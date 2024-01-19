2024 年十大远程支持软件工具

远程支持工具是支持性IT基础架构的支柱。 它用于帮助技术人员为最终用户解决问题并远距离解决问题。 远程访问软件在当今的商业环境中起着不可或缺的作用。 随着包括IT、教育和客户服务在内的各个领域的远程工作大幅增加，对远程访问软件的需求也在增长。
远程访问软件有助于提高生产力、降低运营成本和提高客户满意度。 由于业务的许多方面都依赖远程访问支持，因此您的团队也必须根据您的特定业务需求选择合适的解决方案。
进入 TrustRadius 排名
TrustRadius 是业界知名的软件工具评论家。 如果你正在寻找任何类型的软件，在软件评论方面，TrustRadius是信誉良好的信息来源。
如果您正在寻找最好的远程支持软件，您会发现 Splashtop 在最佳远程支持工具的 #1 位置。
TrustRadius 列出的十大最佳远程支持工具
以下是T rustRadius排名的十大最佳远程支持软件工具：
1. Splashtop
Splashtop 是领先的远程访问软件，可为用户提供无缝的远程体验、行业领先的安全协议，并支持远程使用高性能软件。
Splashtop 提供极其通用的远程支持解决方案，并用于各个领域，包括医疗保健和教育。 Splashtop 有助于提高运营效率、简化流程，并为远程工作者提供稳定和安全的工作体验。
2. TeamViewer
TeamViewer 是一款流行的远程支持软件，提供免费版本仅供个人使用。 对于那些正在寻找纯粹用于个人用途的远程访问工具的人来说，这是一个不错的选择。 但是，如果TeamViewer怀疑您正在将免费版本用于商业用途，他们可能会阻止您的连接并阻止您访问远程设备。
3. GoTo Resolve
另一个流行的远程支持软件是 GoTo Resolve。 虽然 GoTo Resolve 有助于监控设备并通过实时数据最大限度地减少中断，但 GoTo Resolve 平台不具备一些主要的 IT 功能。
例如，会话录制以及与其他票务解决方案的集成是远程工作软件的常见功能。 但是，GoTo Resolve目前不提供这些功能。
>> 推荐阅读： 2024 年最佳 GoTo Resolve 替代方案
4. connectwise ScreenConnect
connectwise ScreenConnect 是一种流行的远程支持工具，提供 14 天免费试用，无需信用卡。 缺点？ connectwise最近提高了其无人值守远程访问工具的价格。
根据您的套餐和想要访问的设备数量，您的原始价格可能比最初的ScreenConnect定价模型上涨多达275％。 相比之下，Splashtop 定价模式侧重于为您使用的内容付费，因此不会为远程支持多付钱。
5. BeyondTrust Remote Support
BeyondTrust（以前称为 Bomgar Appliance）是一种常见的特权远程访问软件，它为会话管理和访问控制提供了一个集中式平台。 他们的本地选项提供了在防火墙�后保持远程访问的能力，但是，对于企业客户来说，这并不是最灵活的选择。
Splashtop On-Prem 提供与 BeyondTrust 平台类似的功能，但成本不高。 Splashtop 的定价模型创建了一个系统，允许用户只为他们使用的内容付费，这为您的团队提供了灵活性和轻松扩展定价的能力。
>> 推荐阅读： Splashtop 优于 BeyondTrust Appliance 的 5 个原因
6。Devolutions 的远程桌面管理器
远程桌面管理器吸引了许多用户，因为它们为用户提供免费版本。 但是，免费版本仅提供极其有限的功能。 远程桌面管理器以 “用于远程访问的 IT 工具箱” 而自豪。 尽管它确实为用户提供了安全功能，但重要的是要考虑更大的安全注意事项。
Splashtop 的基础设施在构建时就考虑到了安全性。 除了为用户提供增强自身安全性（例如SSO集成和端点安全性）的能力外，该平台本身还符合许多主要的安全标准，例如ISO/IEC 27001、SOC2和GDPR。
7。VNC 连接
VNC Connect 是一个远程桌面平台，通常用于为远程工作人员提供从自己的设备进行远程访问的能力。 VNC Connect 使用所谓的远程帧缓冲器 (RFB) 将远程计算机的屏幕传输到本地计算机，同时将输入传回去。
