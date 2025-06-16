Splashtop获奖情况

ChannelVision杂志
远见卓识奖 - 2026
Splashtop凭借其统一的 AEM 平台荣获 ChannelVision 杂志 2026 年远见卓识奖，该平台可帮助MSPs简化端点管理、减少工具蔓延、提高效率并扩展运营。 了解更多
G2
最佳估计投资回报率 - 2026 年夏季
根据 G2 夏季报告中多个产品类别的客户反馈，Splashtop 的投资回报率一直备受认可。
G2
最佳成果 - 2026 年夏季
Splashtop的Foxpass cloud PKI 和 RADIUS 解决方案在 G2 夏季报告中获得了最佳结果的认可。
G2
网格长 - 2026 年夏季
Splashtop 在 G2 夏季报告中凭借远程支持、远程桌面访问和网络访问控制类别荣获网格领导者称号。
G2
高绩效者 - 2026 年夏季
Splashtop 的自主端点管理解决方案在 G2 夏季报告中，凭借端点管理和补丁管理类别的优异表现，荣获“高绩效奖”。
富士奇美拉研究所
Splashtop 日本市场占有率第一
Splashtop KK 凭借对远程支持、安全和混合办公日益增长的需求，2024年在日本远程访问服务市场的份额占比排名第一，并计划继续扩张。了解更多
电脑杂志
专为创作者设计的高级远程访问解决方案
美国知名科技测评媒体 PCMag 将 Splashtop 评定为4.0分“优秀”评级，以表彰其在性能、功能或价值方面表现突出且缺陷极少。这一荣誉表明 Splashtop 有能力提供可靠、高质量的远程访问体验，其强大功能适用于各种使用场景，能显著提高生产力。 了解更多
Capterra
最佳易用性 - 2026
Splashtop 荣获了 Capterra 在 IT 管理、MSP、远程支持和远程办公领域的“最佳易用性”认可，强调了团队在大规模部署、管理和使用 Splashtop 的简易性。该奖项体现了 Splashtop 简洁的用户体验、快速的设置和直观的工作流程，能够帮助 IT 团队和服务提供商更快支持用户，降低复杂性，并保持远程操作顺利运行，避免不必要的摩擦。
Capterra
Shortlist – 2026
Splashtop 在远程桌面、IT 管理和托管服务提供商（MSP）领域入选 Capterra Shortlist 2026，巩固了其作为安全远程访问和远程支持可靠平台的地位。这一荣誉体现了 Splashtop 强大的客户满意度和整体产品性能，使其成为需要支持用户、管理终端和高效扩展服务交付的 IT 团队和 MSP 的首选方案。
Software Advice
领先者 - 2026
Splashtop 已被 Software Advice 评为 IT 管理和托管服务提供商（MSP）类别中的“领先者”，凸显了其强大的性能以及在需要安全、可靠的远程访问和支持的团队中不断增长的采用率。这一荣誉证明了 Splashtop 能够为大规模管理设备和最终用户的 IT 部门和 MSP 提供实用功能、高度用户满意度和可靠价值。
TrustRadius
买家之选 - 2026
Splashtop 荣获2026年 TrustRadius 买家之选奖，表明实际客户认可该平台在远程访问、远程支持和终端管理等使用场景中展现出的卓越价值、可靠性能和快速响应支持能力。该奖项凸显了 Splashtop 易于部署、高投资回报率和卓越用户体验等优势。
G2
最佳预估投资回报率 - 2026年冬季
Splashtop 的自动端点管理（AEM）方案荣获 G2 2026年冬季最佳预估投资回报率奖，将客户报告的投资回报周期缩短至4-5个月。评论员指出，AEM 的自动化、实时修补和简化的端点工作流程能够为 IT 团队快速实现价值，带来可衡量的成本效益。
Capterra
易用性 - 2025年
荣获 Capterra 颁发的“最易用奖”，奖项评选基于经过验证的用户评论，表彰了 Splashtop 的简单设置、直观导航和最小学习曲线。
Capterra
入围 - 2025
入围 Capterra 2025年远程支持、IT 管理和远程桌面软件类别报告，印证了 Splashtop 的高性能和用户评级，在每个细分市场都能跻身顶尖解决方案之列。
GetApp
领导者 - 2025
