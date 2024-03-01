适用于媒体和娱乐的 Splashtop Remote Access

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Film director reviewing footage on set with camera and monitors in foreground

通过 Splashtop 远程访问释放创造潜力

彻底改变媒体与娱乐业协作和工作流程的效率

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因高性能和安全的远程访问而受到媒体和娱乐业的信赖

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The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.

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个人与团队

Splashtop Remote Access Performance

获得更好的图像色彩、音频质量等！

功能：支持采用 4:4:4 色彩模式获得耕准确的色彩和清晰的显示效果，高保真音频，远程触控笔，USB 设备（3D 鼠标、游戏板、绘图板）重定向，远程麦克风等。

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适用于企业

Splashtop Enterprise

可扩展的整合平台，可满足组织的远程访问、支持和端点管理需求。

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适用于 IT 团队

Splashtop AEM

自动补丁修补、监控和修复，确保创意工作站、生产系统和分布式设备的安全、及时更新和可靠运行。

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我们非常重视安全性

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

IT professional reviewing cybersecurity threats

标准与合规性

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

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Two IT security professionals reviewing data logs

安全基础架构

Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。

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