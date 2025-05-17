Intune Remote Help 替代方案：为什么 Splashtop 是最佳选择

随着混合办公队伍的壮大和IT支持的日益复杂，组织正在转向使用像Microsoft Intune及其Remote Help附加组件这样的工具来远程协助用户。虽然 Remote Help 提供与 Microsoft 环境的本地集成，但它也有一些限制，包括高昂的授权费用、有限的操作系统支持以及复杂的设置要求，特别是在 BYOD 或跨组织场景中。
这就是 Splashtop 的用武之地。作为 Intune Remote Help 的强大且具成本效益的替代方案，Splashtop 提供快速、安全的远程支持，适用于更广泛的设备和平台。Splashtop 还通过更大的灵活性、更广泛的支持和自主的端点管理功能增强了您的 Intune 环境。
在这篇博客中，我们将探讨为什么 Splashtop 是 Intune Remote Help 的最佳替代方案，以及 Splashtop 如何提供一个完整的解决方案，以满足 IT 团队不断变化的需求。
什么是 Microsoft Intune Remote Help？
Microsoft Intune Remote Help 是一个基于云的远程协助工具，作为 Microsoft Intune 的附加组件提供。主要为使用 Microsoft 365 和 Entra ID（前称 Azure AD）的组织设计，它使 IT 团队能够查看或控制用户的 Windows、macOS（有限）或 Android 设备以提供支持。
然而，尽管它与Microsoft服务集成，Remote Help仍有几个显著的限制。
Microsoft Intune Remote Help 的四大限制
1. 昂贵的，租户范围的许可
Remote Help 的定价为每用户每月 $3.50，接受帮助的人 和 提供支持的技术人员都必须拥有许可证。此外，Remote Help 必须在整个 Intune 租户中启用，无法灵活地仅为选定用户授权。这种结构可能导致成本上升，特别是对于大型组织或拥有轮换设备池的组织。
2. 操作系统支持有限
Remote Help支持Windows、macOS（功能有限）和Android。它不支持iOS、Linux或Chromebook设备，而这些设备在混合和BYOD环境中越来越常见。对于支持跨平台用户的IT团队来说，这一限制会造成不必要的摩擦和覆盖空白。
3. 复杂的设置和访问要求
要启动会话，最终用户和技术人员都必须：
Logged into Entra ID (Azure AD)
同一租户的成员
这使得支持组织外部用户（例如，承包商、远程合作伙伴）变得困难，并增加了帮助使用 BYOD 或未管理设备的员工的难度。支持未注册到Entra的设备通常需要额外的步骤，降低了IT的响应能力。
4. 缺少核心远程支持功能
尽管成本不低，Remote Help 缺乏几个基本功能：
无文件传输
在macOS设备上无法进行无人值守访问
无法与ITSM工具集成，使得将支持工作流连接到工单系统变得更加困难
可见性和自定义性有限，对会话管理或高级安全设置的控制较少
为什么 Splashtop 是 Intune Remote Help 的最佳替代方案
对于需要更多灵活性、更好的跨平台支持和更低总拥有成本的IT团队，Splashtop提供了一个强大的替代方案来替代Intune Remote Help。无论您是想完全替换Remote Help还是增强现有的Intune部署，Splashtop都提供了强大的远程支持和端点管理功能。
1. 更低的成本，更大的灵活性
与 Remote Help 不同，Splashtop 提供灵活的授权模式，让你只需为所需的功能付费。无需为整个租户授权，也不需要为帮助者和接收者同时付费，只需按并发技术人员付费。这使得 Splashtop 更具成本效益，特别是对于成长中的团队或管理大型或动态环境的组织。
2. 更广泛的平台支持
Splashtop无缝运行于：
Windows
Mac
iOS
Android
Linux
Chromebook
这种广泛的兼容性使其成为BYOD、教育、MSPs和混合办公环境的理想选择，在这些环境中，设备不限于Microsoft平台。
3. 强大的远程访问和控制
Splashtop 提供了一整套远程支持功能：
在所有主要平台上完全远程控制
无人值守访问 任何注册设备
有人值守访问 适用于BYOD和未注册设备
文件传输 在会话期间传递脚本或检索日志
权限提升（管理员访问）在 Windows 和 Mac 上
实时性能，低延迟和高清质量
这些功能使用户和技术人员都能更快地解决问题，提高生产力，并提供更流畅的支持体验。
4. 无缝ITSM集成
