“2023年 Chrome Remote Desktop 最佳替代方案”– Splashtop

选择合适的远程桌面软件对个人和企业使用都至关重要，能确保提供安全、可靠和高效的远程访问。虽然 Chrome Remote Desktop 因与 Google 服务集成而成为常见选择，但有时无法满足所有用户的不同需求。
探索 Chrome Remote Desktop 的替代方案，以便找到能提供更多功能、更高安全性和更强大性能的解决方案，以满足特定需求。在本指南中，我们将深入探讨 Chrome Remote Desktop 的替代方案，提供能提升远程访问体验的更多选择。
什么是Chrome远程桌面？
Chrome远程桌面是谷歌的一个产品，能够从另一个设备远程访问你的电脑。 许多人将其用于个人用途，在远程访问自己的计算机时执行简单的任务。
然而，那些需要更多远程访问软件的人往往对Chrome远程桌面感到不满意。 想要远程工作的商务人士和想要为客户提供支持的IT支持技术人员都抱怨Chrome远程桌面缺乏他们所需要的特性和功能。
最初，Chrome远程桌面是作为一个Chrome（网络浏览器）扩展开始的。 今天，它通过Chrome浏览器使用一个Chrome扩展程序和一个网络门户的组合。
要随时远程访问计算机，您需要在两个设备上安装适当的Chrome Remote Desktop应用程序，并确保这些设备登录到相同的Google帐户。要提供远程支持，您需要指导最终用户安装必要的应用程序以启用对其计算机的访问。
为什么需要 Chrome Remote Desktop 的替代方案？
虽然 Chrome Remote Desktop 是非常便捷的免费远程访问工具，但其存在的一些局限性导致用户想找到替代方案：
功能有限
Chrome Remote Desktop 缺少内置即时聊天、拖放文件传输和多会话处理等高级功能，而这些功能对于专业用途和 IT 支持至关重要。
Chrome Remote Desktop 的安全风险
Chrome Remote Desktop 的安全功能相对较为基础。依赖谷歌账户进行身份验证，如果谷歌账户被泄露，则将带来风险。
其他主要安全风险包括：
有限的访问控制：Chrome Remote Desktop 不支持精细用户权限，因此 IT 团队很难安全地管理整个组织的访问权限。
不支持多因素身份验证（MFA）：如果没有内置的多因素身份验证（MFA）功能，仅依靠密码的账户很容易受到未经授权的访问。
缺乏集中安全管理：企业需要查看远程访问活动，但 Chrome Remote Desktop 缺乏集中的日志、审计和管理工具。
不安全连接的风险：与企业级远程桌面解决方案不同，Chrome Remote Desktop 仅支持 Google 账户验证，除此之外不提供强大的加密功能或额外的安全层。
无移动设备管理
没有内置的移动设备管理支持功能，这对于支持移动办公的企业来说是一大缺陷。
自定义功能有限
Chrome Remote Desktop 提供的自定义选项有限，对于需要特定配置或品牌的用户来说灵活性较差。
依赖谷歌账户
用户必须拥有谷歌账户并使用谷歌 Chrome 浏览器，这会影响使用其他浏览器或需要更多灵活性的用户。
探索 Chrome Remote Desktop 的替代方案，找到更符合需求的解决方案，为个人和企��业使用提供增强功能、强大的安全性和更大的灵活性。
选择远程桌面工具时应考虑的五大因素
选择合适的远程桌面工具，对于确保无缝且安全的远程访问至关重要。以下是需要考虑的五个关键因素：
特性和功能：确保远程桌面工具提供所有必要功能，如文件传输、多显示器支持、远程打印、会话录制和聊天功能。高级功能是业务使用和 IT 支持的关键。
安全性：远程访问设备时，安全性至关重要。远程桌面软件要具备强大加密标准（如 SSL/TLS）、双因素身份验证和其他安全协议等安全工具，以保护敏感数据并防止被未经授权访问。
易用性：远程桌面软件应具有直观的界面，易于设置和使用，确保即使不懂技术的用户也能轻松使用。简单的设置过程和用户友好的设计可以节省时间，降低学习成本。
兼容性和灵活性：远程桌面软件要能与各种操作系统兼容，比如 Windows、macOS、Linux 等，同时还要在浏览器要求和移动设备管理方面足够灵活。这样可以确保能在不同设备和平台上使用远程桌面软件。
客户支持：可靠的客户支持至关重要，尤其对于需要及时帮助的企业用户。远程桌面软件要能提供全面支持功能，包括在线聊天、电话支持和强大的帮助中心。
综合考虑以上因素，就能找到符合需求的远程桌面工具，确保获得流畅、安全的远程访问体验。
Splashtop 远程桌面软件简介：功能和优势
Splashtop 的远程访问和远程支持软件解决方案专为满足远程办公人员、IT 支持、帮助台和 MSPs 的高要求使用场景而打造。这正是为什么如今有数以万计的企业和超过 2000 万人使用 Splashtop。
Splashtop 由 Splashtop 自己屡获殊荣的专有远程访问软件提供支持。进行远程访问所需的只是一个互联网连接和合适的Splashtop软件，不需要共享Google账户。
设置完成后，您将能够在 Splashtop 应用程序中查看所有有权访问的计算机的列表。只需单击一个即可启动远程连接。您可以从其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问 Windows、Mac、Linux 计算机。为了对用户的计算机提供临时支持，他们可以下载并运行一个小应用程序以生成会话代码，该代码将使您可以访问他们的计算机——无需安装！
Chrome Remote Desktop 替代方案：为什么 Splashtop 能脱颖而出
那么，为什么Splashtop 是Chrome远程桌面更好的替代品？ 以下是对主要差异的简要介绍。
远程访问比较
Chrome Remote Desktop
Splashtop
设置随时远程访问
除了安装所需的软件外，还要求所有电脑登录同一个谷歌账户，可能会造成安全问题。
无需共享 Google 账户。只需具备 Splashtop 账户、Splashtop 应用和互联网连接。
启动远程会话
要求在访问前记住并输入远程计算机的唯一 PIN 码。
无需 PIN 码。只需选择要远程访问的计算机，即可立即连接。
远程支持比较
Chrome Remote Desktop
Splashtop
为计算机提供有人值守的支持
要求最终用户安装 Chrome 浏览器，登录或创建谷歌账户，并安装所需的扩展程序。
最终用户下载并运行小程序。无需 Splashtop 账户或登录。
为移动设备提供支持
不支持
远程访问 iOS 和 Android 设备。远程控制 Android 设备，提供支持。
管理控制台
无
通过 Splashtop 网络控制台对用户和计算机进行分组管理，确保有序。
功能比较
Chrome Remote Desktop
Splashtop
移动（iOS & Android）远程访问应用功能
基本功能包括显示键盘、切换鼠标和触摸式输入、Ctrl-Alt-Del 和调整桌面大小。
Chrome Remote Desktop 的所有功能，以及计算机分组、列表排序、查看计算机信息（状态、上次会话、IP 地址）、远程重启、查看所有显示器、锁定工具栏、远程黑屏、锁定键盘和鼠标以及按键粘贴。
计算机远程访问应用功能
基本功能有限，仅包括发送特定按键、调整屏幕分辨率和传输。
Chrome Remote Desktop 的所有功能，以聊天、会话录制、远程打印、远程唤醒、共享技术员桌面、远程黑屏、锁定键盘和鼠标等。
对于那些想提高生产力、更安全和/或想更有效地提供支持的人来说，毫无疑问，Splashtop 是Chrome远程桌面的最佳替代品。
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