Splashtop 的职业

我们的公司使命
我们每天都在创造、完善和寻找使弹性办公和学习变得简单、快速和安全的方法。我们还致力于帮助 IT 部门实现远程排除故障和解决问题。作为一家安全的远程访问和支持软件公司，我们旨在为用户提供所需的真实体验，为 IT 部门提供值得信赖安全保障。
我们正在不断发展，我们的团队需要有智慧、有理想的优秀人才。如果你喜欢挑战，如果你想与行业翘楚并肩作战，立即加入我们吧！
TheSplashtop DNA
硅谷的每家公司都坚持认为他们不是"典型的硅谷公司。" 在Splashtop ，不同之处在于我们生活和呼吸着这个真理。 我们在所有正确的方面都是一家初创企业（思想开放，不断成长），但又已经成为一家成熟的企业（具有稳定性和流程）。
我们独特的文化是连接全球各地的关键性共同线索。 我们的四位联合创始人所灌输的友谊、透明度和协作是我们真正的DNA的一部分。
在Splashtop ，每一个声音都受到重视。 你可以立即做出重要的改变。 当我们一起工作时，伟大的事情就会发生。 我们正在塑造人们如何在任何地方、任何设备上工作、学习和娱乐的未来。
Splashtop 办公地点
全球总部，硅谷
10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260。
Cupertino, CA 95014
东京
千代田区丸之内1-8-3丸之内信托大厦-主楼20层
东京 100-0005 日本
台北
松山区南京东路4段16号4楼A1室
105台北市，台湾（中华人民共和国），10550
欧洲总部，阿姆斯特丹
荷兰阿姆斯特丹1019 GM Piet Heinkade 133-135号
荷兰
新加坡
弗雷泽街3号双子塔8楼21号
新加坡 189352
杭州
西湖区西斗门路天堂软件园A幢10楼BC座
中华人民共和国杭州 310012
员工的心声
"我喜欢每一天都是不同的。 我每天总是要适应、学习和克服不同的挑战。 另外，我的同事们也很不错。"
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager
员工的心声
"我喜欢在Splashtop 工作，有很多事情。 我要指出三件事：从领导层渗透下来的鼓励、授权和友爱的文化；显示出远见并导致伟大、有才华的同事的招聘过程；以及实施新想法的自由和支持。"
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing
员工的心声
"自从我加入Splashtop ，我就有机会进一步扩大我在端到端销售周期方面的知识，继续提高我的沟通能力，并了解一家初创公司如何从头开始运作。"
Aaron Changeur, Account Executive
员工的心声
"我喜欢每一天都是不同的。 我每天总是要适应、学习和克服不同的挑战。 另外，我的同事们也很不错。"
Christian Rokov, Acquisition Marketing Manager
员工的心声
"我喜欢在Splashtop 工作，有很多事情。 我要指出三件事：从领导层渗透下来的鼓励、授权和友爱的文化；显示出远见并导致伟大、有才华的同事的招聘过程；以及实施新想法的自由和支持。"
Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing