我们的集成合作伙伴
我们的集成合作伙伴
Acronis
用户可以在 Acronis 平台内发起 Splashtop 远程控制会话，随时随地为最终用户提供及时的技术帮助。
ADDIGY
用户可以在 Addigy 的 Apple 设备管理平台内发起 Splashtop 远程控制会话，随时随地为最终用户提供及时的技术帮助。
AppTec360
Splashtop On-Demand Support（SOS）与 AppTec360 MDM/MAM 集成，可支持 iOS 远程查看和安卓远程控制。
Atera
我们在 Atera 的 RMM 解决方案中提供远程控制技术，使技术员能够远程访问计算机。有人值守的快速支持需添加其他 Splashtop 解决方案。
BitDefender
Bitdefender 反恶意软件技术多次获奖，现已集成到 Splashtop 控制台，使 IT 和 MSP 能够通过端点安全技术保护其托管计算机。
Canopy
Canopy 的 RMM 与 Splashtop 集成允许用户从 Canopy 平台无缝执行远程故障排除。此外，Canopy 还支持 Splashtop 零售产品的轻量级集成。
CrowdStrike
Splashtop 通过将终端可视性、管理和远程支持整合到一个控制台中，帮助 IT 团队更快查看并处理 CrowdStrike 检测。
Datto
我们在 Datto RMM 解决方案中提供远程控制技术。轻松添加其他 Splashtop 解决方案以实现有人值守的快速支持。
e-Jan（日本）
Splashtop for Cachatto 是 eJan 的本地安全远程访问解决方案，可根据不同企业提供高级安全功能。
Freshdesk
Freshdesk 已与 Splashtop SOS 集成，您可以从 Freshdesk 中启用远程支持，以快速访问并远程控制用户的设备。无需在最终用户设备上预先安装。
FreshService
Freshservice 已与 Splashtop SOS 集成，您可以通过此集成从 Freshservice 工单中启动远程访问会话，提供即时支持。所有会话均已加密，会话结束后日志将自动记录到工单系统中。
HaloITSM/HaloPSA
Splashtop 的远程访问集成通过 HaloISTM 和 Halo PSA 集成提供了一体化的工单和支持解决方案。
InvGate
使用 InvGate 和 Splashtop 简化 IT 资产管理并启用远程支持，让 IT 团队能够从单一平台排查和维护设备。
Ivanti
Splashtop包含在Ivanti Avalanche智能设备远程控制中。您还可以将Ivanti ITSM与Splashtop产品集成在一起，以增强远程支持功能。
JAMF
Jamf管理员可以为其团队成员提供对PC和Mac的远程访问，并远程支持其用户的iOS设备。
Jira
您可以从 Jira 中启动 Splashtop 远程连接，使技术员能够远程访问和支持最终用户的计算机。
JumpCloud
使用 JumpCloud 基于云的 SSO 解决方案进行身份验证并登录 Splashtop。适用于我们的 Enterprise 产品。
KACE Cloud
通过 Quest 和 Splashtop 的 KACE Cloud 简化远程访问和支持，帮助IT 团队从单平台快速解决问题。
MaaS360
在 IBM MaaS360 Marketplace 中搜索 Splashtop，将我们的远程访问解决方案与 MaaS360 的 MDM/MAM 安全控制集成。Splashtop 还对 MaaS360 进行了补充，以支持 iOS 远程查看和安卓远程控制。
Microsoft Entra ID
Splashtop On-Prem 已与 Active Directory 集成，可用于验证或授权每个用户的会话请求。
微软 Intune
基于云的安全 RADIUS，用于基于证书的 Wi-Fi 访问。与 Microsoft 云 PKI 兼容。
Microsoft Teams
直接从 Microsoft Teams 聊天窗口连接用户计算机，为其提供即时的远程支持。无需预先安装。
Naverisk
我们在 Naverisk 的 RMM 解决方案中提供远程控制技术。有人值守的快速支持需添加其他 Splashtop 解决方案。
NinjaOne
使用带有 Splashtop 插件的 NinjaOne 为托管计算机提供远程支持。如需有人值守的快速支持，请添加其他 Splashtop 解决方案。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 凭据进行身份验证。通过 OneLogin 进行单点登录（SSO），可提供简单安全的集中身份验证。
Salesforce
直接从 Salesforce 对象中远程访问和支持最终用户的计算机，提高 IT 效率和客户服务。
SentinelOne
Splashtop 通过将代理部署、覆盖可见性、端点管理和远程支持集成到一个控制台中，帮助 IT 团队更高效地管理 SentinelOne 的保护。
ServiceNow
ServiceNow 已与我们的 Enterprise 产品集成，您可以利用此集成从 ServiceNow 工单中连接到用户的计算机。
Soliton（日本）
Splashtop On-Prem 已嵌入 Soliton SecureDesktop，可为政府和企业提供高级安全功能，允许用户远程控制安卓设备。
Spiceworks
Splashtop SOS 已与 Spiceworks Help Desk 集成，您可以轻松启动远程支持会话，按需访问用户计算机。
Splunk
Splashtop 与 Splunk 集成，通过导出会话和事件日志以深入分析实现了高级安全监控，帮助组织增强洞察力、简化合规性并加强安全性。
SuperOps
从 SuperOps 平台直接启动 Splashtop 远程控制会话。通过这种方法，一旦出现问题，就能向最终用户提供技术援助。
Swif
Splashtop 的高性能远程控制解决方案已集成到 Swif.ai 平台中，实现了对 Windows 和 Mac 设备的一键式远程访问。
Syncro
从 Syncro 和 SyncroMSP 集成平台启动远程访问会话，连接到托管计算机。即使无人值守，也能随时访问托管设备。
TIFLUX
TiFlux Service Desk 与 Splashtop 完全集成，使 IT 支持技术员能够即时远程访问并控制其计算机。
Tokai（日本）
Splashtop On-Prem 由 Tokai Cable＆Telecom 托管，为中小型企业提供远程访问云解决方案。
雅马哈
Splashtop for IoT 与雅马哈的机器人解决方案集成，可实现远程监控、管理和支持。
Zebra
为 Zebra 设备提供有人值守和无人值守的远程支持。
Zendesk
从Zendesk支持工单中发起远程访问会话以提供即时支持。只需单击几下即可连接。无需在客户端设备上进行事先安装。
RMM 合作伙伴
如果您使用的 RMM 软件包没有内置 Splashtop，可以阅读我们的支持文档详细了解轻量级集成。
其他 RMM
- 其中部分项目可以自行实施，
- 其他项目则需要在 RMM 软件中进行更改。
Splashtop PartnerConnect – 集成合作伙伴
Splashtop 的合作伙伴为重点行业（教育、医疗保健、媒体和娱乐、建筑和设计、会计、物联网和政府）的客户提供优质的解决方案。