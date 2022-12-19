服务台的最佳远程访问
Splashtop 它具有你需要的高性能、灵活性和控制力，以有效地支持你的组织。
使用Splashtop SOS ，按需远程访问终端用户设备，简化您的服务台工作流程。
此外，有了Splashtop Enterprise，你就可以为当今的IT和服务台团队获得一个多合一的远程支持解决方案。 使技术人员能够协作，提高效率，快速解决终端用户的要求。
为何选择 Splashtop
- 强大的安全性能，具有严格的验证要求、授权控制、综合日志等。
- 按需提供服务台支持，随时远程访问无人值守的计算机，使终端用户能够在家工作。
- 具有用户界面直观易懂的高性能远程会话。
- 集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
- 高性价比远程访问解决方案，可无缝集成到已有的 IT 环境、票务系统和技术员工作流中。
- 行业领先的客户服务。
主要优势
一体化的远程访问和支持能力
按需快速支持任何出席的（非管理的）计算机和移动设备
无人值守的远程支持
端点监测和管理 *
无人值守的Android 访问 *
使终端用户能够从任何设备上远程访问他们的工作计算机 *
简化的按需远程支持工作流程*。
支持队列、技术员分组和协作能力*。
安全性、审计与合规性
强大的安全功能与实践：采用 AES 256位加密的行业标准 TLS 1.2、设备身份验证、双因素身份验证等
可记录活动并生成报告
Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、SOC 3和 GDPR 的要求
Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规
从 Splashtop 的托管计算机上购买、部署和管理 Bitdefender
易用性和效率
集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训
可提高工作效率的会话中功能
可在任意数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 设备上使用 Splashtop 应用程序发起远程会话
灵活性和控制
通过 预定的远程访问 、细化的功能权限、基于组的访问等来加强控制 *
用你自己的标志、颜色、说明和公司名称定制你的客户下载的SOS 按需支持应用程序
选择云或本地化部署
企业特色
单点登录（SSO）
与 SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户
使用 SSO，您的员工无需另外创建密码
使用 SCIM 通过 SSO 帮助员工实现自动登入登出
票务系统整合
与 ServiceNow、Jira、Freshservice、Freshdesk、Zendesk 等工单系统集成，以直接从中发起远程支持会话
自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中
*仅适用于企业版
Splashtop 以最优惠的价格提供强大的功能
当你选择Splashtop 而不是其他远程访问解决方案时，可以节省50%到80%的费用。
客户满意评论
我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
客户满意评论
在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
客户满意评论
对于我的公司来说效果很好，价格是我选择它而不是其他具有类似功能的产品的原因。
Scott Evans - Digital Wave LLC
客户满意评论
我以前使用过LogMeIn。Splashtop比它便宜得多，而且易于设置对计算机具有受控访问权限的用户。我喜欢拥有会话和历史记录日志。这些都非常有用。
Dave Bakker - Hendrik’s Greenhouses
客户满意评论
在下载之前，我迅速致电销售支持部门，以评估Splashtop是否能为我提供所需的信息，并且支持专员也很出色。我不必等到试用期结束...到第三天，我知道这将是一个很好的解决方案。
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Splashtop 与您使用的工具集成
直接从工单系统启动远程支持会话。如果已订购与 PSA 工单和 ITSM 集成的 Splashtop SOS Unlimited，就能将 Splashtop 与当今使用的许多最受欢迎的 PSA 和 ITSM 平台集成！
了解更多关于我们的集成合作伙伴的消息。