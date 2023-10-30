在当今快节奏的数字环境中，创造力无国界。 创意专业人士，从艺术家到设计师等等，都在不断寻找释放艺术潜力并将愿景变为现实的方法。 但是，不断变化的工作环境需要灵活性和适应性，尤其是在远程工作方面。

Splashtop-Wacom 合作的核心是让您可以无缝使用您的

任何计算机上的 Wacom 设备。 无论您是绘制复杂设计草图的数字艺术家，还是

摄影师修饰图像，或平面设计师制作令人惊叹的视觉效果，Splashtop 的

能够使用本地 Wacom 数位板，就像它们连接到远程计算机一样

确保您的创作过程不受干扰，无论身在何处。

无限创意：随时随地使用 Wacom 平板电脑，就好像它已连接到远程办公计算机一样。

将 Wacom 数位板与 Splashtop 配合使用的 3 种方法