信息和屏幕，包括文档、服务、网站设计、文本、图形、徽标、图像和图标，以及其选择和排列，均为Splashtop独有的财产，版权所有 © 2006-2022 Splashtop。未明确授予的所有权利均被保留。除非法律另有要求，未经版权所��有者的明确书面同意，严禁复制、分发、修改、重新传输或出版任何版权材料。
版权和商标侵权。
通知：
Splashtop尊重他人的知识产权，并要求您也尊重他人的知识产权。Splashtop可能在适当情况下自行决定终止侵犯他人知识产权的用户的服务和/或对网站或网站限制区域的访问。如果您认为您的作品是版权侵权和/或商标侵权的对象，且出现在我们的网站上，请向Splashtop的版权代理提供以下信息：
获授权代表据称被侵犯的专有权所有人行事的人的实物或电子签名。
声称被侵权的版权作品的识别，或者如果一个单一在线站点上的多部版权作品由单一通知涵盖，则为该站点上的此类作品的代表性列表。
识别被指侵权或侵权活动的对象、需要移除的材料或需要禁用访问的材料的识别信息，以及足以使Splashtop找到该材料的信息。
能够合理联系投诉方的信息，例如地址、电话号码，以及（如果可用）可联系到投诉方的电子邮件地址。
投诉方声明其有充分的理由相信，以被投诉的方式使用该材料未经版权持有人、其代理或法律授权。
一份声明，通知中的信息是准确的，并且在作伪证罪的处罚下，投诉方被授权代表据称被侵犯的专有权利的所有者行事。
Splashtop针对在网站上侵权声明的代理可通过以下方式联系：
通过邮件:
版权代理
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
通过电子邮件：agents@Splashtop.com
请注意，根据《版权法》第 512(f) 条，对于版权侵权，任何人��故意虚假陈述材料或活动侵犯版权的，可能需承担责任。
反通知：
如果您选择向我们发送抗辩通知，则该抗辩通知必须有效地以书面形式提供给我们的指定代理，其中本质上包括以下内容（请咨询您的法律顾问或参阅 17 U.S.C. 的第 512(g)(3) 条以确认这些要求）：
用户的物理或电子签名。
被移除或访问已被禁用的材料的识别及其移除或被禁用访问前的出现位置。
在伪证罪下用户声明其诚信相信材料被移除或禁用是由于错误或误识别所要移除或禁用的材料。
用户的姓名、地址和电话号码，以及用户同意其地址所在司法区的联邦地区法院管辖的声明，或者如果用户地址位于美国之外，则对服务提供商可能被找到的任何司法区并且用户将接受从小节(c)(1)(C)中的通知提供者或该人的代理人服务的声明。
这样的书面通知应发送给我们指定的代理，联系方式如下：
通过邮件:
版权代理
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
通过电子邮件：agents@Splashtop.com
请注意，根据版权法第512（f）节，任何人明知重大错误地声明材料或活动因错误或错误识别而被删除或禁用，可能需承担责任。
只有知识产权所有者才能通过Splashtop的报告系统报告可能侵权的项目。如果你不是知识产权所有者，你应联系知识产权所有者，他们可以选择是否使用条款中规定的程序。
免责声明。
您自行承担使用网站和/或服务的风险。材料、投稿及第三方内容均未由Splashtop整体或部分验证或验证，它们�可能包含不准确或打印错误。Splashtop 不保证网站上包含的材料、提交内容或第三方内容的时间准确性。无论是由 Splashtop 还是我们的许可方提供，Splashtop 均不对材料、提交内容和/或第三方内容中的任何错误或遗漏承担责任。
SPLASHTOP及其许可方不对网站、服务或任何材料或第三方内容在质量、适用性、真实性、准确性或完整性方面作出任何明示、暗示或法定的陈述、保证或担保，包括但不限于网站上的材料、第三方内容和其他访问者提交的内容。除非另有明确说明，最大程度地适用法律允许的范围内，网站、服务、软件、材料、第三方内容、提交内容及网站上包含的任何信息或材料均按"现状"、“可用性”和“所在"的基础提供，不保证其适销性、特定用途的适用性或不侵犯第三方权利。SPLASHTOP不提供针对可能安装在您计算机上的病毒、间谍软件或恶意软件的任何担保。
责任限制。
SPLASHTOP 对于您在网站上展示、复制或下载任何材料和/或软件或与您的投稿有关的任何损害不承担责任。SPLASHTOP 在任何情况下均不对您或任何第三方因您展示、复制或下载在网站上的任何材料和/或软件或有关您的提交而产生的任何间接、非凡、示范性、惩罚性、特别、附带或结果性损害（包括数据丢失、收入、利润、使用或其他经济优势）承担责任，尽管Splashtop知道可能发生此类损害。
地方法律；出口管制。
Splashtop 从其位于美利坚合众国的总部控制和运营网站，材料可能不适合或无法在其他地点使用。如果您在美国以外使用此网站，您有责任遵循适用的当地法律。
一般条款。
如果您违反条款，Splashtop 可以在未通知的情况下终止您对网站或受限区域的访问。Splashtop 更倾向于告知您不当行为并建议任何必要的纠正措施。然而，由 Splashtop 决定的某些条款的违反将导致您对网站或受限区域的访问立即终止。Splashtop 有权因任何原因终止任何密码限制账户。加利福尼亚法律和控制的美国联邦法律，不考虑法律选择或冲突条款，将适用于条款。与条款或网站相关的任何争议将在加利福尼亚州圣克拉拉县的州和联邦法院进行审理。如果发现任何条款与适用法律不一致，则此类条款应解释为反映双方的意图，其他条款将不作修改。Splashtop 未执行任何条款并不构成对此类条款的放弃。条款构成您与 Splashtop 之间的完整协议，并取代您与 Splashtop 关于网站的所有先前或同时进行的谈判、讨论或协议。专有权利、免责声明、赔偿责任、责任限制和一般规定将在条款终止后继续有效。
本使用条款最后更新于：2023年1月31日