被 GetApp 评为远程支持、IT 管理、远程桌面、远程办公和托管服务提供商（MSP）类别的领导者称号。GetApp 的领导者评选依据专有评分系统对用户满意度、功能性和市场占有率等各个类别中的顶尖软件进行排名。
Software Advice
Front Runner - 2025
被 Software Advice 评为远程支持、IT 管理、远程桌面、远程工作和托管服务提供商（MSP）类别的领跑者。领跑者计划根据真实用户的可用性和客户满意度评分，评选出软件市场中评分最高的产品。
TrustRadius
2025年最高评分奖
最高评分奖旨在表彰在性能、可靠性和用户满意度方面持续获得出色反馈的最佳软件。Splashtop 在远程支持、远程监控和管理（RMM）、统一端点管理（UEM）和远程访问四大类别均获最高评分。
Nucleus Research
2025 ROI 大奖
Splashtop 与客户 pb2 Architecture + Engineering 共同荣获“2025 ROI 大奖”。pb2 因部署 Splashtop 的远程访问、远程支持和自动端点管理一体化解决方案实现了458%的投资回报率，投资回收期仅为11周。 了解更多
Intellyx
2025年数字创新者奖
Splashtop 凭借旗下自动端点管理（AEM）解决方案荣获 Intellyx 2025 数字创新者奖，助力 IT 团队为中小企业和托管服务商实现安全管理、漏洞修补和设备可视的自动化。 了解更多
TrustRadius
2025可信赖提供商
Splashtop 很荣幸被评选为2025年 TrustRadius“值得信赖的卖家”，体现了其对透明度、客户满意度以及提供卓越远程访问解决方案的承诺。 了解更多
ZDNet
经专家验证的最佳远程访问软件
Splashtop 因其多功能性、多设备兼容性、强��大的安全性和用户友好的体验而被 ZDNet 评选为“最佳远程访问软件解决方案”。Splashtop 具备远程打印和跨系统（Windows、macOS、iOS 和 Android）无缝访问等强大功能，是企业和专业人士的首选方案。 了解更多
Gartner Peer Insights
客户之声
Splashtop 在 Gartner Peer Insights™ 远程桌面软件客户之声评选中荣获“卓越表现者”称号。Splashtop 因为具备直观的界面、互操作性、安全性和卓越的客户支持，断获得客户的五星好评。 了解更多
TrustRadius
买家之选奖
Splashtop 荣获2025年 TrustRadius 的“买家之选奖”，以表彰其在远程桌面和远程支持解决方案方面取得的卓越成就。
TrustRadius
2025年最高评分
Splashtop 荣获 TrustRadius 的“最高评分奖”，体现了其较高客户满意度和卓越表现。 了解更多
Capterra
最佳易用性 - 2024年
获得 Capterra“最佳易用性”称号，排名基于持续的客户反馈，包括易于上手、工作流程简易性和用户界面友好性。
Capterra
入围 - 2024
入围 Capterra 2024年远程办公、IT 管理和远程桌面软件类别报告，印证了 Splashtop 具备竞争性功能和在不同应用场景中的高满意度。
GetApp
领导者 - 2024
荣获 GetApp 远程支持、IT 管理、远程桌面和远程办公类别的领导者，彰显了高客户评价和竞争优势。
Software Advice
领跑者 - 2024
被 Software Advice 评为远程支持、IT 管理、远程桌面和远程工作类别的领跑者，彰显了其在用户体验和性价比方面的出色表现。
荣获校园奖项
2024年校园安全优胜者
Foxpass Cloud RADIUS 解决方案因在访问控制和云端管理方面表现卓越，荣获“2024年安全校园白金奖”。
TrustRadius
2024年度“最受欢迎奖”
Splashtop 在2024年度 TrustRadius 颁奖典礼上荣获“最受欢迎奖”，以表彰其为用户带来印象深刻、令人满意的产品，在对应的产品类别中赢得了��极高的声誉。 了解更多
Globee Awards
Gold Winner 2024：确保远程员工的安全
Splashtop 荣获 Globee Awards 在2024年度“保护远程劳动力安全”类别的金奖。这一殊荣是对 Splashtop 在提供安全、高效的远程访问解决方案方面取得卓越表现的肯定，突出了其在助力企业安全管理远程员工方面的关键作用。 了解更多
Globee Awards
Silver Winner 2024：零信任安全
知名远程访问与支持解决方案提供商 Splashtop 因其出色的零信任安全实施而荣获 Globee 银奖。该项荣誉是知名奖项 Globee Business Awards 的一部分，彰显了 Splashtop 对通过零信任加强网络安全措施的承诺和卓越表现。 了解更多
教育科技文摘
最酷工具奖决赛入围者
Splashtop 的 Cloud RADIUS 解决方案在2024年 EdTech Awards 的安全解决方案类别中入围“最酷工具”决赛，突显了其在教育机构网络安全方面的卓越表现。该解决方案提供安全的 Wi-Fi 网络访问控制，确保只有授权的用户和设备才能连接，从而增强学生安全和数据保护。 了解更多
SDC
2023年度安全供应商
Splashtop 为应用程序、网络和资源访问提供现代解决方案，融合了零信任网络访问、特权访问管理和安全访问服务边缘的现代框架，受到了一致认可。
TrustRadius
“2023年最佳功能集”奖
Splashtop 荣获远程桌面类别的“2023年最佳功能集”奖，这是其连续第三年荣获这一奖项。
TrustRadius
“2023最具价值”奖
Splashtop 荣获远程桌面类别的“2023年最具价值”奖，这是其连续第三年荣获这一奖项。
TrustRadius
“2023年最佳关系”奖
Splashtop 荣获远程桌面类别的“2023年最佳关系”奖，这是其连续第三年荣获这一奖项。
Capterra
2023年高性价比
2023年，Splashtop 荣获 Capterra 的 IT 管理类别“最佳价值”奖。Capterra 的“最佳价值”奖系列旨在表彰特定类别中最卓越的产品。
Capterra
2023年最佳易用性
2023年，Splashtop 荣获 Capterra 的 IT 管理类别“最佳易用性”奖。Capterra 的“最佳”系列奖项旨在表彰特定类别中最卓越的产品。
Capterra
Shortlist 2023
Splashtop 被 Capterra 评选为顶级远程桌面工具。2023 Capterra Shortlist 根据独家数据和评论确定各类入围名单中评分最高和最受欢迎的产品。
GetApp
2023年远程桌面领导者
“远程桌面领导者”的评选基于最终用户针对这五个关键领域的评级：易用性、物有所值、功能性、客户支持和推荐值。Splashtop 在2023年被授予“远程办公领导者”徽章。
G2 Crowd
2023年夏季中小型企业领导者
根据用户评论，自2019年春季以来，Splashtop Business Access 被评选为远程桌面类别的小型企业领导者。
G2 Crowd
2023年夏季欧洲领导者
Splashtop Business Access 因卓越的用户满意度和重要的市场影响力而赢得 G2 用户的高度赞誉，荣获“欧洲领导者”奖章。
G2 Crowd
2023年秋季领导者
根据用户评论，自2019年春季以来，Splashtop Business Access 被评选为远程桌面类别领导者。
G2 Crowd
2023年秋季中小型企业领导者
根据用户评论，自2019年春季以来，Splashtop Business Access 被评选为远程桌面类别的小型企业领导者。
今日安全消息
2023 年度最佳新产品奖
该计划旨在表彰安全技术和解决方案制造商的卓越产品研发成就，获奖产品需能显著提高安全性。Splashtop Secure Workspace 解决方案在融合与集成软件与解决方案类别中获胜。
RemoteTech
2023年度混合办公解决方案提供商
Splashtop 荣获 2023 年远程技术突破奖颁发的“领先软件解决方案提供商”，以实现高性能混合工作环境。
Software Advice
2023年远程办公软件��领跑者
在 Software Advice 最新发布的“领跑者报告”中，Splashtop Business Access 被评选为“最受欢迎的远程办公解决方案”。
教育科技
2023年教育科技突破奖
Splashtop 在教育科技突破奖评选活动中荣获“年度远程学习解决方案提供商”，该奖项旨在表彰能够满足真正需求、解决复杂或关键问题，或能够抓住机遇、创造或革新新市场或行业的创新解决方案和公司。
IT Europa 渠道奖
IT Europa 高度推荐 – 2023年度垂直应用解决方案
Splashtop 在 2023 IT Europa 渠道奖的年度垂直应用解决方案类别中被评选为“特别推荐供应商”。
