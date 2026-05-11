“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的一点是，可以将自动端点管理插件集成到当前的 Splashtop 版本中，从同一个控制台就能进行操作系统和第三方软件修补。端点安全概述报告功能也很好用，能清晰显示存在风险的端点，包括已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等。”