Peter Pane 餐厅通过按需远程支持和增强现实缩短设备停机时间
欧洲餐饮集团通过 Splashtop Enterprise 提供卓越的客户体验
简介
挑战
Paniceus Peter Pane 餐厅的IT专家Systems需要远程支持德国和奥地利46个独立地点的1000多个终端（包括移动POS系统和办公电脑）。
解决方法
Paniceus系统公司的集中式IT团队能够使用Splashtop'sAR功能推进他们的远程支持能力，同时保持对GDPR的遵守。
结果
通过Splashtop Enterprise，Paniceus Systems安全地远程支持所有Peter Pane 员工和设备。 因此，Paniceus ，减少了旅行时间和成本，改善了IT支持，提高了效率和整体客户体验。 使用 Splashtop AR他们已经大大减少了50%的设备停机时间。
来自 Paniceus
与员工进行面谈，并试图解决这个问题是一回事。 用 Splashtop AR，我可以无形中支持他们，并直接在屏幕上指出项目。 这让我们的支持变得更加容易。
Björn Runge - Head of IT for Paniceus
摘要
Paniceus Systems为Peter Pane提供IT支持，Peter Pane是一家不断发展的特许经营餐厅，在德国和奥地利经营着46家餐厅。 Paniceus的IT主管Björn Runge以前曾使用TeamViewer进行远程支持。 然而，该解决方案在功能、政策和推出协调方面经历了许多变化，以至于远程支持变得不一致且过于复杂。
如果其中一台服务器的移动 POS 设备出现技术问题，则会造成停机并对整体客户体验产生负面影响。其 IT 团队则无法依靠 TeamViewer 有效地远程支持餐厅员工。因此，Peter Pane 面临着越来越多的安全风险，日常运营效率也越来越低。
今天，Paniceus ，使用Splashtop Enterprise来远程支持Peter Pane 餐厅。 有了企业版，他们可以从一个集中的位置支持现场设备（手持设备、固定和移动POS系统以及办公室PC）。Paniceus 可以访问 及其所有功能，包括实时、面对面的支持和增强现实功能Splashtop Enterprise Splashtop Augmented Reality（AR）。 AR功能使他们的IT团队在出现问题时能将设备停机时间减少50%。 Peter Pane 通过 Enterprise，餐厅正在体验到更多的自由、灵活性和安全性。Splashtop
挑战：为分布在46个地点、具有独特支持需求的1,000多个端点提供支持
Paniceus Systems 有10名员工负责支持整个 Peter Pane 连锁店及其1,000多个端点，包括 Windows POS 手持终端和固定 POS 终端、iOS 和 iPad iOS 设备、每个地点的商务 PC 和公司办公室计算机。
Paniceus 现在使用的远程支持解决方案是 TeamViewer，已经变得过于复杂。由于每个地点都有独特的远程支持需求，IT 必须快速为其定制远程支持策略，并轻松地与每个地点的非技术团队进行协调。Björn 联系 TeamViewer 时，TeamViewer 只发送给他一个在线支持论坛。Björn 没有得到自己想要的支持，他为此感到非常沮丧。
Paniceus 还需要专业的协调以及可靠的文件记载，以确保在设备清单和安全性方面没有任何遗漏。“我们必须掌握正确的文件记载，因为要了解远程连接的设备相关信息。现有的解决方案过于复杂，价格也非常不合理，”Björn 说。
Björn 需要能让团队快速实施的远程支持替代方案。该方案必须易于配置，能够适应 Peter Pane 连锁店的持续增长和变化。“对我们来说，最重要的是找到一种安全易用、简单直观的解决方案，”Björn 说。
为了替代 TeamViewer 并为技术和非技术用户提供远程支持，Paniceus 需要的解决方案应具有以下特点：
安全性：符合最高安全标准 GDPR 的解决方案。
简洁性：简单直观、易于配置的解决方案。
简化的新用户引导流程：快速部署和在线门户，具有一目了然的提示。
单点供应商支持：如果在向多个地点部署期间出现问题，可与客户支持单点联系以快速解决问题。
用于审计的文件：审计和日志文件，用于轻松地对系统访问人员进行安全检查。
清晰合理的定价：预测并最大限度地减少远程支持成本，以在疫情结束后进一步扩大远程支持范围。
该解决方案。 Paniceus 转换到Splashtop 企业和 Splashtop AR
在对包括 AnyDesk、FastViewer 在内的多个远程访问解决方案进行评估后，Paniceus 决定不再使用效率低下的 TeamViewer 解决方案，而是改用 Splashtop Enterprise。经过测试，IT 团队发现 Splashtop Enterprise 具有所需的所有功能，包括增强现实。
超级容易实施。 IT技术人员和终端用户都认为Splashtop Enterprise的按需远程支持功能（SOS）非常容易实施，并且可以在日常工作中使用。 "Björn说："它在每一个方面都非常容易：实施、向各地推广以及根据需要进行定制配置。 "客户的政策非常干净，使配置特别容易"。
