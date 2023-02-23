适用于媒体和娱乐的 Splashtop Remote Access

带上你的高端工作站
如果在媒体和娱乐行业从事视频制作、VFX、3D 动画、音乐、广播或电视节目、游戏等工作，则需要高性能访问资源密集型软件。应具备远程完成后期制作活动的能力，比如编辑、渲染、广播、音视频同步、视效、音效、绘画、雕刻等。有了 Splashtop，就能安全地连接工作电脑，实现无缝远程办公。
需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。
主要优势
可从任何设备上轻松访问
你可以从任何电脑或移动设备（包括平板电脑和Chromebook）快速远程进入Windows 、Mac和Linux电脑或虚拟机。
可靠的性能，最高可达60fps
体验一致的高性能，使4K流媒体达到60fps（和iMac Pro Retina 5K流媒体），色彩保真，先进的视频编解码和低延迟。
旅行？ 没问题。
在旅途中远程访问连接到工作站的多个显示器和软件。
安全& 隐私
在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解更多 Splashtop 安全性的信息。
因高性能和安全的远程访问而受到媒体和娱乐业的信赖
通过 Splashtop 本地部署解决方案，用户能...
- 体验多合一的自托管远程访问与支持解决方案
- 从任何计算机或移动设备远程访问其 Windows、Mac 或 Linux 计算机
- 使 IT 团队能够远程支持并管理计算机
- 使用活动目录进行集中认证
客户评价
Splashtop的高性能使我们能够毫无压力地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样。
Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.
客户评价
随着工作世界的巨大变化，Adobe Creative cloud®应用程序的用户对远程解决方案的需求也发生了变化。 通过Splashtop ，Adobe ，用户可以安全地使用他们的个人电脑、Android 、iOS和Chromebook设备进行高效工作，无论他们身在何处。 Splashtop 也有一个选项是在企业内部部署，一些客户更喜欢这样。
Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video
客户评价
Splashtop 为我们向专业音乐和音频客户提供的远程支持服务提供了完美的、具有成本效益的解决方案。
David Knauer, President of Audio Perception Inc.
客户评价
在后期制作工作流程中使用Wacom设备的艺术家能够使用Splashtop安全、无缝地连接到企业内部或云环境，以使用Adobe Premiere Pro、After Effects等程序。艺术家可以无缝利用Wacom Cintiq Pro和Intuos Pro的强大功能，在远离办公室的情况下高效地进行编辑、合成和创建视觉效果--这对当今的远程友好型工作场所来说是一个很大的优势。
Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom
客户评价
Splashtop的高性能使我们能够毫无压力地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样。
Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.
客户评价
随着工作世界的巨大变化，Adobe Creative cloud®应用程序的用户对远程解决方案的需求也发生了变化。 通过Splashtop ，Adobe ，用户可以安全地使用他们的个人电脑、Android 、iOS和Chromebook设备进行高效工作，无论他们身在何处。 Splashtop 也有一个选项是在企业内部部署，一些客户更喜欢这样。
Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video
远程访问视频编辑、游戏开发、唇音同步、图形渲染等专门的软件应用程序
- Adobe包括Premiere Pro，After Effects，Animate and Audition
- Unity
- 3ds Max
- Unreal Engine
- Maya
- Cinema 4D
- DaVinci Resolve
- Final Cut Pro
- Avid Pro Tools
- 还有更多！