适用于建筑和设计的 Splashtop Remote Access

随处访问高端工作站
无论是要远程访问处理密集型软件的建筑师、设计师、工程师还是城市规划师，Splashtop 都能帮助您随时随地安全建立远程连接。
需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。
主要优势
可从任何设备上轻松访问
你可以从任何电脑或移动设备（包括平板电脑和Chromebooks）快速远程进入Windows、Mac和Linux电脑或虚拟机。
可靠的高性能
通过4K流媒体和最小延迟获得近乎实时的远程访问。 你的移动电脑将拥有与你强大的办公室工作站一样的速度和性能。
在任何地方工作
远程访问使你可以自由地移动。 在你最喜欢的咖啡馆或灵感涌现的地方轻松地工作。
保持安全连接
在加密连接、多级密码选项、多因子身份认证和其他安全功能的保护下，您的客户数据非常安全。 了解更多 Splashtop 安全性的信息。
用于设计和渲染 2D/3D 模型的远程访问软件应用程序
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD、Formlt、Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- 还有更多！
客户满意评论
“我们曾考虑过其他产品，但 Splashtop 提供了颇具竞争力的解决方案，支持企业级管理和多因素身份验证。Splashtop 使我们能够利用功能强大的预制计算机，使用户可以访问常规桌面。”
Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP