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适用于建筑和设计的 Splashtop Remote Access

从任何地方访问CAD/CAM/BIM软件应用程序而不牺牲性能或安全性

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随处访问高端工作站

无论是要远程访问处理密集型软件的建筑师、设计师、工程师还是城市规划师，Splashtop 都能帮助您随时随地安全建立远程连接。

需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。

主要优势

  • 可从任何设备上轻松访问

    你可以从任何电脑或移动设备（包括平板电脑和Chromebooks）快速远程进入Windows、Mac和Linux电脑或虚拟机。

  • 可靠的高性能

    通过4K流媒体和最小延迟获得近乎实时的远程访问。 你的移动电脑将拥有与你强大的办公室工作站一样的速度和性能。

  • 在任何地方工作

    远程访问使你可以自由地移动。 在你最喜欢的咖啡馆或灵感涌现的地方轻松地工作。

  • 保持安全连接

    在加密连接、多级密码选项、多因子身份认证和其他安全功能的保护下，您的客户数据非常安全。 了解更多 Splashtop 安全性的信息。

用于设计和渲染 2D/3D 模型的远程访问软件应用程序

  • Rhino 3D
  • Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
  • SolidWorks
  • SketchUp
  • V-Ray
  • ArchiCAD
  • BIMx
  • 还有更多！

客户满意评论

“我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 提供了颇具竞争力的解决方案，支持企业级管理和多因素身份验证。Splashtop 使我们能够利用功能强大的预制计算机，使用户可以访问常规桌面。”

Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP

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