NAB Show
2023年 NAB 展会年度产品奖
NAB Show 展会年度产品奖旨在表彰媒体和广播领域最重要、最有前景的新产品和技术。
Crozscore
Crozscore 2023年最佳 IT 管理解决方案
“2023年最佳 IT 管理软件产品”奖由 Crozscore 排名算法确定。产品已通过相关性审查。所有其他统计数据和排名均采用 Crozscore 排名算法。
TrustRadius
2023年最高评分奖
在远程桌面和远程支持两个类别中，Splashtop 凭借卓越的用户体验和客户支持连续两年获奖。
教育科技文摘
2023年教育科技奖决赛入围名单
教育科技奖（EdTech Awards）由教育科技文摘（EdTech Digest）颁发，是世界上面向教育科技领域的规模最大的奖励计划，旨在表彰通过技术实现教育变革，做出杰出贡献的人们。
IABM
BaM Awards® 2023
Splashtop 凭借高性能广播与媒体远程制作解决方案入围“产品”类别奖项名单
Software Advice FrontRunners
2023年度最佳 MSP 软件
在 Software Advice 最新发布的“2023年度最佳 MSP 软件 FrontRunners 报告”中，Splashtop Remote Support 被评选为“最受欢迎的软件解决方案”。
TrustRadius
2022年最佳软件榜单奖
TrustRadius 是全球知名软件评审平台之一，Splashtop 荣获了 TrustRadius 颁发的“2022年度最佳软件奖”。Splashtop 成功入选是因为它非常适合各种细分市场，包括不同规模的企业。此外，Splashtop 在 TrustRadius 平台还获得了多个基于真实用户评论的重大奖项，包括“最高评分奖”、“解决方案领导者奖”、“最具价值奖”和“最佳功能集奖”。这些奖项的评选直接基于客户反馈。
ChannelPro 中小型企业论坛
2022年最佳软件解决方案
Splashtop 在美国夏洛特举行的2022年 ChannelPro SMB 论坛上荣获“最佳软件解决方案奖”。
IT Europa 渠道奖
2022 年度最佳垂直应用解决方案
Splashtop 因其在欧洲渠道的软件开发和 IT 方面表现卓越而受到 IT Europa 的认可，因与物联网（IoT）远程支持与增强现实（AR）解决方案相关的创新客户项目而荣获年度最佳垂直解决方案奖项。 了解更多
TrustRadius
2022年最高评分奖
TrustRadius 是一家权威的 B2B 软件审查平台，Splashtop 在远程桌面软件和远程支持软件类别中荣获 TrustRadius 颁发的两大重要奖项。TrustRadius 颁发的奖项完全基于客户的反馈，侧重于屏幕共享、互联网远程会话、从移动端启动远程控制的能力以及高质量的客户支持。Splashtop 的评分高达9.5分（满分10分），这一评分极具竞争力，经验证共收到475余条有效的用户评价。
Capterra 入围名单
2022年第一季度最佳远程支持软件
Splashtop Remote Support 和 SOS 被 Capterra 评选为“最佳远程支持�工具”，共有161个产品参评。2022 Capterra 入围名单根据独家数据和评论来确定各类入围名单中评分最高和最受欢迎的产品。
Capterra 入围名单
2022年第一季度最佳 IT 管理软件
Splashtop Remote Support 被 Capterra 评选为重要的 IT 管理工具之一，参评产品共367件。2022 Capterra 入围名单根据独家数据和评论来确定各类入围名单中评分最高和最受欢迎的产品。
GetApp
2022年第一季度远程办公类别领导者
Splashtop Business Access 被 GetApp 评选为“远程办公类别领导者”，共有407个产品参评。Splashtop 总分98分（满分100分）。评分依据是最终用户在这五个关键领域的评级：易用性、功能性、物有所值、推荐的可能性以及客户支持。
GetApp
2022年第一季��度远程支持类别领导者
Splashtop SOS 和 Remote Support 被 GetApp 评选为远程支持领域的两大重要产品，共有113个产品参评。这两大产品各自的得分为85分和80分，满分100份。评分依据是最终用户在以下五个关键领域的评级：易用性、功能性、物有所值、推荐的可能性以及客户支持。
GetApp
