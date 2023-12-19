Wacom Bridge Demo
弥合艺术家的远程工作差距
欢迎来到 Wacom Bridge 远程创意的未来，这是一项突破性技术，可通过 Splashtop 获得。 将本地 Wacom 设备无缝连接到远程工作站，提升您的绘图体验。
主要功能
低延迟
体验极低的延迟，实现流畅且响应迅速的创作过程。
Inkline 技术
利用专有的 Inkline 功能弥合潜在延迟，实现实时远程绘图。
无缝使用
在本地和远程享受 Wacom Bridge 的好处，为您的创意环境提供灵活性。
自动应用程序设置同步
您的自定义快捷方式、画笔和其他设置会自动同步，轻松简化您的工作流程。
支持笔会活动
享受对触控笔事件（如压力、方向、倾斜等）的全面支持，确保提供全面的创作体验。
操作系统支持
目前与 Windows 10 或更高版本兼容（即将推出 Linux 支持。 Mac 用户可以使用 Splashtop 提供的 USB 设备重定向功能。
谁受益
观看 Wacom Bridge 的实际运行情况
Wacom Bridge 非常适合依赖专业触控笔输入的设计师、插画家、动画师、摄影师和其他创意专业人士。
利用 Wacom Bridge 和 Splashtop 探索创意新时代。