Splashtop 与领先的 ITSM 和 PSA 平台集成，允许 IT 团队直接从工单、聊天或事件中启动支持会话。这简化了工作流程，消除了切换工具或重复工作的需要。
5. 企业级安全
Splashtop 将安全性放在首位。IT 团队可以获得：
SSO/SAML支持
IP 白名单
精细化权限
云会话录制
水印
SIEM 集成
这些功能确保每个支持会话都符合严格的安全和合规要求，包括 SOC 2、GDPR、HIPAA 和 ISO 27001。
Splashtop + Microsoft Intune: 完美搭档
Splashtop 不仅是 Intune Remote Help 的替代品，它也是 Microsoft Intune 的理想补充。虽然 Intune 提供核心终端管理功能，但在实时支持、补丁灵活性和平台覆盖方面存在操作缺口。Splashtop AEM（自主终端管理）填补了这些空白，使 IT 团队能够快速行动，支持任何设备，并减少整个环境中的解决时间。
实时补丁管理
Intune 以 8 小时同步周期应用补丁更新，延迟关键更新，使系统暂时处于易受攻击状态。相比之下，Splashtop提供实时补丁部署和即时修复，允许IT按需推送更新，自定义补丁日程，并立即解决问题。
Splashtop 的额外好处：
支持第三方和内部应用程序
提供关于补丁状态、成功和失败原因的详细报告
一对多操作以实现可扩展的支持
Splashtop 使 IT 管理员能够同时在多个端点上运行任务，包括：
批量重启
脚本执行
文件传输
软件更新
这些一对多操作简化了常规维护并减少了手动开销，这是Intune在没有额外工具的情况下无法原生处理的功能。
更深入的可见性和控制
虽然 Intune 提供基本报告，但通常缺乏可操作的见解。Splashtop通过以下方式增强可见性：
可定制的仪表盘
实时警报
针对设备状态、补丁历史和会话活动的深入报告
这使IT团队能够更快地监控设备健康状况并主动做出数据驱动的决策。
统一的终端体验
通过将 Intune 用于设备策略执行和 M365 集成与 Splashtop 用于快速、灵活的支持相结合，组织可以建立全面的终端管理策略——无需在 Remote Help 等附加组件上过度支出。
功能比较：Splashtop vs Intune Remote Help
这种并排比较清楚地表明了 Splashtop 在功能、灵活性和价值方面的优越性。
对比项
Microsoft Intune 远程帮助
Splashtop
操作系统支持
Windows、macOS（有限）、Android
Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chromebook
无人值守访问
✅（仅限Windows和Android）
✅ (Windows, Mac, Android, Linux, Chromebook)
Admin Privileges (Elevation)
✅�（仅限 Windows）
✅（Windows和macOS）
文件传输
❌
✅ 在远程会话期间和之外
聊天功能
✅
✅
会话审计日志
✅
✅ 具有云会话录制和 SIEM 集成
有条件访问
✅
✅（加上 IP 白名单、会话超时策略等）
BYOD / 跨组织支持
❌ 需要 Entra 登录，相同租户
✅ 轻松支持外部、BYOD和非管理设备
ITSM / PSA集成
❌
✅（ServiceNow、Jira、Freshservice、Zendesk 等）
实时补丁部署
❌ 8 小时同步延迟
✅ 实时补丁，具有详细的成功/失败日志
批量操作（一对多）
❌ 需要脚本或附�加组件
✅ 内置脚本、文件传输和重启的自动化
授权灵活性
❌ 必须为整个租户授权，包括共享者和帮助者
✅ 仅授权您所需的
价格
每用户每月 $3.50（附加费用）
更低的成本，更多的包含功能
开始使用 Splashtop 作为你的 Remote Help 替代方案
无论你是想消除 Intune Remote Help 的高成本，还是想扩展 IT 支持能力超越 Microsoft 的限制，Splashtop 都是理想的解决方案。它让你可以自由地支持任何设备，从任何地方，拥有团队所需的所有高级工具，而没有授权限制或平台缺口。
使用Splashtop，您可以：
提供 远程访问和支持 给Windows、Mac、iOS、Android、Linux和Chromebook设备
进行 无人值守控制，提升权限，并安全地传输文件
与 ITSM、PSA 和工单平台 集成以简化支持工作流程
部署 实时修补、监控和一对多操作 以高效管理您的终端
使用 企业级安全、会话日志记录和合规就绪功能完成所有操作。
Splashtop易于与Microsoft Intune一起部署，并提供灵活的定价以满足您组织的需求。
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