2022年第一季度 IT 管理领域最佳产品
Splashtop Remote Support 入选 GetApp 的 IT 管理领域的重要产品，共有198个产品参评。Splashtop 总分83分（满分100分）。评分依据是最终用户在以下五个关键领域的评级：易用性、功能性、物有所值、推荐的可能性以及客户支持。
Software Advice FrontRunners
2022年第一季度最佳远程支持软件
Splashtop SOS 和 Remote Support 当选2022年第一季度重要远程支持解决方案。Software Advice 的 FrontRunners 评选以真实用户评价为基础，重点关注北美广受好评的远程支持软件产品。
Software Advice FrontRunners
2022年第一季度最佳 IT 管理软件
Splashtop Remote Support 被评选为2022年第一季度的顶尖 IT 管理解决方案之一。Software Advice 的 FrontRunners 评选以真实用户评价为基础，重点关注北美广受好评的 IT 管理软件产品。
Software Advice FrontRunners
2022年第一季度最佳远程办公软件
Splashtop Business Access 被评选为2022年第一季度的重要远程办公解决方案之一。Software Advice 的 FrontRunners 评选以真�实用户评价为基础，重点关注北美广受好评的远程办公软件产品。
Digital.com
“2021年最佳 IT 管理软件”
Digital.com 在125余种产品中将 Splashtop 评选为“最佳 IT 管理解决方案”。客户多次表示，Splashtop 比以前用过的大多数远程 IT 管理解决方案更好用。
Digital.com
2021年最佳远程桌面软件
Digital.com 通过对80余种产品的分析，将 Splashtop Business Access 评选为“2021年度最佳远程桌面工具”。Splashtop 远程桌面软件的显著特点是可以为远程办公人员提供无缝体验。
SMB TechFest
2021年第三季度最佳创新奖
SMB TechFest 展会的参会人员主要是科技行业的优秀供应商。Splashtop 在此次展会中荣获“最佳创新奖”，这是对 Splashtop 解决方案具有的创新性和创造性的认可。获奖者由与会合作伙伴通过投票评选。
G2 Crowd
Leader 2021
根据用户评论，自2019年春季以来，Splashtop Business Access 被评选为远程桌面类别领导者。
G2 Crowd
2021年夏季中端市场的高性能产品
根据用户评论，自2021年冬季以来，Splashtop Business Access 被评选为终端市场远程桌面类别的高性能软件
G2 Crowd
领导者（小型企业）
根据用户评论，自2019年春季以来，Splashtop Business Access 被评选为远程桌面类别的小型企业领导者。
G2 Crowd
2021年 Business Access 夏季奖
Splashtop Business Access（适用于希望远程访问其计算机的个人和团队）荣获了 G2授予的13枚徽章，徽章授予均基于消费者评级和评论！荣获的徽章包括：“最易使用”、“最易设置”、“最易管理”、“开展业务最便捷”、“最佳可用性”、“最佳支持”、“最佳关系”、“最佳结果”、“最符合要求”、“最适合开展业务”、“用户最可能推荐”、“高性能产品”、“领导者”和“造势领先者”。
G2 Crowd
2021年夏季远程支持奖
Splashtop Remote Support（适用于希望通过远程计算机访问监控和管理工具提供远程支持的 MSP）荣获 G2授予的8枚2021年夏季奖章。Splashtop Remote Support 荣获的徽章包括：“预计最佳投资回报率”、“最佳支持”、“最符合要求”、“最高用户使用率”、“最易管理”、“最易使用”、“造势领先者”和“高性能产品”。
G2 Crowd
2021年 SOS 夏季奖
经 G2评选，Splashtop SOS（适用于需要对客户设备进行远程支持的服务台、IT 支持和帮助台专业人员）成为2021年夏季15个类别奖项的领先者！Splashtop SOS 荣获的徽章包括：“预计最佳投资回报率”、“最符合要求”、“最佳支持”、“最佳可用性”、“最佳结果”、“最快实施”、“最易设置”、“开展业务最便捷”、“最易使用”、“最易管理”、“领导者”、“造势领先者”、“最佳可实施性”、“最高用户使用率”和“用户最可能推荐”。
