适用于媒体和娱乐的 Splashtop Remote Access

客户评价

在后期制作工作流程中使用Wacom设备的艺术家能够使用Splashtop安全、无缝地连接到企业内部或云环境,以使用Adobe Premiere Pro、After Effects等程序。艺术家可以无缝利用Wacom Cintiq Pro和Intuos Pro的强大功能,在远离办公室的情况下高效地进行编辑、合成和创建视觉效果--这对当今的远程友好型工作场所来说是一个很大的优势。

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom