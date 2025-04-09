跳转到主要内容
Splashtop
+86 (0) 571 8711 9188免费试用

通过 Splashtop 和 InvGate 增强远程 IT 资产管理

InvGate 资产管理帮助组织高效地跟踪、控制和优化 IT 资产。与 Splashtop 集成提供无缝的 Windows 设备远程访问，使 IT 团队能够轻松排查和维护系统。

主要优势

  • 简化的远程访问：直接从 InvGate Asset Management 平台访问和控制 Windows 设备，简化远程管理任务。

  • 高效问题解决：快速远程诊断和解决 IT 问题，减少现场干预的需求，降低运营成本。

  • 提高生产力：通过远程监控和支持主动维护 IT 资产，确保最佳性能和可靠性。

  • 节省成本：减少现场支持和维护的需求，节省时间和资源。

可用性：

集成专为 Windows 操作系统提供，并可供订阅了 InvGate Asset Management Pro 和 Enterprise 层级的用户访问。

扩展 IT 管理与 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)

由于资产管理在端点管理中起着至关重要的作用，用户可以探索 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 以进一步简化 IT 操作。Splashtop AEM 实现了常规任务的自动化，确保端点保持安全和最新，并帮助维持合规性——在不需要全面 RMM 或 UEM 平台的复杂性和成本的情况下提供功能。

用户还可以购买 Splashtop Remote Support 以提供按需远程支持，从而快速排查和解决未在 InvGate 管理下的计算机和移动设备的问题。

立即开始试用

免费试用了解更多
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号