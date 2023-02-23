跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Logo of US Immigration and Customs

适用于建筑和设计的 Splashtop Remote Access

随处访问 CAD/CAM/BIM 软件应用程序，同时保证高性能或安全性

免费试用联系我们

随处访问高端工作站

无论是要远程访问处理密集型软件的建筑师、设计师、工程师还是城市规划师，Splashtop 都能帮助您随时随地安全建立远程连接。

需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。

主要优势

  • 可从任意设备轻松访问

    可以从任意电脑或移动设备（包括平板电脑和 Chromebook）快速远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑或虚拟机。

  • 可靠的高性能

    支持 4K 流式传输，低延迟，立即享受近乎实时的远程访问体验。移动设备也能像办公室工作站的强大设备一样高速运行，具备高性能。

  • 在任何地方工作

    能够远程访问，就有了随时随地办公的自由。可以在最喜欢的咖啡馆，或是任何能激发灵感的地方办公。

  • 保持安全连接

    在加密连接、多级密码选项、多因子身份认证和其他安全功能的保护下，您的客户数据非常安全。 了解更多 Splashtop 安全性的信息。

  • 管理分布式工作站

    使用 Splashtop AEM 的端点监控、补丁修补和自动化工具，确保办公室、混合和远程办公环境中的工作站安全、及时更新并可靠运行。

用于设计和渲染 2D/3D 模型的远程访问软件应用程序

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • 还有更多！

客户满意评论

我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制设备，让用户能远程访问常规桌面。

BDP 公司负责人兼信息技术和流程主管 Alistair Kell

开始订购

查看所有产品

个人与团队

Splashtop Remote Access

安全的高性能远程访问，实现随处办公

了解更多免费试用

通过 SSO 和高级可管理性实现企业级远程访问和远程支持。

Splashtop Enterprise

远程访问与支持，能满足用户的高级业务和安全需求

了解更多联系我们

对于特殊的合规需求

Splashtop On-Prem

自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求

了解更多

适用于 IT 团队管理分布式设备

Splashtop AEM

集中端点管理，大规模监控、修补和维护架构和设计工作站。

立即试用了解更多
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号