通过GPO简化配置： Paniceus ，在配置部署策略时经常会遇到困难。 当配置需要通过云计算分配给客户时，会出现一个问题，他们必须编写一个XML文件，并作为安装过程的一部分上传。 这不仅需要时间和资源，而且每当他们卸载产品时，配置就会消失，他们将不得不重新分发。
使用Splashtop"简单的组策略对象（GPO）设置，IT部门现在可以迅速做出针对用户和组的改变。 "我们不再需要担心和说，'哦，不，我这里没有配置界面'或'Adobe Reader是如何表现的，Windows 是如何表现的？ Björn说："GPO设置以一致的方式控制Splashtop 的行为方式。
支持任何设备。 Paniceus特别被Splashtop在同一用户会话中支持多种设备类型和操作系统的能力所吸引。 一家餐厅在短时间内的停工可能会损失数千欧元的销售额。
Björn 称：“在某些紧急情况下，需要为多位同事提供支持，需要对 PC、iPhone 进行支持。如果 IT 人员说“我无能为力，因为你使用的是手持设备，我不知道你的设备出现了什么问题”，这时情况就一团糟。你肯定不希望陷入这样的困境。Splashtop 非常完美，能让我们在中途切换设备。我们有许多可能的选择能够实现轻松支持。”
视觉需求的AR。 大多数Peter Pane的分店的员工主要关注的是接待，而不是技术。 对他们来说，当问题围绕着电缆、路由器和服务器时，标准的远程支持可能不起作用。 Paniceus尝试在这些情况下使用FaceTime和其他视频应用程序，但IT支持技术人员仍然无法准确指出需要做什么。
通过 Splashtop AR，Paniceus 可以支持这些员工的视觉需求。“现在 IT 可以说，‘让我看看’，得到支持的用户可以看到技术员直接指出问题所在，还能在共享视频中进行注释。所有用户都能明白。电缆更换、重启等问题也非常容易解决，”Björn 说。
当被要求用三个词来描述他使用Splashtop的感受时，Björn承认要想出三个词是很困难的。"这三个词是简单、实惠和非常聪明的支持。 我想这是五个字，但非常聪明的支持事项。"
结果。创新的AR，快速的实施和定制带来了强大的投资回报率
为了取得成功，餐厅业务和 IT 支持都需要简单和快速。这就是为什么 Björn 说 Splashtop Enterprise 对 Paniceus Systems 的影响非常巨大。“Splashtop 可以轻松控制注册表、组策略等相关的所有内容。我们能在我们的环境中快速实施 Splashtop。在为第一批客户端完成实施过程仅仅一天之后，我们稍微改进了配置，立即将 Splashtop 部署到了100个新客户端。”
另一方面，在 POS 系统以及其他设备出现问题时，Peter Pane 餐厅的停机时间也会减少。事实上，在复杂的视觉支持场景中，Peter Pane 餐厅通过 Splashtop AR 将设备停机时间缩短了50%。更重要的是，IT 不再需要前往德国和奥地利的分店。他们可以在出现问题时立即解决，从而节省时间和成本。
总体而言，Paniceus 对 Splashtop Enterprise 的使用体验非常满意。Splashtop 解决方案不仅能帮助减少停机时间，而且可以支持 Peter Pane 扩大规模。基于目前的 Splashtop 使用体验，Björn 与其团队非常期待在未来尝试更多功能（即 Splashtop 的全新服务台功能）。
Björn 说：““我会向大家推荐 Splashtop，鼓励大家试一试这款软件，亲自体验它的易用性和强大的客户支持。”
关于 Peter Pane 与 Paniceus Systems
Paniceus Systems 为 Peter Pane 提供 IT 支持，Peter Pane 是一家处于发展阶段的连锁餐厅，在德国和奥地利拥有46家分店。Peter Pane 拥有1,700余名服务行业的专业人员，凭借出色的客户服务为您提供美味的汉堡。
关于 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 是面向企业的一体化远程访问和远程支持解决方案，具备高性能远程会话和一系列强大的功能，让需要访问高端工作站和软件的创意人员也可以实现高效远程办公。IT 团队可以轻松为员工部署和管理安全的远程访问，还可以有效支持工作站和员工设备。
Splashtop AR
Splashtop AR 旨在远程快速解决异地问题。让 IT能够通过虚拟方式即时到现场解决技术问题，从而节省时间和成本。Splashtop AR 允许通过 iOS 或 Android 移动设备摄像头实时远程查看问题；支持使用增强现实注释并双向通信，以提供实时指导、排除故障并最终解决问题。
来自客户
我将向任何人推荐Splashtop。 我鼓励你试一试，这样你就能体验到它是多么容易使用，以及客户支持是多么好。 Splashtop使控制有关注册表、组策略和相关项目的一切变得容易。 这使我们能够在我们的环境中迅速实施Splashtop。
Björn Runge, Head of IT for Paniceus