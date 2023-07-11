Splashtop获奖情况
RemoteTech
2023 年度最佳混合工作解决方案提供商
Splashtop 荣获 2023 年远程技术突破奖颁发的“领先软件解决方案提供商”，以实现高性能混合工作环境。
软件建议
2023 年远程工作软件领跑者
Splashtop Business Access 在其最近的领跑者报告中被 Software Advice 评为最受好评的 远程工作解决方案 。
教育科技
2023 年教育科技突破奖
Splashtop 在 EdTech 突破奖中被评为年度远程学习解决方案提供商，该奖项旨在表彰满足真正需求、解决复杂或关键问题或抓住机遇并创造或革新新市场或行业的创新解决方案和公司。
IT 欧罗巴频道
IT Europa 高度赞扬 — 2023 年最佳垂直应用解决方案
Splashtop 在 2023 年 IT 欧洲渠道奖中被公认为年度垂直应用解决方案类别中备受表彰的供应商。
NAB Show
澳大利亚国民银行展2023年度最佳产品
NAB Show 年度最佳产品奖旨在表彰和表彰媒体和广播领域最重要、最有前途的新产品和技术。o
crozscore
Crozscore 2023 年最佳 IT 管理解决方案
根据Crozscore排名算法，2023年排名靠前的IT管理软件产品。 产品已通过相关性审查。 所有其他统计数据和排名均遵循Crozscore排名方法，通过算法确定。
TrustRadius
2023 年评分最高的奖项
Splashtop 连续第二年因在远程桌面和远程支持类别中的卓越用户体验和客户支持而获得认可。
教育科技文摘
2023 年教育科技大奖决赛入围者
教育科技奖（EdTech Awards）由教育科技文摘（EdTech Digest）颁发，是世界上面向教育科技领域的规模最大的奖励计划，旨在表彰通过技术实现教育变革，做出杰出贡献的人们。
IABM
BaM Awards® 2023
Splashtop 凭借高性能广播与媒体远程制作解决方案入围“产品”类别奖项名单
软件建议 FrontRunners
2023 年最佳 MSP 软件
在 Software Advice 最新发布的“2023年度最佳 MSP 软件 FrontRunners 报告”中，Splashtop Remote Support 被评选为“最受欢迎的软件解决方案”。
TrustRadius
2022 年最佳软件榜单奖
Splashtop 荣获世界顶级软件审查平台之一 TrustRadius 颁发的 2022 年最佳软件列表奖。 Splashtop 远程访问软件被选为所有细分市场的最佳选择：小型企业、中型和企业。 Splashtop 还通过 TrustRadius 获得了多个基于绩效的奖项，包括最高评分、解决方案领导者、最佳价值和最佳功能集。 这些奖项直接基于TrustRadius用户的反馈。
ChannelPro 中小型企业论坛
2022 年最佳软件解决方案
Splashtop 在美国夏洛特举行的2022年 ChannelPro SMB 论坛上荣获“最佳软件解决方案奖”。
IT 欧罗巴频道大奖
2022 年度最佳垂直应用解决方案
Splashtop 因在欧洲渠道软件开发和 IT 方面的卓越表现而获得 IT Europa 的认可，凭借涉及物联网 （IoT） 远程支持和增强现实 （AR） 解决方案的创新客户项目赢得了年度最佳垂直解决方案。
TrustRadius
2022 年最受好评的奖项
Splashtop 在受人尊敬的 B2B 软件评论平台 TrustRadius 的远程桌面软件和远程支持软件类别中获得了两项最高评价奖项。 奖项完全基于客户的反馈，他们重点介绍了屏幕共享、互联网远程会话、通过移动设备启动远程控制的能力以及高质量的客户支持。 Splashtop 获得了极具竞争力的 trScore，满分 10 分，超过 475 条经过验证的评论。
Capterra 入围名单
2022年第一季度最佳远程支持软件
Splashtop Remote Support 和 SOS 被 Capterra 选为 161 种产品中的两个顶级远程支持工具。 2022 年 Capterra 入围名单使用独家数据和评论来确定每个入围名单类别中收视率最高和最受欢迎的产品。
Capterra 入围名单
2022年第一季度最佳 IT 管理软件
