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快速安全的 IT 支持远程控制软件

针对当今 IT 的经济高效的多合一企业远程访问解决方案

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更好的 IT 远程支持软件

Splashtop 为您提供有效管理您的组织的远程访问所需的高性能、灵活性和控制。

通过Splashtop ，你可以得到。

  • 强大的安全性能，具有严格的验证要求、授权控制、综合日志等。
  • 提供按需“服务台”支持的能力，您可以随时远程访问无人值守的计算机，帮助最终用户实现居家办公。
  • 具有用户界面直观易懂的高性能远程会话。
  • 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
  • 高性价比远程访问解决方案，可无缝集成到已有的 IT 环境、票务系统和技术员工作流中。
  • 优质的客户服务，在全球有3000万客户，客户满意度得分在业内领先。

针对IT的远程访问解决方案

Splashtop SOS

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提供出席的帮助台远程支持

通过 SOS+10 和SOS Unlimited提供无人值守的远程支持

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Splashtop Enterprise

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提供有人值守和无人值守的远程支持

为终端用户提供远程访问工作计算机的服务。 获得单点登录集成、细化的权限控制、基于组的访问权限、计划访问等。

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选择Splashtop的好处

安全性、审计与合规性

一体化的远程访问和支持能力

  • 按需快速支持任何有人值守（非托管）的计算机和移动设备

  • 无人值守的远程支持

  • 端点监控和管理（使用 Enterprise）

  • 无人值守的安卓访问（使用 Enterprise）

  • 使最终用户能使用任意设备远程访问其工作计算机（使用 Enterprise）

  • 简化的按需远程支持工作流程（使用 Enterprise）

  • 支持队列、频道和技术员管理功能（使用 Enterprise）

易用性和效率

  • 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。

  • 可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话

  • 用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训

  • 可提高工作效率的会话中功能

灵活性和控制

  • 通过预定的远程访问会话、细化的功能权限、基于群组的访问等来加强控制（企业版）。

  • 可使用您自己的 logo、颜色、说明和公司名称来自定义客户下载的 SOS 按需支持应用

  • 选择云或本地化部署

企业特色

单点登录（SSO）

  • SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户

  • 使用 SSO，您的员工无需另外创建密码

  • 通过 SCIM 的 SSO，您可以使员工的入职和离职流程实现自动化

票务系统整合

  • 与 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等工单系统集成，以直接从中发起远程支持会话

  • 自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中

Splashtop 功能完善，价格优惠！

当你选择Splashtop 而不是其他远程访问解决方案时，可以节省50%到80%的费用。

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客户满意评论

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael T., Fore Computers

客户满意评论

在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。

Jonathan S., Stone Consulting Group

客户满意评论

对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。

Scott E., Digital Wave LLC

客户满意评论

我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。

Dave B., Hendrik’s Greenhouses

客户满意评论

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael T., Fore Computers

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在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。

Jonathan S., Stone Consulting Group

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