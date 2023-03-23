TeamViewer 定价对比 - Splashtop 可立省50％

TeamViewer 值得这个价格吗？使用 Splashtop 获得更可靠、更安全的远程访问解决方案，并每年节省数百甚至数千美元的年度订阅费用。

Splashtop 与 TeamViewer 定价对比

业务专业人员和团队需要通过远程解决方案以访问自己的计算机，他们一定希望可以找到更好的产品。Splashtop 高性能远程访问解决方案安全可靠，功能齐全，每年可立省至少50%，按年订购更划算。

同样，需要远程支持解决方案的 MSP、IT 团队和服务台专业人员可以使用 Splashtop 代替 TeamViewer，可立省至少50%。

TeamViewer 的价格？

TeamViewer 起价$49/月（或$588/年）*。Splashtop 远程访问起价为CN¥35 /月（或 CN¥420 /年），Splashtop 有人值守远程支持起价为CN¥119 /月（或 CN¥1,400 /年）。

为什么 Splashtop 能为用户大幅削减成本？Splashtop 非常了解小型企业、个人用户、IT 团队、MSP 和帮助台的各种需求，能够针对不同使用场景提供具有合适功能的解决方案，用户无需为用不到的功能支付额外费用。

这对您意味着什么，当您选择 Splashtop 时，您将获得最适合您特定需求的解决方案。选择 Splashtop ！

与 TeamViewer 商业许可证定价相比，Splashtop 可立省50％

与 TeamViewer 相比，Splashtop 每年可立省50％的订购费用！通过提前启动计划，可在已有的 Splashtop 订购基础上免费获得长达3个月的使用期限，与 TeamViewer 订购结束时间完美衔接。

Splashtop 替代 TeamViewer

Splashtop具有三个主要业务产品。每个人都针对特定的用例，它们是远程访问，无人值守的远程支持和有人值守（按需）远程支持：

您可以购买 TeamViewer，也可以选择更优惠的 Splashtop 解决方案！下面是 TeamViewer 和 Splashtop 的价格对比。

TeamViewer 定价对比

以下是 TeamViewer Single User 商业方案与 Splashtop 的各个解决方案的定价对比表：

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与 TeamViewer 许可证定价相比，Splashtop 每年可为您立省数百甚至数千美元。而且，如果与 TeamViewer 更贵的方案相比，Splashtop 能节省更多费用。

而且，Splashtop 可免费为移动设备提供支持，TeamViewer 每名技术员可处理1个或3个并发会话，Splashtop 允许处理10个并发会话。TeamViewer 每月需要额外支付$32.90才能为移动设备提供支持，如果要为技术人员添加并发会话则必须额外支付更多费用。

为什么选择 Splashtop 而不是 TeamViewer

没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500/年？Splashtop 真是太棒了！！！—— Peak Business Performance 的 Frank Steesnaes

了解为什么 Splashtop 是最好的 TeamViewer 替代品。

数千用户已从 TeamViewer 切换到 Splashtop，原因不言自明。TeamViewer 的起价非常高，许多免费版用户常常因“TeamViewer 检测到商业用途”而被阻止访问，立即切换到 Splashtop。即刻享有具备各种主要功能（包括拖放文件传输、远程打印、屏幕共享、多监视器支持等）的高性能远程访问解决方案。

免费试用 Splashtop，无需信用卡或任何担保。

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* 来源：TeamViewer 美国和欧洲货币网站上的 TeamViewer 美元和欧元价格，2021年3月。TeamViewer 的价格会因国家或地区而异。