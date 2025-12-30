TeamViewer 禁用免费套餐中的远程打印、空白屏幕和其他功能

TeamViewer 免费版已不再提供远程打印、禁用远程输入等功能。订购 TeamViewer 商业版之前，先试用 Splashtop——具备同等甚至更多功能，每年立省至少50%的费用！
从TeamViewer现在起，免费套餐的用户将不再需要一些急需的功能。 在没有通知的情况下，TeamViewer突然禁用了其产品的免费版本中的多项功能。 禁用的功能包括 “禁用远程输入”、“远程打印”、“黑屏” 和 “切换面”。 根据用户注意到并开始抱怨后在社区网站上发布的一条消息，他们TeamViewer说他们禁用这些功能是因为它们 “主要用于商业目的” 和防止诈骗。 你可以在下面看到社区的反应：
已选择删除的功能供其用于商业环境，以避免个人使用出现问题。这也是一项重要的努力，以防止潜在的骗局。更多信息可在此处找到： https://t.co/15w653iRV5 朱莉娅
— TeamViewer 支持（@TeamViewer_help），2019年1月30日
删除的功能是最受欢迎的功能，你现在要让人们为此付出代价。 每个曾经为父母提供过支持的人都知道，如果你真的想成功，"禁用远程输入"有多重要。 而且你试图用骗局来为之辩护...
— Andi（@staff_andy）2019年1月30日
这发生在TeamViewer 免费用户最近几�个月抱怨他们的远程连接超时，然后由于“怀疑商业用途”而无法重新连接之后。我们听到了几位（现在是前）TeamViewer 免费用户的抱怨。许多人感到愤怒，因为他们觉得 TeamViewer 正在试图迫使他们购买昂贵的商业许可证。
更不用说，缺少黑屏和自动安全更新等功能对于 TeamViewer 免费版的用户而言，既涉及隐私又涉及安全性问题 。
如果您是TeamViewer免费用户，需要具有远程打印和空白屏幕等功能的远程桌面软件，那么我们在这里告诉您，还有比为TeamViewer的商业计划付费更好的选择。 您可以通过 Splashtop 获得这些功能以及更多功能！
使用 Splashtop 获取这些功能及更多功能，并保证节省50％或更多
为什么 Splashtop Remote Access 比 TeamViewer 的商业方案更好用？具体原因如下：
您可以免费使用 TeamViewer 中不再免费的功能以及其他更多功能！Splashtop Remote Access 包括远程打印、隐私屏、锁定远程屏幕（类似于 TeamViewer 的禁用远程输入功能）以及拖放文件传输等其他强大功能。
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Splashtop Remote Access 定价为¥43/月（¥510/年）。TeamViewer 定价为¥365/月（¥4,380/年）*。在高价购买 TeamViewer 前，先试一试 Splashtop，既能节约成本，又能享有更多重要功能。
话虽如此，但在使用 TeamViewer 这么长时间后，再切换到新的远程桌面解决方案可能会很困难，所以，我们支持免费试用 Splashtop Remote Access 7天！无需信用卡或任何担保。只需完成注册，就能在几分钟内启动并运行 Splashtop Remote Access Pro 的完整版本。单击下面的按钮开始免费试用。
阅读我们在 Splashtop 与 TeamViewer 之间的完整比较。或者，您可以阅读有关 Splashtop 的远程打印和黑屏的更多信息。确保您开始免费试用，以便可以尝试这些功能，并亲自了解为什么应该切换到 Splashtop。
* 资料来源：TeamViewer 美国网站单用户方案标价为每月49美元（每年588美元），2019年2月。
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