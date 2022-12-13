跳转到主要内容
Splashtop
免费试用

Splashtop 政府实体的安全远程访问

为州、地方和联邦机构提供安全的远程工作、支持和协作解决方案

立即试用

灵活的远程办公、远程支持和协作解决方案

远程访问解决方案使国家和地方政府能够通过向员工提供随时随地的访问，创造一个安全、高效的灵活工作场所。 通过Splashtop ，你可以控制一台远程计算机，使用任何设备访问ERP、计划、预算、会计等应用程序。

安全的高性能远程访问，深受政府机关的信赖

主要优势

全面的安全功能

所有远程会话都受到安全功能和最佳实践的保护 。 这些功能包括TLS和256位AES加密，设备认证和两步验证。 连接、文件传输和管理事件也被记录下来。 了解更多关于SOC2、GDPR和HIPAA的合规性

易于使用

通过Splashtop ，你可以访问一个集中的技术员控制台来实施大规模部署，并管理用户、组、设备和访问权限。 它很容易安装、使用和扩展。

高效能的特点

体验高清质量， 快速连接 实时。 你可以通过直观的用户界面和卓越的功能拥有多个并发会话。 这些包括 单点登录集成（SSO） ，细化的权限控制，基于组的访问权限，计划访问等等。

可在各种设备上使用

从Windows 、Mac、iOS、Android 和Chrome浏览器远程访问你的Windows 、Mac和Linux电脑。 你也可以从同一个应用程序访问虚拟机和虚拟桌面基础设施（VDI）VMware 、Citrix、Microsoft 、Windows、AWS、Azure和其他系统。

开始订购

继续探索

个人与团队

Business Access

安全的高性能远程访问，实现在任何地方工作

了解更多免费试用

IT 技术支持

SOS

有人值守和无人值守的远程支持解决方案

了解更多免费试用

面向企业和高级用户

Enterprise

远程访问与支持，能满足您的高级业务和安全需求

了解更多联系我们

对于特殊的合规需求

On-Prem

自我托管的远程访问和支持，以满足您的安全和合规要求

了解更多

客户满意评论

Splashtop 满足了我们的两个首要任务 - 安全和预算。首先，我们必须非常小心敏感的青少年信息，因此安全是我们的首要任务。然后，我们必须考虑到这一点，针对县和居民纳税人的问责制对我们购买技术的成本管理严格。我们的用户也喜欢它。他们赞叹它的效果非常棒！”

Velta Moisio, IT Director at Lake County Juvenile Court

免费试用 Splashtop

免费试用
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00

期待倾听您的声音

联系我们

获取 Splashtop 新闻和特惠消息

立即订购
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号