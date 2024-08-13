使用 Splashtop 简化帮助台工作流程
Splashtop 具备高效支持组织所需的高性能、灵活性和控制力。
使用 Splashtop Remote Support 按需远程访问最终用户设备，简化帮助台工作流程。
此外，通过 Splashtop Enterprise，可为 IT 和帮助台团队提供多合一远程支持解决方案。帮助技术员协作、增效、快速解决最终用户请求。
为什么选择 Splashtop 进行远程 IT 帮助台支持
- 强大的安全性能，具有严格的验证要求、授权控制、综合日志等。
- 按需帮助台支持，可随时远程访问无人值守的计算机，并使最终用户能够居家办公。
- 具有用户界面直观易懂的高性能远程会话。
- 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
- 高性价比远程访问解决方案，可无缝集成到已有的 IT 环境、票务系统和技术员工作流中。
- 行业领先的客户服务。
Splashtop 远程访问和支持软件的优势
多合一远程访问和支持功能
按需快速支持任意有人值守的（非托管）计算机和移动设备
无人值守的远程支持
端点监控和管理 *
无人值守的安卓访问 *
让最终用户能够使用任意设备远程访问其工作计算机 *
简化的按需远程支持工作流程*
支持队列、技术员分组和协作能力*
安全性、审计与合规性
强大的安全功能与实践：采用 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2、设备身份验证、双因素身份验证等
可记录活动并生成报告
Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、SOC 3和 GDPR 的要求
Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规
从 Splashtop 的托管计算机上购买、部署和管理 Bitdefender
易用性和效率
集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训
可提高工作效率的会话中功能
可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话
灵活性和控制
通过预定远程访问、精细化功能权限、基于组的访问等功能增强控制 *
可使用您自己的 logo、颜色、说明和公司名称来自定义客户下载的 SOS 按需支持应用
选择云或本地化部署
企业级功能
单点登录（SSO）
与 SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户
使用 SSO，您的员工无需另外创建密码
使用 SCIM 通过 SSO 帮助员工实现自动登入登出
工单系统集成
与 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等工单系统集成，以直接从中发起远程支持会话
自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中
*仅限 Enterprise
Splashtop：功能高级、价格合理
相比于其他远程访问解决方案，Splashtop 可立省50%到80%的费用。
客户满意评论
在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
客户满意评论
对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。
Scott Evans - Digital Wave LLC
客户满意评论
我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对��计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
将帮助台软件与 Splashtop 无缝集成
直接从工单中启动远程支持会话。如果已订购可与 PSA 工单和 ITSM 集成的 Splashtop SOS，就能将 Splashtop 与当今流行的许多 PSA 和 ITSM 平台集成！
了解更多关于我们的集成合作伙伴的消息。