使用 Splashtop 和 Splunk 简化安全事件监控
通过将 Splashtop 会话和配置事件日志导出到 Splunk 进行高级分析，增强安全监控。此集成提供有价值的见解，简化合规性，并加强您组织的安全态势。
特征
SIEM Logging: 通过标准HTTPS推送自动将会话日志和配置历史从Splashtop导出到Splunk，以监控、分析和调查安全事件。
综合监控：监控丰富的活动集，如会话活动、文件传输、命令行会话、聊天、登录活动等。
便捷的日志格式：使用专为Splunk创建的集成和日志格式。其他日志格式也可用，包括Elastic Common Schema和Splashtop Common Schema。
详细的操作洞察：利用导出的会话数据监控活动、排查操作问题并进行取证。
福利
增强的安全洞察：使用详细的Splashtop日志结合Splunk的高级SIEM功能来检测和分析安全威胁。
简化合规性：通过集中日志数据进行分析、审计和长期存储，简化法规合规性。
简化的IT管理：将Splashtop的数据与其他工具集中在Splunk中，以简化IT和安全工作流程，并实现更轻松的关联。
更快的事件响应：访问Splashtop会话数据，以高效调查和响应安全事件。
了解更多
Splashtop 支持与其他 SIEM 工具的集成，不仅限于 Splunk。
在您的 Splashtop 网络控制台中，前往 管理 > SIEM 日志记录 > 创建，并提供特定于您的 SIEM 解决方案的必要详细信息。
有关设置的详细说明，请访问我们的 SIEM 日志记录指南。