Splashtop Remote Support 被 Capterra 选为 367 种产品中的顶级 IT 管理工具之一。 2022 年 Capterra 入围名单使用独家数据和评论来确定每个入围名单类别中收视率最高和最受欢迎的产品。
GetApp
2022 年第一季度远程办公类别领导者
Splashtop Business Access 在 407 种产品中被评为 GetApp 远程工作领域的顶级类别领导者。 总分为 98 分（满分 100 分）。 分数基于最终用户在五个关键领域的评分：易用性、功能、物有所值、推荐可能性和客户支持。
GetApp
2022 年第一季度远程支持类别领导者
Splashtop SOS 和远程支持在 113 种产品中被评为 GetApp 远程支持类别领导者之一。 获胜的总分分别为85分和80分（满分100分）。 分数基于最终用户在五个关键领域的评分：易用性、性价比、功能、客户支持和推荐可能性。
GetApp
2022 年第一季度 IT 管理类别领导者
Splashtop Remote Support 在 198 种产品中被评为 GetApp IT 管理领域的类别领导者之一。 总得分为83分（满分100分）。 分数基于最终用户在五个关键领域的评分：易用性、功能、物有所值、推荐可能性和客户支持。
软件建议 FrontRunners
2022 年第一季度热门远程支持软件
Splashtop SOS 和远程支持被选为 2022 年第一季度的顶级远程支持解决方案。 Software Advice的FrontRunners基于真实的用户评论，重点介绍了北美最受好评的远程支持软件产品。
软件建议 FrontRunners
2022 年第一季度顶级 IT 管理软件
Splashtop Remote Support 被选为 2022 年第一季度顶级 IT 管理解决方案之一。 Software Advice的FrontRunners基于真实的用户评论，重点介绍了北美最受好评的IT管理软件产品。
软件建议 FrontRunners
2022 年第一季度热门远程办公软件
Splashtop Business Access 被选为 2022 年第一季度顶级远程工作解决方案之一。 Software Advice的FrontRunners基于真实的用户评论，重点介绍了北美最受好评的远程工作软件产品。
数码网
“2021年最佳 IT 管理软件”
Splashtop 被 Digital.com 列为 125+ 产品中最好的 IT 管理解决方案之一。 客户经常表示 Splashtop 比他们以前使用的大多数其他远程 IT 管理解决方案更好。
数码网
2021 年最佳远程桌面软件
Splashtop Business Access 被 Digital.com 选为 2021 年顶级远程桌面工具之一 对 80 多种产品进行分析。 Splashtop 远程桌面软件以为远程工作人员提供无缝过渡而闻名。
SMB TechFest
2021 年第三季度最佳创新奖
SMB TechFest 会议邀请了我们科技行业的一些最佳供应商。 最佳创新奖表彰 Splashtop 是具有最佳创新和创意解决方案的供应商的会议获奖者。 获奖者由参会合作伙伴通过投票过程选出。
G2 Crowd
2021 年领袖
根据用户评论，自 2019 年春季以来，Splashtop Business Access 一直被公认为远程桌面类别的领导者。
G2 Crowd
2021年夏季中端市场的高性能产品
根据用户评论，自 2021 年冬季以来，Splashtop Business Access 被公认为中端市场远程桌面类别中的高绩效者。
G2 Crowd
领导者（小型企业）
根据用户评论，自 2019 年春季以来，Splashtop Business Access 一直被公认为远程桌面类别小型企业领域的领导者。
G2 Crowd
2021 年夏季 Business Access奖
Splashtop Business Access （适用于希望远程访问其计算机的个人和团队）根据客户评分和评论被 G2 授予 13 个类别的徽章！ 其中包括最易于使用、最简单的设置、最简单的管理、最容易与之开展业务、最佳可用性、最佳支持、最佳关系、最佳结果、最符合要求、最适合做生意、最有可能推荐的用户、表现出色、领导者和 Momentum Leader。
G2 Crowd
2021 年夏季远程支持奖
Splashtop Remote Support （适用于希望远程计算机访问监控和管理工具提供远程支持的 MSPs ）被 G2 授予 8 个 2021 年夏季徽章。 Splashtop Remote Support 获得了最佳估计投资回报率、最佳支持、最佳满足要求、最高用户采用率、最容易管理、最易于使用、动力领导者和高绩效奖的徽章。
