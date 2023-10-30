在当今快节奏的数字环境中，创造力无国界。 创意专业人士，从艺术家到设计师等等，都在不断寻找释放艺术潜力并将愿景变为现实的方法。 但是，不断变化的工作环境需要灵活性和适应性，尤其是在远程工作方面。
Splashtop-Wacom 合作的核心是让您可以无缝使用您的
任何计算机上的 Wacom 设备。 无论您是绘制复杂设计草图的数字艺术家，还是
摄影师修饰图像，或平面设计师制作令人惊叹的视觉效果，Splashtop 的
能够使用本地 Wacom 数位板，就像它们连接到远程计算机一样
确保您的创作过程不受干扰，无论身在何处。
无限创意：随时随地使用 Wacom 平板电脑，就好像它已连接到远程办公计算机一样。
将 Wacom 数位板与 Splashtop 配合使用的 3 种方法
Wacom Bridge
USB 设备重定向
远程触控笔
它是什么
体验 Wacom 和 Splashtop 联合开发的独家技术，随时随地在 Wacom 设备和您的数字工作空间之间提供无缝协作。
将本地计算机上的 USB 设备（如 Wacom 平板电脑）重定向到远程计算机。
在远程会话期间使用触控笔或绘图板，利用 Windows 10 中的笔输入注入功能。
操作系统支持
Windows 10 或更高版本
Windows 10、11 或 Win Server 2016/2019（适用于本地和远程）
MacOS 11+ 或更高版本（适用于本地）、MacOS 12+ 或更高版本（适用于远程）
仅在从 Windows 10、iPad、iOS 13、Android 4.0 或更高版本连接到 Windows 10 时可用
延迟
非常低
高
非常低
平板电脑的使用
本地和远程
本地或远程
仅限遥控器
应用程序设置同步
自动
N/A
N/A
联机功能可弥合潜在延迟
是
没有
没有
支持触控笔事件，例如压力、方向、倾斜度等
完整
完整
支持有限
支持的产品
客户满意评论
“我们部署了 Splashtop，并立即收到来自艺术家的电子邮件——哇，这太棒了，现在我真的可以工作了，我真的可以（远程）完成我的工作了。 因此，你开始获得用户的满意度。”
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
客户满意评论
“使用 Splashtop 后，用户的反馈是帧速率要好得多，而且他们的响应速度更快。 有了 Splashtop，我们的编辑几乎不会遇到延迟，就像他们在办公室一样。
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand