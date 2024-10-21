端点管理插件
扩大 IT 影响，而不是增加 IT 投入
实现端点管理和安全自动化，使您的业务在发展过程中始终保持敏捷性和保护性
实时补丁管理与 Intune 和其他 MDM 相辅相成
无需等待--在零日漏洞和其他关键问题出现时立即加以解决，在保证系统安全的同时节省宝贵的时间。 真正的问题需要实时的解决方案--不要让您的系统暴露在外。
提高可见性和控制力
通过单窗格仪表盘监督所有端点，轻松跟踪资产、监控安全健康状况，并保持符合 SOC 2、ISO/IEC 27001 和其他法规。
统一远程访问、支持和管理
通过端点策略、主动报警、实时修补和修复工具，自动化 IT 任务可快速、轻松地管理分布式环境。
Splashtop 端点管理功能
操作系统和第三方补丁
通过自动更新操作系统和第三方软件以及加强对已部署版本的控制，防止出现漏洞。
政策框架
跨端点定制和执行策略，以维护合规性并保护网络。
主动告警和补救
通过实时警报和智能操作自动修复，快速发现并解决问题。
可定制 仪表盘
获得整个环境的全面可见性和即时修复。
一对多操作
在多个终端上同时执行或安排任务，包括大规模部署、远程命令等。
后台操作
访问系统工具，如任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令，而无需中断最终用户的操作。