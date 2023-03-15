“2023年 Chrome Remote Desktop 最佳替代方案”– Splashtop

Splashtop的远程访问和远程支持工具为Chrome远程桌面提供了更好的选择。 用Splashtop远程访问Windows、Mac、Linux、iOS和Android。

Chrome远程桌面是谷歌的一个产品，能够从另一个设备远程访问你的电脑。 许多人将其用于个人用途，在远程访问自己的计算机时执行简单的任务。

然而，那些需要更多远程访问软件的人往往对Chrome远程桌面感到不满意。 想要远程工作的商务人士和想要为客户提供支持的IT支持技术人员都抱怨Chrome远程桌面缺乏他们所需要的特性和功能。

另外， Splashtop的远程访问和远程支持软件解决方案旨在满足远程工作者，IT支持，帮助台和MSP的苛刻用例。这就是为什么今天有成千上万的企业和超过3000万人使用Splashtop的原因。

下面我们来看看Chrome远程桌面的优点和缺点，以及为什么Splashtop是最适合你的替代品。

什么是Chrome远程桌面？

最初，Chrome远程桌面是作为一个Chrome（网络浏览器）扩展开始的。 今天，它通过Chrome浏览器使用一个Chrome扩展程序和一个网络门户的组合。

要想随时远程访问电脑，你需要在两台设备上安装适当的Chrome远程桌面应用，而且你需要确保这些设备登录到同一个谷歌账户。 为了提供远程支持，你必须指导你的终端用户安装必要的应用程序，以便能够访问他们的计算机。

什么是Splashtop ？

另外，Splashtop由Splashtop自己获奖的专有远程访问软件提供支持。 远程访问所需要的只是一个互联网连接和适当的Splashtop软件，不需要共享谷歌账户。

设置完成后，您将能够在 Splashtop 应用程序中查看所有有权访问的计算机的列表。只需单击一个即可启动远程连接。您可以从其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问 Windows、Mac、Linux 计算机。为了对用户的计算机提供临时支持，他们可以下载并运行一个小应用程序以生成会话代码，该代码将使您可以访问他们的计算机——无需安装！

Chrome远程桌面 VS Splashtop

那么，为什么Splashtop 是Chrome远程桌面更好的替代品？ 以下是对主要差异的简要介绍。

远程访问比较

远程支持比较

功能比较

对于那些想提高生产力、更安全和/或想更有效地提供支持的人来说，毫无疑问，Splashtop 是Chrome远程桌面的最佳替代品。

Splashtop远程访问软件

如上所述，Splashtop ，为有不同需求的用户设计了几种不同的远程访问产品，包括商业专业人士、IT支持团队、MSPs ，以及服务台专业人士。

请查看我们以下的核心业务产品，并免费开始使用适合你的产品。 开始免费试用不需要信用卡或承诺!

Splashtop Business Access ：适用于希望远程访问其计算机的商业专业人士和小型团队。 了解更多 | 免费试用

Splashtop 远程支持：适用于 和IT团队，他们希望在无人看管的情况下远程访问其用户的计算机，以提供远程支持。MSPs 了解更多 | 免费试用

Splashtop SOS ：适用于IT、支持和服务台团队，他们需要一个出席的、快速的支持解决方案，为其用户的设备提供按需远程支持。 了解更多 | 免费试用

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