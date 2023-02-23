适用于建筑和设计的 Splashtop Remote Access

随处访问高端工作站
无论是要远程访问处理密集型软件的建筑师、设计师、工程师还是城市规划师，Splashtop 都能帮助您随时随地安全建立远程连接。
需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。
主要优势
可从任意设备轻松访问
可以从任意电脑或移动设备（包括平板电脑和 Chromebook）快速远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑或虚拟机。
可靠的高性能
支持 4K 流式传输，低延迟，立即享受近乎实时的远程访问体验。移动设备也能像办公室工作站的强大设备一样高速运行，具备高性能。
在任何地方工作
能够远程访问，就有了随时随地办公的自由。可以在最喜欢的咖啡馆，或是任何能激发灵感的地方办公。
保持安全连接
在加密连接、多级密码选项、多因子身份认证和其他安全功能的保护下，您的客户数据非常安全。 了解更多 Splashtop 安全性的信息。
管理分布式工作站
使用 Splashtop AEM 的端点监控、补丁修补和自动化工具，确保办公室、混合和远程办公环境中的工作站安全、及时更新并可靠运行。
用于设计和渲染 2D/3D 模型的远程访问软件应用程序
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- 还有更多！
客户满意评论
我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 的解决方案极具竞争力，支持企业级管理和多因素身份验证。通过 Splashtop，我们能够利用功能强大的预制设备，让用户能远程访问常规桌面。
BDP 公司负责人兼信息技术和流程主管 Alistair Kell