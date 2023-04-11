适用于学生和老师的远程计算机实验室访问

对校内计算机的高性能访问
通过 Splashtop 远程桌面软件，学生可以使用个人设备（Windows 或 Mac 电脑、Chromebooks、iPad、安卓平板电脑等）远程访问和控制现场电脑。远程连接后，学生将在自己的设备上看到远程计算机屏幕，可以使用其中的任意应用程序或文件，就像在学校实验室一样。
促进教育领域的数字公平
教育机构的实验室计算机通常用于访问专业软件，如 Adobe Creative Suite、AutoDesk 和 Unity。但由于体育运动、工作或其他方面的原因，并非所有学生都能在放学后访问计算机实验室。远程实验室使学生能随时随地使用 Chromebook 等个人设备，连接到实验室计算机。
主要优势
- 学生可以随时通过高性能远程工具访问已安装专业软件的强大校园设备。
- 让远程学生也能访问校内实验室计算机，将实验室开放时间延长至课堂之外，以大幅提高学校高价购买的软件许可证的投资回报率。
- 削减为学生设备购买专用软件所需的成本。
- 通过随时随地从任何设备访问校园计算资源，缩小平等性和包容性方面的差距。
受到顶级教育机构的信任
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之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。
Gary Cendrowski
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Splashtop 让我们能为这些学生提供远程访问。同时，也为我们的实验室制定了一个24小时可访问的虚拟实验室方案，以前我们并没有意识到这类方案的必要性。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
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有些学生的电脑不够强大，无法运行这些软件，而且有些应用程序根本没有学生版本。这些学生只有访问这些软件才能继续完成学习，这就是 Splashtop 的用处。
Gerald Casey, IT Department Head in Laney College's Career and Technical Education Division