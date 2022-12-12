Splashtop 的职业

硅谷的每家公司都坚持认为他们不是"典型的硅谷公司。" 在Splashtop ，不同之处在于我们生活和呼吸着这个真理。 我们在所有正确的方面都是一家初创企业（思想开放，不断成长），但又已经成为一家成熟的企业（具有稳定性和流程）。

我们独特的文化是连接全球各地的关键性共同线索。 我们的四位联合创始人所灌输的友谊、透明度和协作是我们真正的DNA的一部分。

在Splashtop ，每一个声音都受到重视。 你可以立即做出重要的改变。 当我们一起工作时，伟大的事情就会发生。 我们正在塑造人们如何在任何地方、任何设备上工作、学习和娱乐的未来。