G2 Crowd
2021 年夏季 SOS 奖
Splashtop SOS（适用于需要对客户设备执行远程支持的服务台、IT 支持和帮助台专业人员）被 G2 评为 15 年夏季 2021 个类别的领导者！Splashtop SOS 被授予最佳估计投资回报率、最佳满足要求、最佳支持、最佳可用性、最佳结果、最快实施、最简单设置、最容易开展业务、最易于使用、最容易管理、领导者、动力领导者、最可实施、最高用户采用率和最有可能推荐的用户的徽章。
SMB TechFest
2021 年第二季度最佳展会
SMB TechFest 会议邀请了我们科技行业的一些最佳供应商。 Splashtop 被与会合作伙伴通过投票过程选为总会议获胜者。 最佳展示奖是对 Splashtop 在我们公司、产品和解决方案的组合方面在活动中取得最高总体排名的认可。
教育科技文摘
2021 年酷工具决赛入围者
远程实验室Splashtop Enterprise 于 2021 年获得 EdTech 酷工具决赛入围者奖。它因其在通过技术改变教育方面的杰出贡献而受到认可。
Capterra
2021 Splashtop Remote Support 入围名单
Splashtop Remote Support 被公认为 2021 年 Capterra 上受欢迎程度和用户评分最高的产品表现最佳。
GetApp
2021 年类别领导者
类别领导者构成了根据记录在案的方法应用的个人最终用户评论、评级和数据的主观观点。 Splashtop 于 2021 年被授予类别领导者徽章。
软件建议
2021 年远程支持领跑者
FrontRunners 构成了个人终端用户评论、评级和数据的主观观点，这些观点与记录在案的方法相提并论。 Splashtop 在 2021 年凭借 Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 产品获得了该奖项。
SMB TechFest
2020 年第三季度最佳产品
SMB TechFest 会议邀请了科技行业的一些最佳供应商。 Splashtop 被参加的合作伙伴通过投票过程选为最佳类别奖获得者。 最佳产品奖旨在表彰因其技术产品而获得最高排名的供应商。
Crozdesk
2020 年最快乐用户徽章
Splashtop Remote Support 获得了Crozdesk最快乐的用户徽章。 该徽章颁发给拥有满意客户和大量积极满意度信号的供应商。 只有大约 10% 的解决方案获得过这一荣誉。
Crozdesk
2020 年可信供应商徽章
Crozdesk 的 Trusted Vendor 徽章授予具有较高市场占有率和市场份额的供应商。
GetApp
2020 年最佳&功能特征
Splashtop Business Access 于 2020 年 3 月获得了 GetApp 颁发的最佳功能和特性徽章。 该徽章是根据 GetApp 网站上发布的对 Splashtop Business Access 的个人最终用户评论获得的。
Crozdesk
2020 年质量选择排名最高的解决方案
Crozdesk 的 Quality Choice 徽章颁发给在其他市场中脱颖而出的供应商。
G2 Crowd
2019 年表现最佳者
根据用户评论，自 2018 年秋季以来，Splashtop Business Access 每个季度都被公认为远程桌面类别中的高绩效者。 自 2019 年夏季和 2019 年春季以来，Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 已被公认为其类别中的 G2 人群高绩效者。
Crozdesk
我们的用户怎么想
Splashtop 远程访问和支持 4+ 星级。
SMB TechFest
2019 年第一季度最佳产品
SMB TechFest会议吸引了我们技术行业的一些最佳供应商。在每项活动中，我们都会向每个类别中的最好者致敬。获奖者由我们的参与合作伙伴通过投票过程选出。最佳产品奖是对在其技术产品中获得最高排名的供应商的认可。
软件告密者
编辑精选
Splashtop Business 应用程序（Splashtop Business Access， Splashtop Remote Support，Splashtop SOS按需支持）已获得Software Informer的认可，并在2019年获得了编辑精选，Good Choice奖。
源锻造
用户评论
Splashtop Remote Support 在SourceForge商业产品目录中受到高度评价。
软件告密者
百分之百干净
