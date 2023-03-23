TeamViewer 禁用免费套餐中的远程打印、空白屏幕和其他功能

TeamViewer 已从其免费套餐中移除了远程打印、禁用远程输入等更多功能。 与其购买TeamViewer商业套餐，不如购买这些功能以及更多功能，Splashtop并保证每年节省50％或更多！

从TeamViewer现在起，免费套餐的用户将不再需要一些急需的功能。 在没有通知的情况下，TeamViewer突然禁用了其产品的免费版本中的多项功能。 禁用的功能包括 “禁用远程输入”、“远程打印”、“黑屏” 和 “切换面”。 根据用户注意到并开始抱怨后在社区网站上发布的一条消息，他们TeamViewer说他们禁用这些功能是因为它们 “主要用于商业目的” 和防止诈骗。 你可以在下面看到社区的反应：

在此之前，TeamViewer 免费用户近几个月来一直抱怨他们的远程连接超时，然后由于"疑似商业用途"而无法重新连接。我们已经从几个TeamViewer免费用户（现在是前用户）那里听到他们的挫折感。许多人感到愤怒，因为他们觉得TeamViewer试图迫使他们购买昂贵的商业许可。

更不用说，缺少黑屏和自动安全更新等功能对于 TeamViewer 免费版的用户而言，既涉及隐私又涉及安全性问题 。

如果您是TeamViewer免费用户，需要具有远程打印和空白屏幕等功能的远程桌面软件，那么我们在这里告诉您，还有比为TeamViewer的商业计划付费更好的选择。 您可以通过 Splashtop 获得这些功能以及更多功能！

使用 Splashtop 获取这些功能及更多功能，并保证节省50％或更多

为什么 Splashtop Business Access 比 TeamViewer 的商业计划更好？让我们分析一下：

你将获得 TeamViewer Free 中不再提供的功能，还有更多！ Splashtop Business Access 包括远程打印、空白屏幕、锁定远程屏幕（类似于 TeamViewer 的 “禁用远程输入” 功能）以及其他出色功能，例如拖放文件传输。

与TeamViewer的商业计划相比，可以保证节省50％或更多的费用！ Splashtop Business Access 起价为 CN¥35 /月（ CN¥420 /年）。TeamViewer 起价为 CN¥329 /月（ CN¥3,948 /年）*。先不要高价购买 TeamViewer，试一试 Splashtop，既能节约成本，又能享有所有重要功能。

话虽如此，我们知道在使用 TeamViewer 这么长时间后切换到新的远程桌面解决方案可能很困难，这就是为什么我们允许你免费试用 Splashtop Business Access 好 7 几天的原因！ 无需信用卡或承诺。 只需注册即可在几分钟内启动并运行 Splashtop Business Access Pro 的完整版。 点击下面的按钮开始免费试用。

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阅读我们在 Splashtop 与 TeamViewer 之间的完整比较。或者，您可以阅读有关 Splashtop 的远程打印和黑屏的更多信息。确保您开始免费试用，以便可以尝试这些功能，并亲自了解为什么应该切换到 Splashtop。

* 资料来源：TeamViewer美国网站单用户套餐标价为每月49美元（588美元/年），2019年2月。

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