我们的整合合作伙伴
BitDefender
Bitdefender 反恶意软件技术多次获奖，现已集成到 Splashtop 控制台，使 IT 和 MSP 能够通过端点安全技术保护其托管计算机。
Acronis
用户可以在 Acronis 平台内发起 Splashtop 远程控制会话，随时随地为最终用户提供及时的技术帮助。
Datto
我们在 Datto RMM 解决方案中提供远程控制技术。轻松添加其他 Splashtop 解决方案以实现有人值守的快速支持。
HaloITSM
Splashtop 远程访问可与 HaloISTM 集成，提供多合一工单与支持解决方案。
Ivanti
Splashtop包含在Ivanti Avalanche智能设备远程控制中。您还可以将Ivanti ITSM与Splashtop产品集成在一起，以增强远程支持功能。
NinjaOne
使用带有 Splashtop 插件的 NinjaOne 为托管计算机提供远程支持。如需有人值守的快速支持，请添加其他 Splashtop 解决方案。
Naverisk
我们在 Naverisk 的 RMM 解决方案中提供远程控制技术。有人值守的快速支持需添加其他 Splashtop 解决方案。
Zebra
为 Zebra 设备提供有人值守和无人值守的远程支持。
Atera
我们在 Atera 的 RMM 解决方案中提供远程控制技术，使技术员能够远程访问计算机。有人值守的快速支持需添加其他 Splashtop 解决方案。
Syncro
从 Syncro 和 SyncroMSP 集成平台启动远程访问会话，连接到托管计算机。即使无人值守，也能随时访问托管设备。
ADDIGY
用户可以在Addigy的Apple 设备管理平台内启动Splashtop 远程控制会话，随时随地为终端用户提供及时的技术援助。
SUPEROPS.AI
从 SuperOps.ai 的平台启动 Splashtop 远程控制会话。在出现问题时，随时为最终用户提供技术援助。
TIFLUX
TiFlux Service Desk 与 Splashtop 完全集成，使 IT 支持技术员能够即时远程访问并控制其计算机。
JAMF
Jamf管理员可以为其团队成员提供对PC和Mac的远程访问，并远程支持其用户的iOS设备。
ServiceNow
ServiceNow 已与我们的 Enterprise 产品集成，您可以利用此集成从 ServiceNow 工单中连接到用户的计算机。
Freshdesk
Freshdesk 已与 Splashtop SOS 集成，您可以从 Freshdesk 中启用远程支持，以快速访问并远程控制用户的设备。无需在最终用户设备上预先安装。
FreshService
Freshservice 已与 Splashtop SOS 集成，您可以通过此集成从 Freshservice 工单中启动远程访问会话，提供即时支持。所有会话均已加密，会话结束后日志将自动记录到工单系统中。
Zendesk
从Zendesk支持工单中发起远程访问会话以提供即时支持。只需单击几下即可连接。无需在客户端设备上进行事先安装。
Jira
您可以从 Jira 中启动 Splashtop 远程连接，使技术员能够远程访问和支持最终用户的计算机。
Spiceworks
Splashtop SOS 已与 Spiceworks Help Desk 集成，您可以轻松启动远程支持会话，按需访问用户计算机。
Microsoft Teams
直接从 Microsoft Teams 聊天窗口连接用户计算机，为其提供即时的远程支持。无需预先安装。
Microsoft活动目录
Splashtop On-Prem 已与 Active Directory 集成，可用于验证或授权每个用户的会话请求。
JumpCloud
使用 JumpCloud 基于云的 SSO 解决方案进行身份验证并登录 Splashtop。适用于我们的 Enterprise 产品。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 凭据进行身份验证。通过 OneLogin 进行单点登录（SSO），可提供简单安全的集中身份验证。
RSA
Splashtop On-Prem 与 RSA SecurID 多因素身份验证解决方案集成，可提供安全的本地远程访问。
Good Technology / BlackBerry
使用黑莓设备适用的 Splashtop Business 和 On-Prem 应用程序或 iOS 适用的 Splashtop for Good 应用程序获得快速安全的远程访问。
NotifyMDM
Splashtop 已嵌入 NotifyMDM 解决方案，支持 iOS 以及安卓的远程查看和控制。
MaaS360
在 IBM MaaS360 Marketplace 中搜索 Splashtop，将我们的远程访问解决方案与 MaaS360 的 MDM/MAM 安全控制集成。Splashtop 还对 MaaS360 进行了补充，以支持 iOS 远程查看和安卓远程控制。
mobile iron
从 MobileIron MarketPlace 找到 Splashtop Business 和 On-Prem 应用，以实现快速、安全的本地远程访问。您也可以使用我们的 SOS 产品以支持 iOS 远程查看和安卓远程控制。
AppTec360
Splashtop On-Demand Support（SOS）与 AppTec360 MDM/MAM 集成，可支持 iOS 远程查看和安卓远程控制。
雅马哈
Splashtop for IoT 与雅马哈的机器人解决方案集成，可实现远程监控、管理和支持。
Soliton（日本）
Splashtop On-Prem 已嵌入 Soliton SecureDesktop，可为政府和企业提供高级安全功能，允许用户远程控制安卓设备。
e-Jan（日本）
Splashtop for Cachatto 是 eJan 的本地安全远程访问解决方案，可根据不同企业提供高级安全功能。
Tokai（日本）
Splashtop On-Prem 由 Tokai Cable＆Telecom 托管，为中小型企业提供远程访问云解决方案。
RMM合作伙伴
如果你使用的RMM软件包还没有内置Splashtop ，请阅读我们的支持文章，了解轻量级的整合细节。
其他 RMM
- 你也许可以自己实施其中的一些项目
- 其他项目可能需要修改RMM软件