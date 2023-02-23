使技术人员能够快速管理和响应支持请求，尽量减少对影响收入的任务的干扰。 通过远程访问，集中的IT团队可以同时支持更多的地点，而不需要在当地配备现场IT技术人员。 先进的监测和警报能力使技术人员能够积极主动地解决问题，提高效率和减少成本。