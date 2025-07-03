Splashtop 的职业

我们的使命
我们每天都在创造、完善和寻找使弹性办公和学习变得简单、快速和安全的方法。我们还致力于帮助 IT 部门实现远程排除故障和解决问题。作为一家安全的远程访问和支持软件公司，我们旨在为用户提供所需的真实体验，为 IT 部门提供值得信赖安全保障。
我们正在不断发展，我们的团队需要有智慧、有理想的优秀人才。如果你喜欢挑战，如果你想与行业翘楚并肩作战，立即加入我们吧！
The Splashtop DNA
硅谷的所有公司都坚称自己并非“典型的硅谷公司”。但在 Splashtop，不同之处在于我们非常热衷于这一事实。从各方面来看我们是一家开放包容、不断发展的初创企业，但目前我们已经成长为一家非常成熟的企业，具备稳定发展和流程化运营。
独特的企业文化是连接我们这个命运共同体的关键。友好、透明和协作，这是四位联合创始人一点一点不断向公司灌输的理念，是真正刻在我们 DNA 中的理念。
Splashtop 重视每一个声音。在这里，你也能直接产生重大影响。我们一起工作，就能创造奇迹。我们正在影响着人们未来的工作、学习和娱乐方式。
Splashtop 办公地点
全球总部 硅谷
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荷兰
新加坡
弗雷泽街3号双子塔8楼21号
新加坡 189352
杭州
西湖区西斗门路天堂软件园A幢10楼BC座
中华人民共和国杭州 310012
员工心声
我喜欢在 Splashtop 工作，原因有很多。可以概括为这三个原因：第一，公司领导层激励员工、信任员工，对员工像朋友一样；第二，公司的招聘流程非常有远见，有利于培养杰出人才；第三，公司营造自由轻松的氛围，支持员工实施新想法。
Nityasha Wadalkar，产品营销总监
员工心声
自从入职 Splashtop，我就有机会进一步扩大自己在端到端销售周期领域的知识面，不断提高自己的沟通能力，了解一家初创公司如何从零开始运作。
客户经理 Aaron Changeur
员工心声
我喜欢每一天都是不同的。每天必须去不断适应、学习和克服各种挑战。同事也都很��不错。
Christian Rokov，采购营销经理