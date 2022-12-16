Peter Pane 餐厅通过按需远程支持和增强现实缩短设备停机时间

在对包括 AnyDesk、FastViewer 在内的多个远程访问解决方案进行评估后，Paniceus 决定不再使用效率低下的 TeamViewer 解决方案，而是改用 Splashtop Enterprise。经过测试，IT 团队发现 Splashtop Enterprise 具有所需的所有功能，包括增强现实。

超级容易实施。 IT技术人员和终端用户都认为Splashtop Enterprise的按需远程支持功能（SOS）非常容易实施，并且可以在日常工作中使用。 "Björn说："它在每一个方面都非常容易：实施、向各地推广以及根据需要进行定制配置。 "客户的政策非常干净，使配置特别容易"。

通过GPO简化配置： Paniceus ，在配置部署策略时经常会遇到困难。 当配置需要通过云计算分配给客户时，会出现一个问题，他们必须编写一个XML文件，并作为安装过程的一部分上传。 这不仅需要时间和资源，而且每当他们卸载产品时，配置就会消失，他们将不得不重新分发。

使用Splashtop"简单的组策略对象（GPO）设置，IT部门现在可以迅速做出针对用户和组的改变。 "我们不再需要担心和说，'哦，不，我这里没有配置界面'或'Adobe Reader是如何表现的，Windows 是如何表现的？ Björn说："GPO设置以一致的方式控制Splashtop 的行为方式。

支持任何设备。 Paniceus特别被Splashtop在同一用户会话中支持多种设备类型和操作系统的能力所吸引。 一家餐厅在短时间内的停工可能会损失数千欧元的销售额。

Björn 称：“在某些紧急情况下，需要为多位同事提供支持，需要对 PC、iPhone 进行支持。如果 IT 人员说“我无能为力，因为你使用的是手持设备，我不知道你的设备出现了什么问题”，这时情况就一团糟。你肯定不希望陷入这样的困境。Splashtop 非常完美，能让我们在中途切换设备。我们有许多可能的选择能够实现轻松支持。”

视觉需求的AR。 大多数Peter Pane的分店的员工主要关注的是接待，而不是技术。 对他们来说，当问题围绕着电缆、路由器和服务器时，标准的远程支持可能不起作用。 Paniceus尝试在这些情况下使用FaceTime和其他视频应用程序，但IT支持技术人员仍然无法准确指出需要做什么。

通过 Splashtop AR，Paniceus 可以支持这些员工的视觉需求。“现在 IT 可以说，‘让我看看’，得到支持的用户可以看到技术员直接指出问题所在，还能在共享视频中进行注释。所有用户都能明白。电缆更换、重启等问题也非常容易解决，”Björn 说。

当被要求用三个词来描述他使用Splashtop的感受时，Björn承认要想出三个词是很困难的。"这三个词是简单、实惠和非常聪明的支持。 我想这是五个字，但非常聪明的支持事项。"