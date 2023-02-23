适用于学生和老师的远程计算机实验室访问

教育机构的实验室计算机通常提供专业软件的访问，如Adobe Creative Suite、AutoDesk和Unity。 然而，由于体育、工作或其他方面的原因，并非所有学生都能在放学后访问计算机实验室。 远程实验室使学生能够在任何时候从他们的个人设备，包括Chromebook，连接到实验室计算机。