IT 和帮助台的远程支持解决方案 -Splashtop Enterprise vs.Splashtop SOS

Splashtop SOS 是一款全面的远程支持解决方案，具有端点管理功能，使 IT 团队和服务台能够在全球范围内提供快速的多平台支持。 技术人员可远程访问任何设备，为托管计算机提供即时的无人值守支持，并为终端用户计算机和移动设备等非托管设备提供快速的按需支持。
自主端点管理插件通过自动执行常规任务，确保端点保持安全、合规和最新状态，从而简化 IT 运营，所有这些都可从统一的控制台实现。 IT 团队还可以选择添加远程访问许可证，使最终用户能够通过工作站的安全、高性能远程会话在任何地方工作。
Splashtop Enterprise 是一款先进的解决方案，其控制功能可加强您的安全态势、提高可管理性并提升远程支持能力。
让我们探讨一下 Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS 之间的区别。
Splashtop Enterprise（技术员许可证）
# 每个并发技术员许可证可管理的无人值守计算机数量
300 台计算机
可选择 10 台或 300 台计算机
对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程支持
向计算机和移动设备提供了 Splashtop On-Demand Support（SOS）
自定义品牌客户下载的 SOS 应用
从 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Salesforce、Spiceworks Help Desk、Jira 等票务系统中启动 SOS 会话
会话中的功能，例如远程重新引导和重新连接、会话录制、多显示器支持、聊天、远程打印、文件传输（包括拖放）等等
远程会话期间向最终用户发起语音通话
通过策略执行、操作系统和第三方补丁管理、后台诊断操作、主动警报、智能操作自动修复、库存报告等功能，简化端点管理并实现自动化
端点管理（附加功能）
端点管理（附加功能）
启用最终用户远程访问权限
根据需要购买任意数量的已命名企业远程访问许可证
根据�需要购买任意数量的远程访问许可证
单一登录集成支持通过 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 进行身份验证
可管理性和生产力功能，如细粒度权限、基于组的访问、麦克风直通、USB 设备重定向等
先进的安全功能，如 SIEM 日志、IP 白名单、cloud 会话录制、水印等。
无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS 设备、信息亭和机顶盒
改进的按需支持工作流程、支持频道、技术员管理与协作、用户通过 SOS Call 发起的支持请求
能够添加Splashtop Augmented Reality 和Splashtop 连接器
成本
按并发技术员定价。联系我们了解价格。
每名兼职技术员的起薪为CN¥1,400/年