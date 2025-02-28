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Splashtop Business Access Performance has many uses

Splashtop 远程访问性能

适用于游戏、创作者和高级用户的终极远程桌面解决方案

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为什么选择 Splashtop？

  • 可从任意设备轻松访问
  • 高性能远程访问 帧率可达60fps
  • 安全合规 值得信赖
  • 为创作者和游戏玩家提供附加功能

利用 Splashtop 最大限度提高远程访问性能

具备高级性能

远程访问性能

体验 4:4:4 色彩、高保真音频等

最低CN¥80 /月

CN¥950/年

批量许可折扣

  • 4-9名用户立省20%

  • 10名以上用户立省25%

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提高安全性和可管理性

Enterprise

多合一远程访问和支持包括：

  • SSO集成

  • 精细化权限

  • 预定访问

  • 支持团队的技术员许可证

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主要功能

4:4:4 color mode icon

4:4:4 色彩模式

4:4:4 色彩模式表明所有颜色组成都具有相同的采样率，可以获得最佳色彩精度和图像清晰度。

Audio icon

超高音频保真度设置

在本地设备收听远程计算机的高质量音频，具有高音频比特率（256k/384k）。

USB Pass Thru icon

USB 设备重定向

将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、游戏手柄、打印机、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备可正常运行，就像直接插入远程计算机一样。

Stylus icon

远程触控笔和绘图板

在本地设备上使用触控笔实时控制远程计算机。

Mic Pass Thru icon

远程麦克风

将本地麦克风用作远程计算机的输入设备。

Devices icon

Splashtop Remote Access Pro 中的所有功能

包含所有关键的远程桌面功能，如多对多显示器支持、文件传输、聊天、安全用户和设备管理、远程重启、远程唤醒等！

为什么 Splashtop 不同于其他远程访问解决方案？

  • 广泛的设备支持

    可以从任意电脑或移动设备（包括平板电脑和 Chromebook）快速远程访问 Windows、Mac 和 Linux 电脑或虚拟机。

  • 可靠的性能，帧率高达 60fps

    高性能始终如一，帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），支持 4:4:4 色彩模式、高级视频编解码器，延迟低。

  • 合作

    即使在路上，也可以远程访问连接到工作站的多个显示器和软件程序。

  • 值得信赖的支持

    借助我们的电子邮件、聊天和实时电话支持，快速重回正轨。我们不会隐藏技术支持号码，不会设置自动化代理，也不会让客户长时间等待。

An audio editing application being controlled on a remote computer with Splashtop.

现可随处访问工作站

远程访问您的工作站，但仍能感觉就像坐在工作站前一样。 Splashtop 远程访问性能是媒体& 娱乐专业人士的理想选择，可用于平面设计、动画、视觉特效、视频/音频编辑和制作、广播、建筑、游戏开发等！

使用功能强大的工具，使用任意设备安全连接计算机，提供面对面的实时体验。

准备好了吗？

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