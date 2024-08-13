跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
IT support helping via desktop with remote access software

适用于 IT 帮助台的远程访问和支持软件

经济高效、安全的远程访问和支持解决方案，可帮助 IT 团队高效管理、控制和支持端点。

免费试用方案与定价
IT support helping via desktop with remote access software

使用 Splashtop 简化帮助台工作流程

Splashtop 具备高效支持组织所需的高性能、灵活性和控制力。

使用 Splashtop Remote Support 按需远程访问最终用户设备，简化帮助台工作流程。

此外，通过 Splashtop Enterprise，可为 IT 和帮助台团队提供多合一远程支持解决方案。帮助技术员协作、增效、快速解决最终用户请求。

为什么选择 Splashtop 进行远程 IT 帮助台支持

  • 强大的安全性能，具有严格的验证要求、授权控制、综合日志等。
  • 按需帮助台支持，可随时远程访问无人值守的计算机，并使最终用户能够居家办公。
  • 具有用户界面直观易懂的高性能远程会话。
  • 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
  • 高性价比远程访问解决方案，可无缝集成到已有的 IT 环境、票务系统和技术员工作流中。
  • 行业领先的客户服务。

利用 Splashtop 实现无缝 IT 帮助台管理

便于 IT 专业人员远程支持任意设备。端点管理可作为插件使用。

Splashtop Remote Support

有人值守和无人值守的远程支持解决方案

了解更多免费试用

通过 SSO 和高级可管理性实现企业级远程访问和远程支持。

Splashtop Enterprise

远程访问与支持，能满足用户的高级业务和安全需求

了解更多联系我们

Splashtop 远程访问和支持软件的优势

多合一远程访问和支持功能

  • 按需快速支持任意有人值守的（非托管）计算机和移动设备

  • 无人值守的远程支持

  • 端点监控和管理 *

  • 无人值守的安卓访问 *

  • 让最终用户能够使用任意设备远程访问其工作计算机 *

  • 简化的按需远程支持工作流程*

  • 支持队列、技术员分组和协作能力*


安全性、审计与合规性


易用性和效率

  • 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。

  • 用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训

  • 可提高工作效率的会话中功能

  • 可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话


灵活性和控制

  • 通过预定远程访问、精细化功能权限、基于组的访问等功能增强控制 *

  • 可使用您自己的 logo、颜色、说明和公司名称来自定义客户下载的 SOS 按需支持应用

  • 选择云或本地化部署


企业级功能

单点登录（SSO）

  • 与 SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户

  • 使用 SSO，您的员工无需另外创建密码

  • 使用 SCIM 通过 SSO 帮助员工实现自动登入登出


工单系统集成

  • 与 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等工单系统集成，以直接从中发起远程支持会话

  • 自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中


*仅限 Enterprise

Splashtop：功能高级、价格合理

相比于其他远程访问解决方案，Splashtop 可立省50%到80%的费用

客户满意评论

在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。

Jonathan Stone - Stone Consulting Group

客户满意评论

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael Tott - Fore Computers

客户满意评论

对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。

Scott Evans - Digital Wave LLC

客户满意评论

我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。

Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses

将帮助台软件与 Splashtop 无缝集成

直接从工单中启动远程支持会话。如果已订购可与 PSA 工单和 ITSM 集成的 Splashtop SOS，就能将 Splashtop 与当今流行的许多 PSA 和 ITSM 平台集成！

了解更多关于我们的集成合作伙伴的消息。

Spiceworks logo
Freshservice logo
Freshdesk Logo

资源

比较 Splashtop Enterprise 与 Splashtop SOS →

准备好了吗？

免费试用了解更多

常见问题解答

什么是远程帮助台软件？
IT 帮助台有什么作用？
远程帮助台软件如何运作？
帮助台和 IT 支持有什么区别？
为什么需要远程帮助台软件？
Splashtop 支持哪些 ITSM 平台？
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号