Splashtop cloud RADIUS 创新荣获教育技术奖入围奖
Splashtop 的cloud RADIUS 解决方案在 2024 年教育技术奖评选中脱颖而出，入围教育领域卓越网络安全 "最佳工具 "决赛。
2024 年 4 月 17 日，加利福尼亚州卡布其诺 -Splashtop 是简化 "无处不在的工作 "的远程解决方案领域的领先企业，该公司自豪地宣布，它最近被《教育技术文摘》（EdTech Digest）评为著名的 2024 年教育技术奖（EdTech Awards 2024）"最酷工具 "入围奖。 教育技术奖设立于 2010 年，旨在表彰、认可和表扬教育技术领域最杰出的创新者、领导者和趋势引领者，涵盖幼儿园到十二年级、高等教育、技能和劳动力等各个领域。 Splashtop最近收购的解决方案Foxpass cloud RADIUS因其在教育领域和促进学生安全方面的卓越网络安全表现而被评为安全解决方案类奖项。
今年的决赛入围者和获奖者是从众多参赛者中筛选出来的，评审标准包括可操作性、功效和结果、支持度、清晰度、价值和潜力。
"cloud 首席执行官 Mark Lee 说："我们深知网络安全在教育环境中的重要性，我们很荣幸能提供 RADIUS 这样的解决方案，这些解决方案将学生安全和数据保护放在首位。Splashtop"我们的cloud RADIUS 解决方案代表着教育机构在以简便方式确保安全方面迈出的重要一步。 我们的使命是使安全尽可能方便用户使用，尤其是在教育领域。"
Foxpass cloud RADIUS 解决方案可为教育部门的 IT 管理员提供强大的安全 Wi-Fi 网络访问控制，只允许授权人员和设备访问其网络，从而确保提高安全性和效率。 Splashtop cloud RADIUS 的主要优势包括
简化实施：直观的用户界面以及与主要移动设备管理提供商（Intune 和 Jamf）和单点登录提供商（Okta、Google Workspace 和 Microsoft Azure AD）的无缝集成，可在 10 分钟内完成设置。
密码和无密码：可选择传统、安全的用户名和密码组合，或方便的无密码证书式身份验证。
用户和设备身份验证：管理员通过管理允许连接的用户和设备，保留对网络访问的控制权。
上机& Deprovisioning Automation：简化了持续管理任务，包括为教育机构批量解除供应。
增强安全性：Splashtop 的cloud RADIUS 可防止未经授权截获敏感信息和窃听，从而减轻网络攻击和数据泄露的影响。
合规支持：该解决方案符合对教育机构至关重要的各种合规标准，如 COPPA、CIPA、FERPA、SOC2、ISO27001、HIPAA 和 PCI。
cloudRADIUS 由Foxpass Splashtop开发，该公司是一家身份访问管理公司，去年被 收购 ，这是Splashtop 打造业界最强大的远程访问和安全产品的重要一步。
有关Splashtop'cloud RADIUS 解决方案的更多信息，请访问Splashtop.com/foxpass。 有关其屡获殊荣的远程访问和支持解决方案的更多信息，请访问Splashtop.com。
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