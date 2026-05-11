实时补丁管理，与 Intune 以及其他 MDM 相辅相成
无需等待下一个维护窗口。利用 CVE 可视性以及对操作系统和第三方应用程序补丁的全面控制，即时检测和修复零日漏洞。及时解决安全威胁，避免其演变成安全事故，实时消除安全漏洞并强制执行合规性。
提高可视性和控制力
通过统一仪表盘监控所有端点，轻松跟踪资产、监控安全健康状况，确保遵守 SOC 2、ISO/IEC 27001 和其他法规。
全面的端点监控和管理
利用端点策略、主动告警、自动化和修复工具，以及对企业或 BYOD 设备的高性能远程访问，快速轻松地管理分布式环境。
面向未来的 IT 复原力
通过 AI 辅助漏洞分析、自定义软件补丁和主动修复增强安全性。可以选择 EDR 和 MDR 服务以增加额外防御，帮助 IT 团队防范不断变化的威胁，保持系统的安全和更新。
Splashtop Autonomous Endpoint Management的优势
面向所有 IT 的整合平台 Copy
无论要扩展还是简化，Splashtop 都能通过整合端点管理、端点安全和远程访问，为 IT 提供支持，让最终用户实现居家办公。与活动目录、工单系统、ITSM 和其他工具集成，带来无缝的用户体验。
经济高效且可扩展 Copy
价格优势可以降低运营成本，同时在混合团队、远程环境和大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。
增强安全性和可管理性 Copy
获取 SSO 集成、高级日志记录和精细访问控制，以保护远程连接，确保组织免受不断变化的威胁。
卓越的��客户服务 Copy
Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。我们将为您提供快速解答和积极指导，确保您的 IT 环境保持弹性，员工保持高效。
Splashtop 用户必备升级工具
“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理解决方案的一点是，它不只是一个远程访问解决方案，还是一个功能齐全、主动防护的 IT 管理平台，易于使用和实施。可与 Splashtop Remote Support 无缝集成，加上自动补丁管理、防病毒部署和实时监控，为我们的团队节省了大量时间和精力。使我们能从被动支持模式转变为预防模式，确保所有端点安全和高效运营。”
Ilan S.
CTO、CIO
强大的功能组合
“Splashtop 自动端点管理方案解决了管理和保护分布式端点环境的主要挑战。帮助我们从被动的‘故障修复’支持模式转变为主动的自动化支持模式。通过自动执行补丁管理和安全更��新等关键任务，大大减少了 IT 团队的人工工作量。这样做的主要优势是可以提高运营效率，增强安全态势，并能做好预防以免影响用户，同时还能将成本保持在可控范围内。”
Ilan S.
CTO、CIO
自动端点管理插件非常适用于 Splashtop Enterprise
“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的一点是，可以将自动端点管理插件集成到当前的 Splashtop 版本中，从同一个控制台就能进行操作系统和第三方软件修补。端点安全概述报告功能也很好用，能清晰显示存在风险的端点，包括已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等。”
已验证用户
信息技术和服务