弥合艺术家的远程工作差距

Introducing Wacom Bridge
缩小设计师远程办公的差距
欢迎使用通过 Splashtop 提供的突破性技术 Wacom Bridge，体验远程创作的未来。将本地 Wacom 设备无缝连接到远程工作站，提升您的绘图体验。
主要功能
低延迟
延迟极低，让创作过程更加流畅、响应迅速。
Inkline 技术
利用 Wacom 专有的 Inkline 实时远程绘图技术，减少远距离的潜在延迟。
无缝使用
从本地和远程体验 Wacom 技术的优势，增加创作环境的灵活性。
自动同步应用设置
自动同步自定义快捷方式、画笔以及其他设置，让工作流程更简单。
支持触控笔设置
全面支持对触控笔的设置，如压力、方向、倾斜等，确保提供综合性创作体验。
操作系统支持
目前与 Windows 10 或更高版本兼容（即将推出 Linux 支持。Mac 用户可以使用 Splashtop 提供的 USB 设备重定向功能。）
受益人群
Wacom Bridge 非常适合依赖专业触控笔输入的设计师、插画家、动画师、摄影师以及其他创意工作者。
利用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索创意新时代。