Splashtop Business 应用程序（Splashtop Business Access、 Splashtop Remote Support、Splashtop SOS On-Demand Support）在 2019 年被 Software Informer 授予 100% 清洁奖，以表彰其无间谍软件、病毒和广告软件。
G2 Crowd
高绩效企业（小型企业）
自 2018 年夏季和春季以来，Splashtop Remote Support 和 SOS 每个季度都被公认为小型企业领域的高绩效企业。自 2018 年秋季以来，根据用户评论，Splashtop Business Access 被公认为远程桌面小型企业领域的高绩效者。
G2 Crowd
用户喜欢我们
自 2017 年春季以来，Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 和 Splashtop Business Access 每个季度都获得 G2 Crowd's Users Love Us 奖。 该奖项基于G2 Crowd的用户评论。
Capterra
用户评论
Splashtop Business Access、远程支持和 SOS 的 4+ 星评级。
英伟达
5个热门创业公司获奖
Splashtop 是第一家连续两年获得 NVIDIA 新兴公司奖的公司。
《科技&学习》杂志
2012年卓越奖
Splashtop Whiteboard，带有注释的远程桌面应用程序，被Tech＆Learning杂志选为杰出的教育技术产品。
电脑杂志
编辑选择奖
Win8 Metro Testbed 被授予 PC Magazine 的编辑选择奖，并获得4.5星（最高5星）。
Codie Awar
2012 年入围决赛
“Splashtop Whiteboard 被提名为“2012年 CODiE 奖决赛入围者”，以表彰其在教育技术类别中针对设备指定应用程序的最佳教育用途。
CES
最佳CES 2012
“Splashtop 远程桌面 THD 荣获”最佳移动应用程序“奖。
webOS
2011 年最佳奖项
“Splashtop 赢得了 2011 年最佳 webOS 平板电脑应用程序和 2011 年最佳 webOS 商业/金融应用程序，该应用程序由 webOS 国家 2011 年最佳奖的数百个应用程序中的 9000 多名选民选出。
阿帕鲁萨
有史以来最棒的应用程序
Splastop远程桌面赢得了“ Appalooza –有史以来最伟大的应用程序”竞赛，该竞赛是一个移动应用程序竞赛，由Facebook粉丝选择获奖者，旨在庆祝Macworld上当今充满活力的iOS市场| iWorld 2012。
点击！
2011年最伟大的100个应用
在新发行的Tap！中，Splashtop Remote Desktop被选为有史以来最伟大的100个应用程序的列表。 iPhone和iPad杂志！
CES
2011 年消费电子展精选
Splashtop Remote 安卓版赢得了“最佳应用程序/软件”的CES大奖。
笔记本电脑杂志
2010 年国际消费电子展精选
Splashtop 2.0被LAPTOP杂志授予“ 2010 CES最佳产品”奖，并被公认为2010消费电子展的最佳软件或服务。
AlwaysOn onDC
前 100 名
Splashtop for Business即时启动技术被公认为改变规模的政府和组织的游戏规则。
大众科学
最新消息精选
世界上最大的科学技术杂志授予Splashtop著名的奖项。
CEA
2009年创新设计与工程奖获得者
CEA认可Splashtop是业界最具创新性的消费电子（CE）产品之一。
在雷达之下
虚拟化观众奖
根据在Mountain View的Microsoft校园中的观众表示，DeviceVM是虚拟化类别中最好的公司。这就引出了一个问题，“为什么观众对Splashtop如此迷恋？”
电脑世界
25 大最具创新性的产品
DeviceVM的Splashtop被PC World评为2007年度25项最具创新性产品之一。
硬件专区
2007 年最受欢迎的 100 款产品
“DeviceVM 在 2007 年通过 Splashtop 改变了游戏规则，这是一个基于安全、超轻量级 Linux 变体的惊人桌面环境，可让您的 PC 在几秒钟内恢复正常，完全访问互联网和基于 Web 的应用程序，如电子邮件、VoIP 甚至文字处理。
Phoronix
2007 年 Linux 最伟大的创新
“当谈到今年Linux生态系统中的纯创新时，立即想到的一家公司是DeviceVM及其 Splashtop 产品。