Splashtop 政府实体的安全远程访问

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US capitol business front view during night time

Splashtop 面向政府机关的安全远程访问

为本地、州和联邦机构提供安全的远程办公、支持和协作解决方案

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灵活的远程办公、远程支持和协作解决方案

通过远程访问解决方案，各州和地方政府可以搭建安全、高效的弹性办公场所，为员工提供随时随地的访问。通过 Splashtop，则可控制远程计算机，使用任意设备访问 ERP、规划、预算、会计等应用。

安全的高性能远程访问，深受政府机关的信赖

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

主要优势

齐备的安全功能

所有远程会话均受安全功能和最佳实践的保护，比如 TLS 和256位 AES 加密、设备身份验证、两步验证等。远程连接、文件传输和管理事件均会记入日志。了解有关 SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规性的更多信息。

易于使用

通过 Splashtop，可以访问集中式技术员控制台，进行批量部署以及管理用户、组、设备和访问权限。Splashtop AEM 增加了端点监控、补丁管理和自动化功能，帮助 IT 团队以更少的人工投入维护机构设备。Splashtop 易于安装、使用和扩展。

高性能功能

实时体验高清画质、快速连接。通过简单直观的用户界面和各种高级功能，可以建立多个并发会话。这些功能包括单点登录（SSO）集成、精细化权限控制、基于群组的访问权限、计划访问等。

跨设备轻松访问

从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 浏览器远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。也可以使用同一应用访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。

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个人与团队

Splashtop Remote Access

安全的高性能远程访问，实现随处办公

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便于 IT 专业人员远程支持任意设备。端点管理可作为插件使用。

Splashtop Remote Support

有人值守和无人值守的远程支持解决方案

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通过 SSO 和高级可管理性实现企业级远程访问和远程支持。

Splashtop Enterprise

远程访问与支持，能满足用户的高级业务和安全需求

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对于特殊的合规需求

Splashtop On-Prem

自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求

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适用于 IT 团队管理和支持端点

Splashtop AEM

集中端点管理，大规模监控、修补和维护设备。

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客户满意评论

Splashtop 符合我们的两个关键需求——安全性和预算。首先，我们要谨慎处理敏感的青少年信息，因此安全是我们的首要任务。其次，还要考虑对纳税人的责任，在技术采购时关注成本节约。我们的用户也喜欢 Splashtop，他们对使用效果赞不绝口！

莱克县少年法庭 IT 总监 Velta Moisio

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采用本地部署方案，替代符合 FedRAMP 或 StateRAMP 的云解决方案

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