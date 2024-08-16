跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Remote device management and support from anywhere

物联网设备远程访问：随处管理和支持

尽可能延长移动设备、POS 系统、扫描仪、ELD 等设备的正常运行时间

立即试用了解更多

物联网设备远程支持：简化支持和监控，提高效率

Splashtop 远程访问和支持软件符合 SOC 2标准，并支持其他行业和政府标准与法规，包括 GDPR、CCPA、PCI、HIPPA 和 FERPA。

  • 通过远程监控和支持优化物联网运行

    利用有人值守的远程支持无人值守的远程支持功能，保护您的IoT投资并最大限度地延长正常运行时间。 在业务高峰时段提供按需设备支持，以消除长时间的设备停机时间。远程监控和管理设备，确保设备及时更新，维持业务运营顺畅进行。

  • 利用远程访问工具提高技术员的工作效率

    帮助技术员快速管理和响应支持请求，尽量减少对收益的影响。通过远程访问，IT 团队可以集中办公，支持更多地点，不需要为所有办公点都配备 IT 技术员。通过先进的监测和警报功能技术人员能够积极解决问题，提高效率并降低成本。

  • 利用增强现实技术支持显著减少现场技术访问次数

    远程访问现场的移动设备摄像头，体验交互式增强现实注释和语音通信。快速解决问题，特别是设备无法连接互联网的情况。远程或二级技术专家可以像在现场一样排除故障，为现场的工作人员提供详细指导。快速解决问题，所需时间远远低于派遣技术员前往现场处理问题的时间。

行业解决方案

零售与餐饮业

零售POS系统是业务运营的支柱，而音乐系统和数字显示屏则增强了客户体验。POS机出现故障时，会对收入和客户体验产生重大影响。借助 Splashtop，技术人员可以轻松监控设备，并在出现问题时主动解决问题。

酒店业

数字标牌和自助服务终端只有在正常运行时才能提升客户体验。服务中断会令客户感到沮丧，并对您的品牌造成负面影响。使用 Splashtop，您可以轻松访问基于 Windows 或 Android 的设备，远程重启系统、安装系统更新等，从而最大限度地减少停机时间。

运输

远程信息处理和 ELD 设备具有许多优点，包括路线优化、提高驾驶员安全保障等。但是，为分布在不同位置的设备提供支持非常困难。Splashtop 可以轻松地实时排除并解决问题，随时随地为用户提供支持。

物流与仓储

坚固设备和扫描设备是物流运营的核心，包括发货、收货、分拣和包装的的全过程。设备停机会降低员工的工作效率，最终导致运输延迟，影响客户体验。Splashtop 可以帮助集中式 IT 团队快速提供按需支持，在非工作时间更新和维护设备，以最大限度地减少对业务的影响。

Splashtop 物联网远程支持的十大关键功能

  • 广泛的设备支持，包括移动电脑、坚固设备、扫描仪、自助服务终端、数字标牌、POS 系统、ELD 等。
  • 监测在线状态
  • 1对多 APK 推送安装
  • 远程重启和调度文件
  • 安卓系统库存和报告
  • 安卓 Enterprise 准备就绪，便于使用现有 MDM 解决方案轻松完成 AppConfig 和部署
  • 增强现实（AR）
  • 支持 Raspberry Pi
  • 云或本地部署
  • 具有 TLS 和256位 AES 加密的完整安全功能

物联网远程访问：支持的平台和操作系统

Apple Logo
Android Logo
Windows Logo
Linux Logo
Ivanti One Certified
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

案例分析

支持1000余个端点，46个地点，没问题。

了解一下 Peter Pane Restaurants是如何利用增强现实技术提供按需远程支持，以减少他们的设备停机时间。

阅读案例研究

远程访问 IoT 设备的关键优势

远程访问 IoT 设备有很多优势，能大大提高业务运营效率：

  1. 提高运营效率：通过远程访问 IoT 设备，企业无需到现场即可管理和监控网络。从而提高运营效率，加快决策速度，减少停机时间。

  2. 实时故障排除和维护：远程访问软件可对IoT设备进行即时故障排除和维护。 问题可以实时诊断和解决，防止潜在的中断，确保持续运行。

  3. 跨地点可扩展性：随着企业的发展，其 IoT 设备网络也在不断扩大。Splashtop 远程访问可提供管理多个地点大量设备所需的可扩展性，而无需额外的基础设施或现场工作人员。

  4. 强化安全措施：定期的远程更新和安全补丁可确保 IoT 设备在不断变化的网络威胁中始终受到保护。远程访问还能实施先进的安全协议，保护敏感数据并符合行业标准。

  5. 节约成本和优化资源：远程访问可减少实际出差和现场维护的需要，从而大大节约成本。可以将资源重新分配到业务的其他关键领域，进一步提高生产力和效率。

以上几个优势使远程访问 IoT 设备不再只是一种便利，更是企业在日益互联的时代中保持灵活性、安全性和高效率的战略优势。

准备好了吗？

联系我们了解更多

常见问题解答

什么是远程 IoT？
IoT 远程连接安全吗？
IoT 设备是否可以远程控制？
如何通过互联网远程控制 IoT 设备？
IoT 设备远程访问面临着哪些常见挑战？
远程访问 IoT 设备时，如何确保数据隐私？
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号