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适用于媒体和娱乐的 Splashtop Remote Access

在不影响性能或安全的情况下，在任何地方工作时都可以访问视频编辑资源、后期制作剪辑和音频文件

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带上你的高端工作站

如果在媒体和娱乐行业从事视频制作、VFX、3D 动画、音乐、广播或电视节目、游戏等工作，则需要高性能访问资源密集型软件。应具备远程完成后期制作活动的能力，比如编辑、渲染、广播、音视频同步、视效、音效、绘画、雕刻等。有了 Splashtop，就能安全地连接工作电脑，实现无缝远程办公。

需要用 3D 鼠标？没问题！是否支持 Mac 电脑？当然！Splashtop 为各种设备提供安全的远程访问和支持，以确保您能随时随地使用高性能软件。

主要优势

  • 可从任何设备上轻松访问

    你可以从任何电脑或移动设备（包括平板电脑和Chromebook）快速远程进入Windows 、Mac和Linux电脑或虚拟机。

  • 可靠的性能，最高可达60fps

    体验一致的高性能，使4K流媒体达到60fps（和iMac Pro Retina 5K流媒体），色彩保真，先进的视频编解码和低延迟。

  • 旅行？ 没问题。

    在旅途中远程访问连接到工作站的多个显示器和软件。

  • 安全& 隐私

    在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解更多 Splashtop 安全性的信息。

因高性能和安全的远程访问而受到媒体和娱乐业的信赖

通过 Splashtop 本地部署解决方案，用户能...

  • 体验多合一的自托管远程访问与支持解决方案
  • 从任何计算机或移动设备远程访问其 Windows、Mac 或 Linux 计算机
  • 使 IT 团队能够远程支持并管理计算机
  • 使用活动目录进行集中认证

客户评价

Splashtop的高性能使我们能够毫无压力地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样。

Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.

客户评价

随着工作世界的巨大变化，Adobe Creative cloud®应用程序的用户对远程解决方案的需求也发生了变化。 通过Splashtop ，Adobe ，用户可以安全地使用他们的个人电脑、Android 、iOS和Chromebook设备进行高效工作，无论他们身在何处。 Splashtop 也有一个选项是在企业内部部署，一些客户更喜欢这样。

Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video

客户评价

Splashtop 为我们向专业音乐和音频客户提供的远程支持服务提供了完美的、具有成本效益的解决方案。

David Knauer, President of Audio Perception Inc.

客户评价

在后期制作工作流程中使用Wacom设备的艺术家能够使用Splashtop安全、无缝地连接到企业内部或云环境，以使用Adobe Premiere Pro、After Effects等程序。艺术家可以无缝利用Wacom Cintiq Pro和Intuos Pro的强大功能，在远离办公室的情况下高效地进行编辑、合成和创建视觉效果--这对当今的远程友好型工作场所来说是一个很大的优势。

Arvind Arumbakkam, Director of Business Alliance and Partnership at Wacom

Wacom Logo

客户评价

Splashtop的高性能使我们能够毫无压力地工作。 这就像我们坐在办公室的电脑前一样。

Shinnosuke Suzuki, Executive at khara, Inc.

客户评价

随着工作世界的巨大变化，Adobe Creative cloud®应用程序的用户对远程解决方案的需求也发生了变化。 通过Splashtop ，Adobe ，用户可以安全地使用他们的个人电脑、Android 、iOS和Chromebook设备进行高效工作，无论他们身在何处。 Splashtop 也有一个选项是在企业内部部署，一些客户更喜欢这样。

Sue Skidmore, Head of Partner Relations at Adobe Video

远程访问视频编辑、游戏开发、唇音同步、图形渲染等专门的软件应用程序

  • Adobe包括Premiere Pro，After Effects，Animate and Audition
  • Unity
  • 3ds Max
  • Unreal Engine
  • Maya
  • Cinema 4D
  • DaVinci Resolve
  • Final Cut Pro
  • Avid Pro Tools
  • 还有更多！
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