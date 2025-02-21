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使用 Splashtop 和 Splunk 简化安全事件监控

通过将 Splashtop 会话和配置事件日志导出到 Splunk 进行高级分析，增强安全监控。此集成提供有价值的见解，简化合规性，并加强您组织的安全态势。

特征

  • SIEM Logging: 通过标准HTTPS推送自动将会话日志和配置历史从Splashtop导出到Splunk，以监控、分析和调查安全事件。

  • 综合监控：监控丰富的活动集，如会话活动、文件传输、命令行会话、聊天、登录活动等。

  • 便捷的日志格式：使用专为Splunk创建的集成和日志格式。其他日志格式也可用，包括Elastic Common Schema和Splashtop Common Schema。

  • 详细的操作洞察：利用导出的会话数据监控活动、排查操作问题并进行取证。

福利

  • 增强的安全洞察：使用详细的Splashtop日志结合Splunk的高级SIEM功能来检测和分析安全威胁。

  • 简化合规性：通过集中日志数据进行分析、审计和长期存储，简化法规合规性。

  • 简化的IT管理：将Splashtop的数据与其他工具集中在Splunk中，以简化IT和安全工作流程，并实现更轻松的关联。

  • 更快的事件响应：访问Splashtop会话数据，以高效调查和响应安全事件。

了解更多

Splashtop 支持与其他 SIEM 工具的集成，不仅限于 Splunk。

在您的 Splashtop 网络控制台中，前往 管理 > SIEM 日志记录 > 创建，并提供特定于您的 SIEM 解决方案的必要详细信息。

有关设置的详细说明，请访问我们的 SIEM 日志记录指南

企业级远程访问和支持解决方案，满足您的高级安全和业务需求

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