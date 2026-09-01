自动端点管理功能矩阵
主要功能
操作系统和第三方补丁：通过自动更新操作系统和第三方软件以及加强对部署版本的控制，防止出现漏洞
库存报告：访问系统、硬件和软件库存的详细报告，提高可见性、审计和合规性
仪表盘洞察 - 通过集中式仪表盘监控端点健康��状况、补丁状态和合规性，获取可操作的洞察和详细日志
AI 驱动 CVE 洞察 - 利用 AI 驱动的 CVE（通用漏洞披露）摘要和建议的补救措施，快速识别风险、评估影响并确定漏洞优先级
端点策略管理：跨端点自定义执行策略，保持合规性，确保网络安全。
脚本与任务：为多个端点执行批量操作，包括远程命令、脚本执行、文件传输、系统重启和 Windows 更新。
主动警报和自动修复：通过实时警报和智能操作自动修复，快速识别和解决问题
端点安全仪表盘：通过集成实时威胁检测、自动响应、Splashtop AV 防病毒管理和其他 AV/EDR 功能，保护端点安全
端点配置：在 Windows 和 macOS 中应用关键安全和网络设置，包括密码、Wi-Fi、防火墙、磁盘加密等，以减少配置漂移。
安全性与合规性
符合 ISO 27001、GDPR、SOC 2 标准，并支持 HIPAA、FERPA、PCI 以及其他行业标准
256位 AES 加密（SSL/TLS）
两步验证
设备认证
会话超时控制
高级安全和访问控制功能，包括 SSO、云会话录制、精细权限控制、SIEM 集成、IP 白名单等。1
使用 Splashtop Antivirus（AV）、端点检测与响应（EDR）和托管检测与响应（MDR）功能扩展保护范围，可集成 Bitdefender、SentinelOne、CrowdStrike 等主流供应商解决方案。2
远程访问和支持
从任意设备远程控制托管 Windows、Mac 和 Linux 设备，无论最终用户是否在场。
无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS机、自助服务终端和机顶盒1
Splashtop Connector 可用于通过 RDP、VNC 或 SSH 远程访问电脑和服务器，无需使用 VPN 或代理。1
安排临时访问、重定向 USB 设备（智能卡、安全密钥、触控笔等）、远程麦克风、4:4:4色彩模式、高保真音频、Wacom Bridge 等功能。1
随时访问系统工具，例如任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令，无需中断最终用户的使用。
文件传输（包括拖放文件传输和 Windows 复制/粘贴文件传输）
远程打印
空白的远程屏幕
多显示器支持
聊天（会话中）
会话录制（本地）
白板功能，支持从 iPad 和 Android 平板电脑在远程屏幕上添加注释
从 Splashtop 应用程序或网络控制台远程重启或唤醒电脑。
仅查看模式
共享我的桌面（通过 Web 链接共享 Windows 桌面）
三名用户远程访问同一台设备
查看计算机状态，不活动时间，streamer 版本
通过按需远程支持，为托管设备、非托管设备和移动设备上的用户提供支持，并通过高级服务台工作流程增强故障排除能力。3
支持增强现实（AR）技术，实现最终用户和远程 IT 技术人员之间的实时移动摄像头共享3
最终用户可通过安全、高性能访问托管电脑进行远程办公。4
可管理性
记录连接和活动
明确超级管理员、管理员、组特定的管理员和成员角色
通过 Web 管理 Streamer 设置
基于电脑和用户组的权限
自定义标签，可灵活地对电脑进行分组和编排
Streamer 设置策略，用于从网络控制台远程配置 Streamer 设置
允许管理员强制启用会话录制并上传到目标文件夹
可将用户添加到主组和子组，以优化访问权限管理
图例：
¹ 可搭配 Splashtop AEM（Enterprise）使用
2可搭配端点安全插件使用
3可提供按需支持插件
4可搭配最终用户远程访问插件使用
详细了解 Splashtop AEM，或访问网站 https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management 以免费试用。