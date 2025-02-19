Splashtop 政府实体的安全远程访问

灵活的远程办公、远程支持和协作解决方案
通过远程访问解决方案，各州和地方政府可以搭建安全、高效的弹性办公场所，为员工提供随时随地的访问。通过 Splashtop，则可控制远程计算机，使用任意设备访问 ERP、规划、预算、会计等应用。
安全的高性能远程访问，深受政府机关的信赖
主要优势
齐备的安全功能
易于使用
通过 Splashtop，可以访问集中式技术员控制台，进行批量部署以及管理用户、组、设备和访问权限。Splashtop AEM 增加了端点监控、补丁管理和自动化功能，帮助 IT 团队以更少的人工投入维护机构设备。Splashtop 易于安装、使用和扩展。
高性能功能
实时体验高清画质、快速连接。通过简单直观的用户界面和各种高级功能，可以建立多个并发会话。这些功能包括单点登录（SSO）集成、精细化权限控制、基于群组的访问权限、计划访问等。
跨设备轻松访问
从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 浏览器远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。也可以使用同一应用访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等软件上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。
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对于特殊的合规需求
Splashtop On-Prem
自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求
客户满意评论
Splashtop 符合我们的两个关键需求——安全性和预算。首先，我们要谨慎处理敏感的青少年信息，因此安全是我们的首要任务。其次，还要考虑对纳税人的责任，在技术采购时关注成本节约。我们的用户也喜欢 Splashtop，他们对使用效果赞不绝口！
莱克县少年法庭 IT 总监 Velta Moisio