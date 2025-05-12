快速安全的 IT 支持远程控制软件

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Splashtop20 years of trust
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An IT support agent working on their computer.

使用安全、可扩展的软件简化远程 IT 支持

经济高效、安全的远程访问和支持解决方案，可帮助 IT 团队高效管理、控制和支持端点。

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Hands typing on a laptop keyboard.

安全连接

Splashtop 采用256位加密算法、MFA、SSO、精细访问控制和会话日志记录提供企业级安全性，帮助 IT 团队满足 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规标准，无需增加开销。

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

卓越的用户体验

Splashtop 通过可靠的低延迟远程连接、4K 流式传输和直观的界面，为技术员和最终用户提供无缝体验。

IT support helping via desktop with remote access software

工作流程更智能，修复速度更快

通过集成工作流和多种远程连接方法实现更快、更高效的支持。直接从ITSM 工具启动会话，运行后台操作，监控设备，并快速解决问题。

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

整合的 IT 支持平台

Splashtop 的综合性解决方案包括适用于所有设备和操作系统的远程支持、远程访问和端点管理，无论要扩大规模还是要精简流程都可以从这一统一平台操作，有助于节省时间、降低成本并减少复杂性。

用于安全高效设备管理的远程 IT 支持工具

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    有人值守和无人值守支持

    无论用户是否在场，都能立即连接任意设备。提供按需支持或访问无人值守系统，以更新、排除故障和日常维护。

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    自动端点管理

    附加端点管理功能，通过实时操作系统和第三方软件修补、直观的仪表盘、库存报告和快速修复工具有效监控、管理和更新设备。

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    高级安全性和可管理性

    通过 SSO、服务台、精细访问控制、IP 白名单、云会话录制、无人值守的安卓支持等功能，提高企业级安全性和可管理性，进而提升运营水平。

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  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    端点保护

    使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop AV 和 EDR 保护端点免受威胁，降低网络攻击的风险。

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帮助 IT 团队持续改进远程支持

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客户满意评论

我们依赖 Intune 的某些端点管理功能，而 Splashtop 能够弥补这方面的空白，包括优化对软件更新的可见性、加强对软件更新的控制以及改善。在集中控制台，我们能为任意远程设备排除故障，主动监控系统，自动安装软件补丁，并确保合规性。

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

客户满意评论

我们曾在几台电脑上试用了 AnyDesk，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。

华纳兄弟国际电视制作公司新西兰团队 IT 经理 Mike Marsh

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SOS

针对计算机和移动设备的有人值守和无人值守的远程支持解决方案。

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Enterprise

企业级远程支持和远程访问解决方案，具有 SSO、高级安全性以及可提供高级工作流程和可管理性的服务台。支持本地部署版

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常见问题解答

什么是远程 IT 支持软件？
什么是远程 IT 服务？
远程 IT 支持软件如何运行？
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