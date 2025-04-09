通过 Splashtop 和 InvGate 增强远程 IT 资产管理
InvGate 资产管理帮助组织高效地跟踪、控制和优化 IT 资产。与 Splashtop 集成提供无缝的 Windows 设备远程访问，使 IT 团队能够轻松排查和维护系统。
主要优势
简化的远程访问：直接从 InvGate Asset Management 平台访问和控制 Windows 设备，简化远程管理任务。
高效问题解决：快速远程诊断和解决 IT 问题，减少现场干预的需求，降低运营成本。
提高生产力：通过远程监控和支持主动维护 IT 资产，确保最佳性能和可靠性。
节省成本：减少现场支持和维护的需求，节省时间和资源。
可用性：
此集成专为 Windows 操作系统提供，并可供订阅了 InvGate Asset Management Pro 和 Enterprise 层级的用户访问。
扩展 IT 管理与 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)
由于资产管理在端点管理中起着至关重要的作用，用户可以探索 Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) 以进一步简化 IT 操作。Splashtop AEM 实现了常规任务的自动化，确保端点保持安全和最新，并帮助维持合规性——在不需要全面 RMM 或 UEM 平台的复杂性和成本的情况下提供功能。
用户还可以购买 Splashtop Remote Support 以提供按需远程支持，从而快速排查和解决未在 InvGate 管理下的计算机和移动设备的问题。