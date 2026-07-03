TeamViewer 9 和 10 停用 – 为什么要切换到 Splashtop

如果您拥有 TeamViewer 9 或10，请在2021年到期后不要升级到昂贵的 TeamViewer 订阅。切换到 Splashtop 并保存！
更新：自从本文发布以来，TeamViewer宣布TeamViewer 9和10许可将在设定的时间内获得免费的TeamViewer 15访问。但是，过去的永久购买许可证的TeamViewer客户在免费期结束后仍将被迫购买新的TeamViewer订阅。不用为TeamViewer订阅支付更多费用，切换到Splashtop并保存！
TeamViewer 9 和 TeamViewer 10 将于2021年6月1日停用。当这两个版本的 TeamViewer 到期时，用户将无法再远程访问其计算机和设备。
这意味着要继续使用 TeamViewer 进行远程访问，TeamViewer 9 和10用户必须购买最新版本的 TeamViewer 订阅。
9和10版本的许多用户在听到这一消息后都表示沮丧。感到沮丧的部分原因是，他们中的许多人购买了 TeamViewer 9 和10的永久许可，而 TeamViewer 不再提供这些许可。其他人对 TeamViewer 的当前价格表示失望。
如果您正在使用 TeamViewer 9 或 10，在续订 TeamViewer 前请试一试 Splashtop，原因如下。Splashtop 是评价非常高的 TeamViewer 替代方案。
你将得到你需要的确切的远程访问解决方案
无论使用场景如何，Splashtop 都能提供满足需求的远程访问解决方案。无论是需要远程桌面工具来访问 Windows 和 Mac 电脑以远程办公，还是需要帮助台远程支持软件为计算机、平板电脑和移动设备提供有人值守或无人值守支持，Splashtop 都有适合的解决方案。
通过改用以下方式，你将节省50%或更多的费用Splashtop
通过选择 Splashtop 取代 TeamViewer，您每年可以节省数百美元，甚至数千美元。您将获得高性能的远程访问解决方案，该解决方案非常安全，并以更低的价格提供所有主要功能。
查看 Splashtop 与 TeamViewer 定价对比。目前，TeamViewer 客户多可免费获得长达3个月的 Splashtop 免费使用期限，通过 Splashtop 提前启动计划与 TeamViewer 订购期限无缝衔接。
您将加入成千上万的用户，这些用户切换到 Splashtop 并且再也没更换过
Splashtop 在第三方评论网站如 TrustRadius上备受好评且拥有超过3000万用户是有原因的。曾经使用TeamViewer的客户切换到Splashtop后唯一的遗憾就是没有早点这样做。
“哇。Splashtop Business Access 是我做过的最好的投资，并且它越来越好。如何摆脱 TeamViewer 每年收取500美元的费用？你们真棒！”
– Peak Business Performance 的 Frank Steesnaes
“我在 IT 领域工作了20年，我知道什么是好产品。从支持的角度来看，我找不到比这个更好的软件了。登录进去就能远程访问和支持。（Splashtop）太棒了，非常值得信赖。用过 TeamViewer 之后，觉得这个软件简直太好用了。不过，TeamViewer 贵得太离谱了，Splashtop 价格就合理多了。我更喜欢 Splashtop，已经把它推荐给了其他业��内的朋友。”
– Stuart Livingstone，NuWave Backup
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