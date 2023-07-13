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A woman accessing her broadcasting software remotely from a workstation by using Splashtop.

远程广播Splashtop

随时随地无缝访问广播、直播制作和传输工具

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改变您的广播工作流程

  • 随时随地访问您的广播工具

    借助 Splashtop，您可以远程操作具有高质量视频和音频性能的广播、现场制作和传输工具，就像在工作室一样。

  • 为您的团队提供实时协作

    Splashtop 使您的团队能够实时有效地协作、共享屏幕、注释和清晰沟通，无论他们身在何处。

  • 维护安全的广播环境

    Splashtop 优先考虑您的数据和内容隐私，提供强大的安全功能以确保安全可靠的运营。

  • 获得全天候客户支持

    Splashtop 致力于全天候支持您的广播需求。 我们的客户支持团队致力于提供快速、高效的解决方案，确保您的广播运营顺利进行，不受干扰。

A broadcasting professional typing in a studio room.

为什么选择 Splashtop 进行广播？

在一个实时、高质量交付至关重要的行业中，Splashtop 脱颖而出，成为广播专业人士的首选。 借助 Splashtop，您可以随时随地安全地访问您的广播工具并与您的团队协作，确保您在需要时始终处于直播状态。

如何挑选合适的解决方案

推荐

Business Access Performance

SBA Performance 是广播专业人士的终极远程访问解决方案，提供 4:4:4 彩色模式实现真彩广播，高保真音频可实现完美声音传输，为远程控制设备提供外围支持，确保从任何地方进行高质量广播。

免费试用了解更多

Enterprise

Splashtop Enterprise 是大型广播网络的理想选择，提供单点登录以实现轻松访问、用于控制访问的细粒度权限、用于简化广播工作流程的计划访问、用于远程设备管理的 Android/IoT 无人值守访问，以及涵盖远程工作、IT 管理和支持的整合平台。

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你一定会喜欢的功能

强大的文件传输功能

在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。

4:4:4 色彩

使用 4:4:4 色彩模式确保广播的真实色彩准确性。

超高音频保真度设置

在远程广播会话中，使用我们的超高音频保真度设置提供完美的声音。

多显示器支持

可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Business Access Pro 支持该功能）允许使用单独窗口查看每台远程显示器，更好地管理本地设置。

远程控制设备支持

使用远程控制设备管理您的直播，Splashtop 完全支持。

远程麦克风

使用我们的麦克风直通功能，确保在远程会话期间进行清晰的通信和高质量的声音捕获。

客户满意评论

我想强调的是 - Splashtop 是如此安全！ 我们正在研究一种无形的、数字的、有价值的内容，这些内容最终将在影院、传统广播、有线电视或Netflix等OTT（Over-the-top）媒体服务上分发。 如果这些内容在实际商业发布之前就发布了，那么我们就会遇到一个很大的问题。

Chief Technology Officer, Boxel Studio

客户满意评论

Splashtop 的远程支持解决方案极具成本效益，非常完美，我们可以提供给专业音乐和音频客户。

David Knauer, President, Audio Perception Inc.

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Chief Technology Officer, Boxel Studio

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