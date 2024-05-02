利用 Splashtop 远程访问解决方案优化零售运营

主要优势
实现跨平台设备集中管理
利用无人值守访问、监控和管理工具，在非工作时间远程支持和更新 POS 系统、数字标牌、自助服务亭、平板电脑和其他设备，确保停机时间最短，性能达到最佳。
支持多个分店和分布式员工
利用服务台功能，为员工提供集中支持，并为多个店面排除故障。 通过简化的支持工作流程，有效地路由和升级请求，确保更快地解决问题，提高客户满意度。
利用增强现实技术加强现场支持
通过摄像头共享和交互式 AR 注释，将远程专家与本地团队成员连接起来，从而更快地解决现场问题。
使用 Splashtop 连接器访问内部网络
安全连接店内系统，即使是封闭网络或受限策略的系统。 无需使用 VPN，即可通过 RDP、VNC 和 SSH（即将推出）进行安全的无代理访问。
Enterprise 入门
多合一解决方案，可提供灵活、可扩展的许可，同时价格极具竞争力，能满足用户的各项业务需求。
- 采用安全、加密的方式连接办公设备
- 高性能、行业领先的技术
- 具备合理定价和可扩展性
案例分析
Peter Pane Restaurants
"有了 Splashtop AR，我可以为员工提供虚拟支持，并直接在屏幕上指出项目。这让我们的支持工作变得更加轻松"。- 比约恩-伦格（Björn Runge），Paniceus 公司 IT 主管。
我们非常重视安全性
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。