物联网设备远程支持：简化支持和监控，提高效率
通过远程监控和支持优化物联网运行
利用远程访问工具提高技术员的工作效率
帮助技术员快速管理和响应支持请求，尽量减少对收益的影响。通过远程访问，IT 团队可以集中办公，支持更多地点，不需要为所有办公点都配备 IT 技术员。通过先进的监测和警报功能技术人员能够积极解决问题，提高效率并降低成本。
利用增强现实技术支持显著减少现场技术访问次数
远程访问现场的移动设备摄像头，体验交互式增强现实注释和语音通信。快速解决问题，特别是设备无法连接互联网的情况。远程或二级技术专家可以像在现场一样排除故障，为现场的工作人员提供详细指导。快速解决问题，所需时间远远低于派遣技术员前往现场处理问题的时间。
行业解决方案
零售与餐饮业
零售POS系统是业务运营的支柱，而音乐系统和数字显示屏则增强了客户体验。POS机出现故障时，会对收入和客户体验产生重大影响。借助 Splashtop，技术人员可以轻松监控设备，并在出现问题时主动解决问题。
酒店业
数字标牌和自助服务终端只有在正常运行时才能提升客户体验。服务中断会令客户感到沮丧，并对您的品牌造成负面影响。使用 Splashtop，您可以轻松访问基于 Windows 或 Android 的设备，远程重启系统、安装系统更新等，从而最大限度地减少停机时间。
运输
远程信息处理和 ELD 设备具有许多优点，包括路线优化、提高驾驶员安全保障等。但是，为分布在不同位置的设备提供支持非常困难。Splashtop 可以轻松地实时排除并解决问题，随时随地为用户提供支持。
物流与仓储
坚固设备和扫描设备是物流运营的核心，包括发货、收货、分拣和包装的的全过程。设备停机会降低员工的工作效率，最终导致运输延迟，影响客户体验。Splashtop 可以帮助集中式 IT 团队快速提供按需支持，在非工作时间更新和维护设备，以最大限度地减少对业务的影响。
Splashtop 物联网远程支持的十大关键功能
- 广泛的设备支持，包括移动电脑、坚固设备、扫描仪、自助服务终端、数字标牌、POS 系统、ELD 等。
- 监测在线状态
- 1对多 APK 推送安装
- 远程重启和调度文件
- 安卓系统库存和报告
- 安卓 Enterprise 准备就绪，便于使用现有 MDM 解决方案轻松完成 AppConfig 和部署
- 增强现实（AR）
- 支持 Raspberry Pi
- 云或本地部署
- 具有 TLS 和256位 AES 加密的完整安全功能
物联网远程访问：支持的平台和操作系统
远程访问 IoT 设备的关键优势
远程访问 IoT 设备有很多优势，能大大提高业务运营效率：
提高运营效率：通过远程访问 IoT 设备，企业无需到现场即可管理和监控网络。从而提高运营效率，加快决策速度，减少停机时间。
实时故障排除和维护：远程访问软件可对IoT设备进行即时故障排除和维护。 问题可以实时诊断和解决，防止潜在的中断，确保持续运行。
跨地点可扩展性：随着企业的发展，其 IoT 设备网络也在不断扩大。Splashtop 远程访问可提供管理多个地点大量设备所需的可扩展性，而无需额外的基础设施或现场工作人员。
强化安全措施：定期的远程更新和安全补丁可确保 IoT 设备在不断变化的网络威胁中始终受到保护。远程访问还能实施先进的安全协议，保护敏感数据并符合行业标准。
节约成本和优化资源：远程访问可减少实际出差和现场维护的需要，从而大大节约成本。可以将资源重新分配到业务的其他关键领域，进一步提高生产力和效率。
以上几个优势使远程访问 IoT 设备不再只是一种便利，更是企业在日益互联的时代中保持灵活性、安全性和高效率的战略优势。