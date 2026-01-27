弥合艺术家的远程工作差距

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

缩小设计师远程办公的差距

欢迎使用通过 Splashtop 提供的突破性技术 Wacom Bridge，体验远程创作的未来。将本地 Wacom 设备无缝连接到远程工作站，提升您的绘图体验。

主要功能

Low latency stopwatch icon

低延迟

延迟极低，让创作过程更加流畅、响应迅速。

Inkline technology icon

Inkline 技术

利用 Wacom 专有的 Inkline 实时远程绘图技术，减少远距离的潜在延迟。

Seamless use computer connecting to computer icon

无缝使用

从本地和远程体验 Wacom 技术的优势，增加创作环境的灵活性。

Computer with gear icon

自动同步应用设置

自动同步自定义快捷方式、画笔以及其他设置，让工作流程更简单。

Support for pen events icon

支持触控笔设置

全面支持对触控笔的设置，如压力、方向、倾斜等，确保提供综合性创作体验。

Icon representing OS Support

操作系统支持

目前与 Windows 10 或更高版本兼容（即将推出 Linux 支持。Mac 用户可以使用 Splashtop 提供的 USB 设备重定向功能。）

以下 Splashtop 方案包含 Wacom Bridge

个人与团队

Splashtop Remote Access Performance

获得更好的图像色彩、音频质量等！

功能包括：帧率高达 240 fps、4:4:4 色彩模式、高保真音频、USB 设备重定向、远程麦克风和 Wacom Bridge。

免费试用了解更多

适用于企业

Splashtop Enterprise

可扩展的整合平台，可满足组织的远程访问、支持和端点管理需求。

功能包括：Performance + SSO 集成中的所有功能、精细访问权限、服务台、端点管理等。

联系我们了解更多

已经有 Splashtop Remote Access Performance、Remote Support SOS 或 Enterprise 版本？

启用 Wacom Bridge
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

受益人群

Wacom Bridge 非常适合依赖专业触控笔输入的设计师、插画家、动画师、摄影师以及其他创意工作者。

利用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索创意新时代。

观看 Wacom Bridge 的实际应用

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