远程广播Splashtop

改变您的广播工作流程
随时随地访问您的广播工具
借助 Splashtop，您可以远程操作具有高质量视频和音频性能的广播、现场制作和传输工具，就像在工作室一样。
为您的团队提供实时协作
Splashtop 使您的团队能够实时有效地协作、共享屏幕、注释和清晰沟通，无论他们身在何处。
维护安全的广播环境
Splashtop 优先考虑您的数据和内容隐私，提供强大的安全功能以确保安全可靠的运营。
获得全天候客户支持
Splashtop 致力于全天候支持您的广播需求。 我们的客户支持团队致力于提供快速、高效的解决方案，确保您的广播运营顺利进行，不受干扰。
为什么选择 Splashtop 进行广播？
在一个实时、高质量交付至关重要的行业中，Splashtop 脱颖而出，成为广播专业人士的首选。 借助 Splashtop，您可以随时随地安全地访问您的广播工具并与您的团队协作，确保您在需要时始终处于直播状态。
你一定会喜欢的功能
强大的文件传输功能
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
4:4:4 色彩
使用 4:4:4 色彩模式确保广播的真实色彩准确性。
超高音频保真度设置
在远程广播会话中，使用我们的超高音频保真度设置提供完美的声音。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。
远程控制设备支持
使用远程控制设备管理您的直播，Splashtop 完全支持。
远程麦克风
使用我们的麦克风直通功能，确保在远程会话期间进行清晰的通信和高质量的声音捕获。
客户满意评论
我想强调的是 - Splashtop 是如此安全！ 我们正在研究一种无形的、数字的、有价值的内容，这些内容最终将在影院、传统广播、有线电视或Netflix等OTT（Over-the-top）媒体服务上分发。 如果这些内容在实际商业发布之前就发布了，那么我们就会遇到一个很大的问题。
Chief Technology Officer, Boxel Studio
客户满意评论
Splashtop 的远程支持解决方案极具成本效益，非常完美，我们可以提供给专业音乐和音频客户。
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
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Chief Technology Officer, Boxel Studio
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David Knauer, President, Audio Perception Inc.