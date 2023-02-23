快速安全的 IT 支持远程控制软件

强大的安全功能与实践：采用 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2、设备身份验证、双因素身份验证等

可记录活动并生成报告

Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、OC 3和 GDPR 的要求

Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规

从 Splashtop 的托管计算机上购买、部署和管理 Bitdefender