SMB TechFest
2021年第二季度最佳展品奖
SMB TechFest 展会的参会人员主要是科技行业的优秀供应商。经由参会人员一致投票决定，Splashtop 被评选为此次展会的总冠军。由于 Splashtop 在本次活动中凭借公司、产品和解决方案获得最高综合排名，此次大会将“最佳展品奖”授予 Splashtop。
教育科技文摘
2021 年最酷工具决赛入围者
2021年，Splashtop Enterprise for Remote Labs 因通过科技实现教育改革方面的杰出贡献而入围 EdTech 最酷工具决赛。了解更多
Capterra
Splashtop Remote Support 入围 Capterra 候选名单
Splashtop Remote Support 被授予 Capterra 的2021年最受欢迎和最高用户评分奖。
GetApp
2021年类别领导者
Category Leaders 根据最终用户的个人评论、评级等主观意见和文档记录方法采用的数据评奖。Splashtop 于2021年荣获 Category Leaders 徽章。
Software Advice
2021年远程支持领跑者
FrontRunners 根据最终用户的个人评论、评级等主观意见和文档记录方法采用的数据评奖。2021年，Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 两类产品均荣获此奖项。
SMB TechFest
2020 年第三季度最佳产品
SMB TechFest 展会的参会人员主要是科技行业的优秀供应商。经由参会人员一致投票决定，Splashtop 荣获“最佳类别奖”。“最佳产品奖”旨在表彰因技术产品而获得最高排名的供应商。 了解更多
Crozdesk
2020年最满意用户奖章
Splashtop Remote Support 获得了 Crozdesk 的“最满意用户”奖章。该奖章旨在表彰客户满意度非常高的供应商。仅约 10% 的解决方案曾获此荣誉。 了解更多
Crozdesk
2020 年最值得信赖的供应商奖章
Crozdesk 的“最值得信赖的供应商”奖章旨在授予具有较高市场占有率和市场份额的供应商。 了解更多
GetApp
2020年最佳功能与性能
Splashtop Business Access 于 2020年3月荣获 GetApp 颁发的最佳功能和性能徽章。该徽章的颁发基于 GetApp 网站发布的 Splashtop Business Access 个人最终用户评论。
Crozdesk
2020年优质选择最佳排名解决方案
Crozdesk 的优质选择徽章旨在授予在市场中脱颖而出的供应商。 了解更多
G2 Crowd
2019年高性能奖
根据用户评论，自2018年秋季以来，Splashtop Business Access 每个季度都荣获远程桌面类别的高性能奖。自2019年夏季和春季以来，Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 在各自所属的类别中荣获 G2 Crowd 高性能奖。
Crozdesk
我们的用户评价
Splashtop 远程访问与支持 4+ 星级。 了解更多
SMB TechFest
2019 年第一季度最佳产品
SMB TechFest会议吸引了我们技术行业的一些最佳供应商。在每项活动中，我们都会向每个类别中的最好者致敬。获奖者由我们的参与合作伙伴通过投票过程选出。最佳产品奖是对在其技术产品中获得最高排名的供应商的认可。
Software Informer
Editor’s Pick
Splashtop Business 应用（Splashtop Business Access，Splashtop Remote Support，Splashtop SOS）在2019年荣获 Software Informer 的 Editor’s Pick, Good Choice Award 奖。 了解更多
SourceForge
用户评论
Splashtop Remote Support 在 SourceForge 商业产品目录中受到高度评价。 了解更多
Software Informer
100%清洁软件奖
