快速安全的 IT 支持远程控制软件

更好的 IT 远程支持软件
Splashtop 为您提供有效管理您的组织的远程访问所需的高性能、灵活性和控制。
通过Splashtop ，你可以得到。
- 强大的安全性能，具有严格的验证要求、授权控制、综合日志等。
- 提供按需“服务台”支持的能力，您可以随时远程访问无人值守的计算机，帮助最终用户实现居家办公。
- 具有用户界面直观易懂的高性能远程会话。
- 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
- 高性价比远程访问解决方案，可无缝集成到已有的 IT 环境、票务系统和技术员工作流中。
- 优质的客户服务，在全球有3000万客户，客户满意度得分在业内领先。
选择Splashtop的好处
安全性、审计与合规性
强大的安全功能与实践：采用 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2、设备身份验证、双因素身份验证等
可记录活动并生成报告
Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、OC 3和 GDPR 的要求
Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规
从 Splashtop 的托管计算机上购买、部署和管理 Bitdefender
关注我们的 MSP 与 IT 安全订阅源，实时了解网络安全新闻和警报。
一体化的远程访问和支持能力
按需快速支持任何有人值守（非托管）的计算机和移动设备
无人值守的远程支持
端点监控和管理（使用 Enterprise）
无人值守的安卓访问（使用 Enterprise）
使最终用户能使用任意设备远程访问其工作计算机（使用 Enterprise）
简化的按需远程支持工作流程（使用 Enterprise）
支持队列、频道和技术员管理功能（使用 Enterprise）
易用性和效率
集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话
用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训
可提高工作效率的会话中功能
灵活性和控制
通过预定的远程访问会话、细化的功能权限、基于群组的访问等来加强控制（企业版）。
可使用您自己的 logo、颜色、说明和公司名称来自定义客户下载的 SOS 按需支持应用
选择云或本地化部署
企业特色
单点登录（SSO）
与 SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户
使用 SSO，您的员工无需另外创建密码
通过 SCIM 的 SSO，您可以使员工的入职和离职流程实现自动化
票务系统整合
与 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等工单系统集成，以直接从中发起远程支持会话
自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael T., Fore Computers
客户满意评论
在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。
Jonathan S., Stone Consulting Group
客户满意评论
对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。
Scott E., Digital Wave LLC
客户满意评论
我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。
Dave B., Hendrik’s Greenhouses
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael T., Fore Computers
客户满意评论
在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。
Jonathan S., Stone Consulting Group