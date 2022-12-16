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Peter Pane 餐厅通过按需远程支持和增强现实缩短设备停机时间

欧洲餐饮集团通过 Splashtop Enterprise 提供卓越的客户体验

简介

挑战

Paniceus Peter Pane 餐厅的IT专家Systems需要远程支持德国和奥地利46个独立地点的1000多个终端（包括移动POS系统和办公电脑）。

解决方法

Paniceus系统公司的集中式IT团队能够使用Splashtop'sAR功能推进他们的远程支持能力，同时保持对GDPR的遵守。

结果

通过Splashtop Enterprise，Paniceus Systems安全地远程支持所有Peter Pane 员工和设备。 因此，Paniceus ，减少了旅行时间和成本，改善了IT支持，提高了效率和整体客户体验。 使用 Splashtop AR他们已经大大减少了50%的设备停机时间。

来自 Paniceus

与员工进行面谈，并试图解决这个问题是一回事。 用 Splashtop AR，我可以无形中支持他们，并直接在屏幕上指出项目。 这让我们的支持变得更加容易。

Björn Runge - Head of IT for Paniceus

摘要

Paniceus Systems为Peter Pane提供IT支持，Peter Pane是一家不断发展的特许经营餐厅，在德国和奥地利经营着46家餐厅。 Paniceus的IT主管Björn Runge以前曾使用TeamViewer进行远程支持。 然而，该解决方案在功能、政策和推出协调方面经历了许多变化，以至于远程支持变得不一致且过于复杂。

如果其中一台服务器的移动 POS 设备出现技术问题，则会造成停机并对整体客户体验产生负面影响。其 IT 团队则无法依靠 TeamViewer 有效地远程支持餐厅员工。因此，Peter Pane 面临着越来越多的安全风险，日常运营效率也越来越低。

今天，Paniceus ，使用Splashtop Enterprise来远程支持Peter Pane 餐厅。 有了企业版，他们可以从一个集中的位置支持现场设备（手持设备、固定和移动POS系统以及办公室PC）。Paniceus 可以访问 及其所有功能，包括实时、面对面的支持和增强现实功能Splashtop Enterprise Splashtop Augmented Reality（AR）。 AR功能使他们的IT团队在出现问题时能将设备停机时间减少50%。 Peter Pane 通过 Enterprise，餐厅正在体验到更多的自由、灵活性和安全性。Splashtop

挑战：为分布在46个地点、具有独特支持需求的1,000多个端点提供支持

Paniceus Systems 有10名员工负责支持整个 Peter Pane 连锁店及其1,000多个端点，包括 Windows POS 手持终端和固定 POS 终端、iOS 和 iPad iOS 设备、每个地点的商务 PC 和公司办公室计算机。

Paniceus 现在使用的远程支持解决方案是 TeamViewer，已经变得过于复杂。由于每个地点都有独特的远程支持需求，IT 必须快速为其定制远程支持策略，并轻松地与每个地点的非技术团队进行协调。Björn 联系 TeamViewer 时，TeamViewer 只发送给他一个在线支持论坛。Björn 没有得到自己想要的支持，他为此感到非常沮丧。

Paniceus 还需要专业的协调以及可靠的文件记载，以确保在设备清单和安全性方面没有任何遗漏。“我们必须掌握正确的文件记载，因为要了解远程连接的设备相关信息。现有的解决方案过于复杂，价格也非常不合理，”Björn 说。

Björn 需要能让团队快速实施的远程支持替代方案。该方案必须易于配置，能够适应 Peter Pane 连锁店的持续增长和变化。“对我们来说，最重要的是找到一种安全易用、简单直观的解决方案，”Björn 说。

为了替代 TeamViewer 并为技术和非技术用户提供远程支持，Paniceus 需要的解决方案应具有以下特点：

  • 安全性：符合最高安全标准 GDPR 的解决方案。

  • 简洁性：简单直观、易于配置的解决方案。

  • 简化的新用户引导流程：快速部署和在线门户，具有一目了然的提示。

  • 单点供应商支持：如果在向多个地点部署期间出现问题，可与客户支持单点联系以快速解决问题。

  • 用于审计的文件：审计和日志文件，用于轻松地对系统访问人员进行安全检查。

  • 清晰合理的定价：预测并最大限度地减少远程支持成本，以在疫情结束后进一步扩大远程支持范围。

该解决方案。 Paniceus 转换到Splashtop 企业和 Splashtop AR

在对包括 AnyDesk、FastViewer 在内的多个远程访问解决方案进行评估后，Paniceus 决定不再使用效率低下的 TeamViewer 解决方案，而是改用 Splashtop Enterprise。经过测试，IT 团队发现 Splashtop Enterprise 具有所需的所有功能，包括增强现实。

超级容易实施。 IT技术人员和终端用户都认为Splashtop Enterprise的按需远程支持功能（SOS）非常容易实施，并且可以在日常工作中使用。 "Björn说："它在每一个方面都非常容易：实施、向各地推广以及根据需要进行定制配置。 "客户的政策非常干净，使配置特别容易"。

通过GPO简化配置： Paniceus ，在配置部署策略时经常会遇到困难。 当配置需要通过云计算分配给客户时，会出现一个问题，他们必须编写一个XML文件，并作为安装过程的一部分上传。 这不仅需要时间和资源，而且每当他们卸载产品时，配置就会消失，他们将不得不重新分发。

使用Splashtop"简单的组策略对象（GPO）设置，IT部门现在可以迅速做出针对用户和组的改变。 "我们不再需要担心和说，'哦，不，我这里没有配置界面'或'Adobe Reader是如何表现的，Windows 是如何表现的？ Björn说："GPO设置以一致的方式控制Splashtop 的行为方式。

支持任何设备。 Paniceus特别被Splashtop在同一用户会话中支持多种设备类型和操作系统的能力所吸引。 一家餐厅在短时间内的停工可能会损失数千欧元的销售额。

Björn 称：“在某些紧急情况下，需要为多位同事提供支持，需要对 PC、iPhone 进行支持。如果 IT 人员说“我无能为力，因为你使用的是手持设备，我不知道你的设备出现了什么问题”，这时情况就一团糟。你肯定不希望陷入这样的困境。Splashtop 非常完美，能让我们在中途切换设备。我们有许多可能的选择能够实现轻松支持。”

视觉需求的AR。 大多数Peter Pane的分店的员工主要关注的是接待，而不是技术。 对他们来说，当问题围绕着电缆、路由器和服务器时，标准的远程支持可能不起作用。 Paniceus尝试在这些情况下使用FaceTime和其他视频应用程序，但IT支持技术人员仍然无法准确指出需要做什么。

通过 Splashtop AR，Paniceus 可以支持这些员工的视觉需求。“现在 IT 可以说，‘让我看看’，得到支持的用户可以看到技术员直接指出问题所在，还能在共享视频中进行注释。所有用户都能明白。电缆更换、重启等问题也非常容易解决，”Björn 说。

当被要求用三个词来描述他使用Splashtop的感受时，Björn承认要想出三个词是很困难的。"这三个词是简单、实惠和非常聪明的支持。 我想这是五个字，但非常聪明的支持事项。"

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结果。创新的AR，快速的实施和定制带来了强大的投资回报率

为了取得成功，餐厅业务和 IT 支持都需要简单和快速。这就是为什么 Björn 说 Splashtop Enterprise 对 Paniceus Systems 的影响非常巨大。“Splashtop 可以轻松控制注册表、组策略等相关的所有内容。我们能在我们的环境中快速实施 Splashtop。在为第一批客户端完成实施过程仅仅一天之后，我们稍微改进了配置，立即将 Splashtop 部署到了100个新客户端。”

另一方面，在 POS 系统以及其他设备出现问题时，Peter Pane 餐厅的停机时间也会减少。事实上，在复杂的视觉支持场景中，Peter Pane 餐厅通过 Splashtop AR 将设备停机时间缩短了50%。更重要的是，IT 不再需要前往德国和奥地利的分店。他们可以在出现问题时立即解决，从而节省时间和成本。

总体而言，Paniceus 对 Splashtop Enterprise 的使用体验非常满意。Splashtop 解决方案不仅能帮助减少停机时间，而且可以支持 Peter Pane 扩大规模。基于目前的 Splashtop 使用体验，Björn 与其团队非常期待在未来尝试更多功能（即 Splashtop 的全新服务台功能）。

Björn 说：““我会向大家推荐 Splashtop，鼓励大家试一试这款软件，亲自体验它的易用性和强大的客户支持。”

关于 Peter Pane 与 Paniceus Systems

Paniceus Systems 为 Peter Pane 提供 IT 支持，Peter Pane 是一家处于发展阶段的连锁餐厅，在德国和奥地利拥有46家分店。Peter Pane 拥有1,700余名服务行业的专业人员，凭借出色的客户服务为您提供美味的汉堡。

关于 Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 是面向企业的一体化远程访问和远程支持解决方案，具备高性能远程会话和一系列强大的功能，让需要访问高端工作站和软件的创意人员也可以实现高效远程办公。IT 团队可以轻松为员工部署和管理安全的远程访问，还可以有效支持工作站和员工设备。

Splashtop AR

Splashtop AR 旨在远程快速解决异地问题。让 IT能够通过虚拟方式即时到现场解决技术问题，从而节省时间和成本。Splashtop AR 允许通过 iOS 或 Android 移动设备摄像头实时远程查看问题；支持使用增强现实注释并双向通信，以提供实时指导、排除故障并最终解决问题。

来自客户

我将向任何人推荐Splashtop。 我鼓励你试一试，这样你就能体验到它是多么容易使用，以及客户支持是多么好。 Splashtop使控制有关注册表、组策略和相关项目的一切变得容易。 这使我们能够在我们的环境中迅速实施Splashtop。

Björn Runge, Head of IT for Paniceus

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