Splashtop Business 应用（Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support、Splashtop SOS）在 2019 年因没有间谍软件、病毒和广告软件而被 Software Informer 评选为“100%清洁软件奖”。 了解更多
G2 Crowd
高性能（小型企业）
自2018年夏季和春季以来，每个季度 Splashtop Remote Support 和 SOS 荣获了小型企业类别的高性能奖。自2018年秋季以来，根据用户评论，Splashtop Business Access 荣获小型企业类别的远程桌面高性能奖。
G2 Crowd
Users Love Us
自2017年春季以来，Splashtop Remote Support、Splashtop SOS 和 Splashtop Business Access 每个季度都荣获了 G2 Crowd 的 Users Love Us 奖。该奖项基于 G2 Crowd 的用户评论。
Capterra
用户评论
Splashtop Business Access、Remote Support 和 SOS 的 4+ 星评级。
英伟达
5个热门创业公司获奖
Splashtop 是首家连续两年荣获 NVIDIA“新兴企业奖”的公司。
科技与学习杂志
2012年卓越奖
Splashtop Whiteboard，带有注释的远程桌面应用程序，被Tech＆Learning杂志选为杰出的教育技术产品。
电脑杂志
Editors’ Choice Award
Win8 Metro Testbed 荣获 PCMag“剪辑之星”奖，评分4.5颗星（满分5星）。
CODiE Awards
2012年入围名单
“Splashtop Whiteboard 被提名为“2012年 CODiE 奖决赛入围者”，以表彰其在教育技术类别中针对设备指定应用程序的最佳教育用途。
CES
最佳CES 2012
Splashtop 远程桌面 THD 荣获”最佳移动应用“奖。
webOS
2011年卓越奖
Splashtop 赢得了“2011年度最佳 webOS 平板电脑应用奖”和“2011年度最佳 webOS 商业/金融应用奖”，这些奖项是 9000 余名用户从2011 webOS 全国数百个优秀应用中评选而出。
阿帕鲁萨
最佳应用程序奖
Splastop 远程桌面在“Appalooza 最杰出应用”竞赛中获胜，该竞赛是面向移动应用程序的竞赛，由 Facebook 粉丝评选获奖者，旨在庆祝如今在 Macworld 大会上充满活力的 iOS 市场| iWorld 2012
Tap!
2011年最伟大的100个应用
在新发行的Tap！中，Splashtop Remote Desktop被选为有史以来最伟大的100个应用程序的列表。 iPhone和iPad杂志！
CES
2011年 CES 最佳展品奖
Splashtop Remote 安卓版赢得了“最佳应用程序/软件”的CES大奖。
笔记本电脑杂志
2010年 CES 最佳展品奖
Splashtop 2.0被LAPTOP杂志授予“ 2010 CES最佳产品”奖，并被公认为2010消费电子展的最佳软件或服务。
AlwaysON OnDC
Top 100
Splashtop for Business即时启动技术被公认为改变规模的政府和组织的游戏规则。
大众科学
最佳创意奖
世界上最大的科学技术杂志授予Splashtop著名的奖项。
CEA
2009年创新设计与工程奖获得者
CEA认可Splashtop是业界最具创新性的消费电子（CE）产品之一。
Under the Radar
虚拟化观众奖
根据在Mountain View的Microsoft校园中的观众表示，DeviceVM是虚拟化类别中最好的公司。这就引出了一个问题，“为什么观众对Splashtop如此迷恋？”
PC World
25大最具创意产品
DeviceVM的Splashtop被PC World评为2007年度25项最具创新性产品之一。
硬件专区
2007年最受欢迎的100款产品
“2007年，DeviceVM 通过 Splashtop 发生了重大改变，Splashtop 是一个基于安全、超轻量级 Linux 变体的桌面环境，能让 PC 可以在几秒钟之内启动，并可以完全访问互联网和基于 Web 的应用程序，例如电子邮件、VoIP 甚至文字处理。”
Phoronix
2007年 Linux 最佳创意奖
“提到今年 Linux 生态系统中的纯创新时，首先想到的是 DeviceVM 公司及其 Splashtop 产品。” 了解更多