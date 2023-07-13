远程广播Splashtop

改变广播工作流程
随时随地访问广播工具
借助 Splashtop，可以远程操作具有高清音视频的广播、现场制作和传输工具，就像在工作室一样。
为团队提供实时协作
通过 Splashtop 团队能够实时地有效协作、共享屏幕、注释和顺畅沟通，不会受限于地理位置。
维护安全的广播环境
Splashtop 非常注重保护数据和内容隐私，可以提供强大的安全功能，以确保运营的安全性和可靠性。
获得全天候客户支持
Splashtop 将全天候支持您的广播需求。我们的客户支持团队致力于为您提供快速、高效的解决方案，确保广播运营能够顺利进行，不受干扰。
为什么选择 Splashtop 进行广播？
在注重实时、高质量交付的行业中，Splashtop 脱颖而出，成为广播从业人员的首选。借助 Splashtop，可以随时随地安全访问广播工具并与团队协作，确保在需要时能始终处于直播状态。
如何挑选合适的解决方案
推荐
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Remote Access Performance 是面向广播从业人员的终极远程访问解决方案，4:4:4色度采样可1:1还原被控色彩，高保真音频可实现完美声音传输，可为远程控制设备提供外围支持，确保随时随地都能进行高质量广播。
喜爱的功能
强大的文件传输功能
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
4:4:4 色彩
通过 4:4:4 色彩模式确保广播的色彩精确度。
超高音频保真度设置
在远程广播会话中，使用我们的超高音频保真度设置提供近乎完美的音频质量。
多显示器支持
可同时查看更多显示器，利用所有显示器工作！选择要查看的远程屏幕，可仅在1个窗口查看所有显示器。多对多功能（Remote Access Pro 支持此功能）允许从单独窗口分别查看每台远程显示器，以改进本地设置管理。
远程控制设备支持
利用远程控制设备管理直播节目，Splashtop 完全支持。
远程麦克风
通过远程麦克风功能，确保远程会话期间进行清晰的通信和高质量音频捕获。
客户满意评论
Splashtop 的远程支持解决方案极具成本效益，非常完美，我们可以提供给专业音乐和音频客户。
David Knauer, President, Audio Perception Inc.
客户满意评论
我想强调的是 Splashtop 的安全性！我们处理的数字内容都是无形的重要资产。最终，这些内容将发布在各大影院、传统广播、有线或 Netflix 等 OTT 媒体服务平台。如果这些内容在正式的商业发布前“被发布”，那么我们就会遇大的问题。
Chief Technology Officer, Boxel Studio