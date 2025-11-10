Peter Pane 餐厅通过按需远程支持和增强现实缩短设备停机时间
欧洲餐饮集团通过 Splashtop Enterprise 提供卓越的客户体验
简介
挑战
Paniceus Systems 是 Peter Pane 餐厅的 IT 专业团队，需要远程支持德国和奥地利46个不同地点的1,000多个端点（包括移动 POS 系统和办公室 PC）。
解决方法
Paniceus Systems 的集中式 IT 团队能够使用 Splashtop 的 AR 功能改善远程支持功能，同时保持 GDPR 合规性。
结果
借助 Splashtop Enterprise，Paniceus Systems 可以安全地远程支持所有 Peter Pane 员工及其设备，从而帮助 Paniceus 减少了出差时间和成本，改进了 IT 支持，并提高了效率和整体客户体验。通过 Splashtop AR，Paniceus Systems 将设备停机时间显著降低了50%。
来自 Paniceus
为员工安排时间并试图为其讲解演示问题所在是一码事。通过 Splashtop AR，我可以为员工提供虚拟支持，可以直接在屏幕上指出问题。我们的支持因此变得更加容易。
Björn Runge - Head of IT for Paniceus
摘要
Paniceus Systems 为 Peter Pane 提供 IT 支持，Peter Pane 是一家不断发展的连锁餐厅，在德国和奥地利拥有46家分店。Paniceus 的 IT 主管 Björn Runge 之前曾使用 TeamViewer 进行远程支持。但是，该解决方案在功能、策略和部署方面发生了很多变化，远程支持与以往大为不同，操作过于复杂。
如果其中一台服务器的移动 POS 设备出现技术问题，则会造成停机并对整体客户体验产生负面影响。其 IT 团队则无法依靠 TeamViewer 有效地远程支持餐厅员工。因此，Peter Pane 面临着越来越多的安全风险，日常运营效率也越来越低。
今天，Paniceus 使用 Splashtop Enterprise 远程支持 Peter Pane 餐厅。借助 Enterprise，他们可以在一个集中办公点支持现场设备（手持设备、固定和移动 POS 系统以及办公室 PC）。Paniceus 可以访问 Splashtop Enterprise 及其所有功能，包括现场、面对面支持和 Splashtop 增强现实（AR）。AR 功能使其 IT 团队能在出现问题时将设备停机时间减少50%。通过 Splashtop Enterprise，Peter Pane 餐厅体验到了更多的自由度、灵活性和安全性。
挑战：为分布在46个地点、具有独特支持需求的1,000多个端点提供支持
Paniceus Systems 有10名员工负责支持整个 Peter Pane 连锁店及其1,000多个端点，包括 Windows POS 手持终端和固定 POS 终端、iOS 和 iPad iOS 设备、每个地点的商务 PC 和公司办公室计算机。
Paniceus 现在使用的远程支持解决方案是 TeamViewer，已经变得过于复杂。由于每个地点都有独特的远程支持需求，IT 必须快速为其定制远程支持策略，并轻松地与每个地点的非技术团队进行协调。Björn 联系 TeamViewer 时，TeamViewer 只发送给他一个在线支持论坛。Björn 没有得到自己想要的支持，他为此感到非常沮丧。
Paniceus 还需要专业的协调以及可靠的文件记载，以确保在设备清单和安全性方面没有任何遗漏。“我们必须掌握正确的文件记载，因为要了解远程连接的设备相关信息。现有的解决方案过于复杂，价格也非常不合理，”Björn 说。
Björn 需要能让团队快速实施的远程支持替代方案。该方案必须易于配置，能够适应 Peter Pane 连锁店的持续增长和变化。“对我们来说，最重要的是找到一种安全易用、简单直观的解决方案，”Björn 说。
为了替代 TeamViewer 并为技术和非技术用户提供远程支持，Paniceus 需要的解决方案应具有以下特点：
安全性：符合最高安全标准 GDPR 的解决方案。
简洁性：简单直观、易于配置的解决方案。
简化的新用户引导流程：快速部署和在线门户，具有一目了然的提示。
单点供应商支持：如果在向多个地点部署期间出现问题，可与客户支持单点联系以快速解决问题。
用于审计的文件：审计和日志文件，用于轻松地对系统访问人员进行安全检查。
清晰合理的定价：预测并最大限度地减少远程支持成本，以在疫情结束后进一步扩大远程支持范围。
解决方案：Paniceus 改用 Splashtop Enterprise 和 Splashtop AR
在对包括 AnyDesk、FastViewer 在内的多个远程访问解决方案进行评估后，Paniceus 决定不再使用效率低下的 TeamViewer 解决方案，而是改用 Splashtop Enterprise。经过测试，IT 团队发现 Splashtop Enterprise 具有所需的所有功能，包括增强现实。
