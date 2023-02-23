远程支持 IoT 设备
Splashtop 符合 SOC 2，支持各种行业和政府法规，
包括 GDPR、CCPA、PCI、HIPPA 和 FERPA。
远程监控、管理和支持所有设备
保护你的IoT 投资，并通过有人值守和无人值守的远程支持功能最大限度地延长正常运行时间。 在业务高峰期提供按需的设备支持，以消除漫长的设备停机时间。 远程监控和管理设备，以确保它们得到更新，并保持业务运作的顺利进行。
通过远程访问提高技术员的效率
使技术人员能够快速管理和响应支持请求，尽量减少对影响收入的任务的干扰。 通过远程访问，集中的IT团队可以同时支持更多的地点，而不需要在当地配备现场IT技术人员。 先进的监测和警报能力使技术人员能够积极主动地解决问题，提高效率和减少成本。
用AR减少现场技术访问
访问现场移动设备的摄像头，体验交互式增强现实注释和语音通信。 迅速解决问题，特别是当设备无法连接到互联网时。 远程或二级技术专家可以像在现场一样排除故障，然后向现场工作人员提供逐步指导。 在派遣技术员所需时间的一小部分内解决问题。
行业解决方案
零售与餐饮业
POS 系统是业务运营的支柱，音乐系统和数字显示器则可增强客户体验。POS 设备出现故障时，可能会严重影响收益和客户体验。通过 Splashtop，技术员可以轻松监控设备，出现问题时主动解决问题。
酒店业
数字标牌和自助服务终端只能改善体验。停机降低客户满意度，给品牌造成负面影响。通过 Splashtop，可以轻松访问基于 Windows 或安卓的设备，以远程重启系统、安装系统更新等，最大限度地减少停机时间。
运输
远程信息处理和 ELD 设备具有许多优点，包括路线优化、提高驾驶员安全保障等。但是，支持分布在不同位置的设备非常困难。Splashtop 可以轻松地实时排除并解决问题，随时随地为用户提供支持。
物流与仓储
坚固设备和扫描设备是物流运营的核心，包括发货、收货、分拣和包装的的全过程。设备停机会降低员工的工作效率，最终导致运输延迟，影响客户体验。Splashtop 可以帮助集中式 IT 团队快速提供按需支持，在非工作时间更新和维护设备，以最大限度地减少对业务的影响。
主要功能
- 广泛的设备支持，包括移动电脑、耐用设备& 扫描仪、信息亭、数字标牌、POS系统、ELD等。
- 监测在线状态
- 1对多的APK推送安装
- 远程重启和调度文件
- 安卓系统库存和报告
- Android 企业就绪，便于AppConfig和现有MDM解决方案的部署
- 增强现实（AR）
- 支持Raspberry Pi
- 云或企业内部部署
- 具有TLS和256位AES加密的完整安全功能