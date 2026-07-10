TeamViewer 定价对比 - Splashtop 可立省50％

如果您正在比较TeamViewer的定价，首先需要知道的是TeamViewer采用年度订阅和基于计划的许可，并且某些附加功能和企业需求会产生额外费用。Splashtop 为远程访问和远程支持提供了更简单的定价结构，这可以让企业更容易预测成本并选择合适的方案。本指南详细说明了TeamViewer的定价原理、影响总成本的因素，以及Splashtop在常见业务用例中如何进行比较。
TeamViewer 定价一览
TeamViewer 的定价基于年度订阅，且总成本可能会根据许可证用户数量、并发会话、管理设备以及您的团队需要的附加组件而增加。TeamViewer 还区分单用户、团队和企业使用��场景，因此定价在很大程度上取决于您计划如何使用该平台。
TeamViewer 的起价为¥119/月用于个人使用，¥819/月用于团队（如 IT 支持团队）。Splashtop 的起价为 ¥43/月 用于远程访问或 ¥117/月 用于远程支持。
产品
起始价
计费模式
适用场景
关键成本备注
TeamViewer远程访问
从¥119/月起
年度订阅
个人远程访问
费用随更高的计划、附加功能和商业特性而增加
TeamViewer 团队计划
从¥819/月起
年度订阅
IT 团队和支持组织
价格因授权用户、渠道和附加组件而异
Splashtop 远程访问
从¥43/月起
按年计费
个人和小团队
清晰的分层用于自助访问用例
Splashtop Remote Support
从¥117/月起
按年计费
IT，帮助台，MSPs
并发许可和可选的端点管理附加组件
TeamViewer 定价方式
TeamViewer 使用年度订阅，每 12 个月自动续订，除非在规定的通知期内以书面形式取消。价格还取决于您是�需要针对单个用户的远程访问、团队支持，还是更个性化的企业部署。TeamViewer 还将附加组件单独定价，这可能会使团队扩展时的总成本不太可预测。
对于比较远程访问和远程支持软件的买家来说，最重要的问题是：
你需要多少授权用户？
需要同时运行多少个会话？
您将支持多少管理设备？
您需要移动支持或企业附加组件吗？
您想要基于报价的企业模型，还是透明的自助定价？
Splashtop vs. TeamViewer 价格对比：哪个更省钱？
对于需要解决方案来远程访问自己的计算机的商业专业人士和团队来说，毫无疑问哪种产品是更好的选择。Splashtop 提供可靠和安全的高性能远程访问解决方案，具有所有顶级功能，能够让您在年度订阅成本上省下50%或更多费用。
同样，需要远程支持解决方案的 MSP、IT 团队和服务台专业人员可以使用 Splashtop 代替 TeamViewer，可立省至少50%。
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为什么 Splashtop 能为用户大幅削减成本？
Splashtop 非常了解小型企业、个人用户、IT 团队、MSP 和帮助台的各种需求，能够针对不同使用场景提供具有合适功能的解决方案，用户无需为用不到的功能支付额外费用。
这对您意味着什么，当您选择 Splashtop 时，您将获得最适合您特定需求的解决方案。选择 Splashtop ！
与 TeamViewer 商业许可证成本相比，使用 Splashtop 可立省50%的成本
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Splashtop 与 TeamViewer：成本效益分析
在评估远程访问解决方案时，必须兼顾成本和效益，以确定哪种方案能为组织带来最大价值。我们将对比 Splashtop 和 TeamViewer 这两款领先的远程访问工具，以帮助您做出明智决策。
Splashtop：经济高效、功能丰富
Splashtop 根据不同需求提供各种定价方案，包括个人用户和大型企业。基础远程访问方案起价为每用户每月¥43，是多数人都可以负担的价格。
Splashtop 还提供免费试用版，允许用户在订购之前测试服务。
Splashtop 提供快速可靠的连接，具有高清质量和低延迟。
Splashto 采用强大的安全措施，包括256位 AES 加密、双因素身份验证和设备验证，确保远程会话的安全。
Splashtop 用户界面友好，即使是非技术用户也能轻松设置和使用。
Splashtop 的远程访问支持多种设备，包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。
TeamViewer：定价过高
TeamViewer 的定价计划通常更昂贵，单用户每月起价为 ¥119，并且在最近的 TeamViewer 价格上涨 后变得更加昂贵。
比较 Splashtop 和 TeamViewer 进行选择时，主要取决于具体需求和预算。Splashtop 的解决方案更具成本效益，并具��备基本功能，是中小型企业、事业单位和个人用户的理想选择。
Splashtop 解决方案：比 TeamViewer 远程访问更好用
相比 TeamViewer 的授权成本，Splashtop 每年可以为您节省数百甚至上千美元，即便用上TeamViewer 折扣券。当与 TeamViewer 更昂贵的计划相比时，节省的成本只会更多。
另外，Splashtop 可支持移动设备且不收取额外费用，每位技术员允许的并发会话数（10个）也比 TeamViewer（1个或3个）更多。TeamViewer 的移动设备支持需要收取额外的附加费用，每位技术员允许的并发会话数越多所需费用越高。
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没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500/年？Splashtop 真是太棒了！！！—— Peak Business Performance 的 Frank Steesnaes
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