快速安全的 IT 支持远程控制软件

安全连接
Splashtop 采用256位加密算法、MFA、SSO、精细访问控制和会话日志记录提供企业级安全性，帮助 IT 团队满足 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规标准，无需增加开销。
卓越的用户体验
Splashtop 通过可靠的低延迟远程连接、4K 流式传输和直观的界面，为技术员和最终用户提供无缝体验。
整合的 IT 支持平台
Splashtop 的综合性解决方案包括适用于所有设备和操作系统的远程支持、远程访问和端点管理，无论要扩大规模还是要精简流程都可以从这一统一平台操作，有助于节省时间、降低成本并减少复杂性。
用于安全高效设备管理的远程 IT 支持工具
有人值守和无人值守支持了解更多
无论用户是否在场，都能立即连接任意设备。提供按需支持或访问无人值守系统，以更新、排除故障和日常维护。
自动端点管理了解更多
附加端点管理功能，通过实时操作系统和第三方软件修补、直观的仪表盘、库存报告和快速修复工具有效监控、管理和更新设备。
高级安全性和可管理性了解更多
通过 SSO、服务台、精细访问控制、IP 白名单、云会话录制、无人值守的安卓支持等功能，提高企业级安全性和可管理性，进而提升运营水平。
端点保护了解更多
使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop AV 和 EDR 保护端点免受威胁，降低网络攻击的风险。
客户满意评论
我们依赖 Intune 的某些端点管理功能，而 Splashtop 能够弥补这方面的空白，包括优化对软件更新的可见性、加强对软件更新的控制以及改善。在集中控制台，我们能为任意远程设备排除故障，主动监控系统，自动安装软件补丁，并确保合规性。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
客户满意评论
我们曾在几台电脑上试用了 AnyDesk，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。
华纳兄弟国际电视制作公司新西兰团队 IT 经理 Mike Marsh