极易实施：IT 技术员和最终用户都发现，Splashtop Enterprise 的按需远程支持功能（SOS）非常容易实施，便于每天使用。“Splashtop Enterprise 在实施、部署、按需自定义配置等各个方面都很简单，客户政策简洁，配置起来特别容易，”Björn 说。
通过 GPO 简化配置：Paniceus 在配置部署策略时经常遇到困难。如果需要在云端将配置分发到客户端，就会出现问题，这时 Paniceus 必须编写一个 XML 文件并将其上传作为安装过程的一部分。既浪费时间又耗费资源，而且每次卸载后，这些配置也会消失，必须要重新分发。
IT 使用 Splashtop 的简单组策略对象（GPO）设置，可以快速进行特定于用户和群组的更改。“我们不必担心，不用觉得‘不行，我没有配置界面’，也无需考虑‘Adobe Reader、Windows 的运行方式’，GPO 设置能够控制 Splashtop 以持续的方式运行，”Björn 说。
支持任意设备：Splashtop 在同一用户会话中能够支持多种设备类型和操作系统，这一功能对于 Paniceus 而言尤具吸引力。仅一家餐厅就可能会在短时间内损失数千欧元的销售额。
Björn 称：“在某些紧急情况下，需要为多位同事提供支持，需要对 PC、iPhone 进行支持。如果 IT 人员说“我无能为力，因为你使用的是手持设备，我不知道你的设备出现了什��么问题”，这时情况就一团糟。你肯定不希望陷入这样的困境。Splashtop 非常完美，能让我们在中途切换设备。我们有许多可能的选择能够实现轻松支持。”
满足视觉需求的增强现实：Peter Pane 的大多分店的员工更注重服务，而不关注技术。对他们来说，如果电缆、路由器、服务器出现问题，常规的远程支持可能并没有用。为应对这种情况，Paniceus 尝试使用 FaceTime 等视频应用程序，但 IT 支持技术员仍无法准确说明应如何操作。
通过 Splashtop AR，Paniceus 可以支持这些员工的视觉需求。“现在 IT 可以说，‘让我看看’，得到支持的用户可以看到技术员直接指出问题所在，还能在共享视频中进行注释。所有用户都能明白。电缆更换、重启等问题也非常容易解决，”Björn 说。
如果只能用三个词语来描述自己对 Splashtop 的使用体验，Björn 绞尽脑汁，回答道：“简单易用、价格合理和智能支持。这可能不止三个词语了，其中最重要的是智能支持。”
结果：创新 AR、快速实施和自定义极大提高了投资回报率
为了取得成功，餐厅业务和 IT 支持都需要简单和快速。这就是为什么 Björn 说 Splashtop Enterprise 对 Paniceus Systems 的影响非常巨大。“Splashtop 可以轻松控制注册表、组策略等相关的所有内容。我们能在我们的环境中快速实施 Splashtop。在为第一批客户端完成实施过程仅仅一天之后，我们稍微改进了配置，立即将 Splashtop 部署到了100个新客户端。”
另一方面，在 POS 系统以及其他设备出现问题时，Peter Pane 餐厅的停机时间也会减少。事实上，在复杂的视觉支持场景中，Peter Pane 餐厅通过 Splashtop AR 将设备停机时间缩短了50%。更重要的是，IT 不再需要前往德国和奥地利的分店。他们可以在出现问题时立即解决，从而节省时间和成本。
总体而言，Paniceus 对 Splashtop Enterprise 的使用体验非常满意。Splashtop 解决方案不仅能帮助减少停机时间，而且可以支持 Peter Pane 扩大规模。基于目前的 Splashtop 使用体验，Björn 与其团队非常期待在未来尝试更多功能（即 Splashtop 的全新服务台功能）。
Björn 说：““我会向大家推荐 Splashtop，鼓励大家试一试这款软件，亲自体验它的易用性和强大的客户支持。”
关于 Peter Pane 与 Paniceus Systems
Paniceus Systems 为 Peter Pane 提供 IT 支持，Peter Pane 是一家处于发展阶段的连锁餐厅，在德国和奥地利拥有46家分店。Peter Pane 拥有1,700余名服务行业的专业人员，凭借出色的客户服务为您提供美味的汉堡。
关于 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是面向企业的一体化远程访问和远程支持解决方案，具备高性能远程会话和一系列强大的功能，让需要访问高端工作站和软件的创意人员也可以实现高效远程办公。IT 团队可以轻松为员工部署和管理安全的远程访问，还可以有效支持工作站和员工设备。
Splashtop AR
Splashtop AR 旨在远程快速解决异地问题。让 IT能够通过虚拟方式即时到现场解决技术问题，从而节省时间和成本。Splashtop AR 允许通过 iOS 或 Android 移动设备摄像头实时远程查看问题；支持使用增强现实注释并双向通信，以提供实时指导、排除故障并最终解决问题。
来自客户
我愿意向大家推荐 Splashtop！一定要试试这个软件，亲自体验它的易用性，还有它们亲切友好的客户支持。Splashtop 可以轻松控制注册表、组策略等相关内容，有助于我们在工作环境中快速实施 Splashtop。
Björn Runge, Head of IT for Paniceus