当今快节奏的数字环境可以激发无限的创造力。从艺术家到设计师，许多创意人员都绞尽脑汁，试图寻找释放艺术潜能、实现艺术愿景的方法。但是，不断变化的工作环境需要灵活性和适应性，尤其在远程办公的情况下。
Splashtop 与 Wacom 合作的核心是让您能无缝使用任意计算机上的
Wacom 设备。无论是绘制精密设计图的数字设计师、负责修图的摄影师，
还是制作惊人视效的平面设计师，都能通过 Splashtop 使用本地 Wacom
数位板，就像连接到远程计算机一样，确保随时随地保持创作过程不间断。
无限创意：随时随地使用 Wacom 数位板，就像连接到远程办公计算机一样。
在 Splashtop 中使用 Wacom 的三种方法
Wacom Bridge
USB 设备重定向
远程触控笔
用途
体验 Wacom 和 Splashtop 联合研发的独家技术，随时随地在 Wacom 设备和数字工作空间之间实现无缝协作。
将本地计算机上的 USB 设备（如 Wacom 数位板）重定向到远程计算机。
在远程会话中使用触控笔或绘图板，利用 Windows 10 的触控笔输入式注入功能。
操作系统支持
Windows 10 或更高版本
Windows 10、11或 Win Server 2016/2019（本地和远程设备）
MacOS 11 或更高版本（本地设备）、MacOS 12 或更高版本（远程设备）
仅在从 Windows 10、iPad、iOS 13、Android 4.0 或更高版本连接到 Windows 10 时可用
延迟
非常低
高
非常低
是否支持使用平板电脑
本地和远程端都支持
仅本地或远程一端支持
仅远程端支持
应用程序设置同步
自动同步
N/A
N/A
是否具备可减少潜在延迟的内嵌功能
是
没有
没有
是否支持触控笔设置，例如压力、方向、倾斜度等
全部支持
全部支持
部分支持
支持的产品
客户满意评论
我们部署 Splashtop 之后，马上就收到了设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的实现了远程办公，在家里就能完成工作。Splashtop 一直致力于提升用户满意度。
Boxel Studio 的首席技术官 Andres Reyes
客户满意评论
但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand