通过 Splashtop 和 InvGate 增强远程 IT 资产管理

InvGate 资产管理帮助组织高效地跟踪、控制和优化 IT 资产。与 Splashtop 集成提供无缝的 Windows 设备远程访问，使 IT 团队能够轻松排查和维护系统。