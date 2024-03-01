适用于媒体和娱乐的 Splashtop Remote Access

因高性能和安全的远程访问而受到媒体和娱乐业的信赖
我们非常重视安全性
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。