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Demo: Use Wacom tablets to draw and transmit authentic strokes to a remote computer with no lag
Demo: Use Wacom tablets to draw and transmit authentic strokes to a remote computer with no lag

利用 Splashtop + Wacom 弥合创意人员的远程工作差距

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在当今快节奏的数字环境中，创造力无国界。 创意专业人士，从艺术家到设计师等等，都在不断寻找释放艺术潜力并将愿景变为现实的方法。 但是，不断变化的工作环境需要灵活性和适应性，尤其是在远程工作方面。

Splashtop-Wacom 合作的核心是让您可以无缝使用您的
任何计算机上的 Wacom 设备。 无论您是绘制复杂设计草图的数字艺术家，还是
摄影师修饰图像，或平面设计师制作令人惊叹的视觉效果，Splashtop 的
能够使用本地 Wacom 数位板，就像它们连接到远程计算机一样
确保您的创作过程不受干扰，无论身在何处。

无限创意：随时随地使用 Wacom 平板电脑，就好像它已连接到远程办公计算机一样。

将 Wacom 数位板与 Splashtop 配合使用的 3 种方法

Wacom Bridge

USB 设备重定向

远程触控笔

它是什么

体验 Wacom 和 Splashtop 联合开发的独家技术，随时随地在 Wacom 设备和您的数字工作空间之间提供无缝协作。

将本地计算机上的 USB 设备（如 Wacom 平板电脑）重定向到远程计算机。

在远程会话期间使用触控笔或绘图板，利用 Windows 10 中的笔输入注入功能。

操作系统支持

Windows 10 或更高版本

Windows 10、11 或 Win Server 2016/2019（适用于本地和远程）

MacOS 11+ 或更高版本（适用于本地）、MacOS 12+ 或更高版本（适用于远程）

仅在从 Windows 10、iPad、iOS 13、Android 4.0 或更高版本连接到 Windows 10 时可用

延迟

非常低

非常低

平板电脑的使用

本地和远程

本地或远程

仅限遥控器

应用程序设置同步

自动

N/A

N/A

联机功能可弥合潜在延迟

没有

没有

支持触控笔事件，例如压力、方向、倾斜度等

完整

完整

支持有限

支持的产品

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Splashtop Business Access性能Splashtop Enterprise

Splashtop Business Access性能Splashtop Enterprise

客户满意评论

“我们部署了 Splashtop，并立即收到来自艺术家的电子邮件——哇，这太棒了，现在我真的可以工作了，我真的可以（远程）完成我的工作了。 因此，你开始获得用户的满意度。”

Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

客户满意评论

“使用 Splashtop 后，用户的反馈是帧速率要好得多，而且他们的响应速度更快。 有了 Splashtop，我们的编辑几乎不会遇到延迟，就像他们在办公室一样。

Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand

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