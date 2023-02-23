适用于学生和老师的远程计算机实验室访问

校内计算机的高性能访问
Splashtop 远程桌面软件让学生从自己的设备（ 或 Mac 电脑、Chromebooks、iPad、 平板电脑等）远程访问和控制现场电脑。Windows Android 一旦连接，他们将在自己的设备上看到远程计算机屏幕，并可以使用任何应用程序或文件，就像他们在校园实验室一样。
增加教育中的数字公平
教育机构的实验室计算机通常提供专业软件的访问，如Adobe Creative Suite、AutoDesk和Unity。 然而，由于体育、工作或其他方面的原因，并非所有学生都能在放学后访问计算机实验室。 远程实验室使学生能够在任何时候从他们的个人设备，包括Chromebook，连接到实验室计算机。
主要优势
- 学生可以随时通过高性能远程工具访问已安装专业软件的强大校园设备。
- 通过使你的实验室计算机对远程学生和校园以外的时间可用，在昂贵的软件许可证上获得更大的投资回报率。
- 削减与为每个学生设备购买专门软件有关的成本。
- 通过随时随地从任何设备访问校园计算资源，缩小平等性和包容性方面的差距。
受到顶级教育机构的信任
客户满意评论
有些学生的电脑不够强大，无法运行这些软件，而且有些应用程序根本没有学生版本。 学生们必须有机会使用这个软件来继续学习，这就是Splashtop 。
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division
客户满意评论
你将会有更多来自韦恩州立大学的人到你这里来参加Splashtop，因为他们一直在关注我们。 而且他们一直在我们的重启委员会中问我做得怎么样。 我一直在告诉他们这只是工作。
Gary Cendrowski
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Splashtop 将使我们能够为他们提供远程访问。 它还可以使我们的实验室在潜在的24小时内开放--一个以前没有被确定为需要的虚拟实验室场景。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
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有些学生的电脑不够强大，无法运行这些软件，而且有些应用程序根本没有学生版本。 学生们必须有机会使用这个软件来继续学习，这就是Splashtop 。
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division
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你将会有更多来自韦恩州立大学的人到你这里来参加Splashtop，因为他们一直在关注我们。 而且他们一直在我们的重启委员会中问我做得怎么样。 我一直在告诉他们这只是工作。
Gary Cendrowski