这种远程访问方法已经过时了，性能不如新技术。 Splashtop 使用专有协议，使最终用户能够实时提供高清视频和音频，确保技术人员能够在远程访问会话期间提供快速有效的支持。
> > 推荐读物：最佳 VNC 替代方案 — Splashtop 远程访问 & 控制
8。ISL 灯
ISL Light以合理的价格为用户提供无人值守的远程访问。 ISL Light还提供本��地解决方案和多显示器支持。 但是，一些最终用户报告了用户界面的复杂性。在远程支持方面，用户体验是一个主要考虑因素。 这就是 Splashtop 为最终用户和技术人员提供简单用户界面的原因。 毫无疑问，要使用什么代码来建立连接，技术人员可以轻松分辨出他们在使用什么设备。
9. AnyDesk
AnyDesk是一个强大的远程访问平台，提供远程工作和IT支持。 该平台提供了多种功能，但不允许您选择产品的哪些方面是团队最需要的。 这种限制可能会导致昂贵地购买从未使用过的不必要功能。Splashtop提供了许多类似于AnyDesk平台的功能，而成本只是其中的一小部分。 Splashtop 的定价模式使团队能够获得更灵活、更具成本效益的解决方案。>> 推荐阅读： AnyDesk安力桌价格比较
10。getScreen.me
GetScreen.me 是一款基于云的远程访问软件，可在个人浏览器中运行。 这意味着它不需要应用程序或下载该功能。 但是，由于这种限制，GetScreen.me没有任何报告功能，例如活动跟踪、警报或通知，也没有活动仪表板——IT和服务台支持团队所需的关键功能。
Splashtop 的主要功能
Splashtop 在远程支持和远程桌面类别中获得了 TrustRadius 的最高评价奖，原因不难理解。
Splashtop 继续提供价格具有竞争力、用户友好的远程支持解决方案，适合远程工作者和 IT 领导者。 Splashtop 拥有行业领先的安全性和遍布全球的多个支持团队，可以为任何希望在其工作流程中实施远程访问软件的人提供支持。
以下是帮助 Splashtop 成为 TrustRadius 最受好评的远程支持工具的一些功能：
全面的安全功能： 除了符合 GDPR、SOC2 和 FERPA 等主要安全合规性外，Splashtop 还提供其他安全功能，如多因素身份验证、全面日志记录、SSO 集成和精细权限控制。
多合一远程访问解决方案： 无论您是希望为员工提供在家工作的能力，还是为您的支持团队创建按需帮助台，Splashtop 都可以提供帮助。 该工具可以帮助支持有人值守和无人值守的终端。
直观、用户友好的界面： 通过创建简单直观的界面，Splashtop 最大限度地减少了学习该工具所花费的时间并提高了生产力。 减少培训时间，增加设备管理时间。
灵活性和可控性： Splashtop 为技术人员提供了对设备的控制，并允许他们安排远程会话并自定义精细和组访问，以提供更多的管理、控制和安全性。
高性价比： Splashtop 的定价模式提供了合理的计费选项，因此您只需为所需的内容付费。
全天候客户服务：通过聊天、电话、电子邮件或票务提供及时的支持，Splashtop 客户服务将在您需要时随时待命。 '
Splashtop 的实际应用
使用远程访问软件的不仅仅是远程工作者。 许多行业都在使用 Splashtop Remote Support 软件进行日常运营，以下是一些：
餐厅和酒店业：Bill Miller Bar-B-Q 的 IT 总监利用 Splashtop 远程访问和支持近 1,000 个销售点 （POS） 终端和公司计算机。
制造业： 资源规划组织 Monitor ERP 的 IT 团队使用 Splashtop On-Prem 提供客户支持，同时最大限�度地提高其内部安全性。
零售： PETstock 的团队决定从 TeamViewer 切换到 Splashtop，以帮助降低运营成本，从而提供更用户友好的远程支持工具，提供单点登录功能。
数字媒体： 通信机构 Beyond Digital Solutions 使用 Splashtop 管理全国各地的数字标牌活动。
免费试用 Splashtop
Splashtop 提供多功能且价格合理的远程支持解决方案，难怪它仍然是行业领先的远程支持服务之一。
有兴趣了解为什么 Splashtop 是 TrustRadius 上排名最高的远程支持软件吗？ 免费试用 Splashtop 一周。 我们甚至不会要求你提供信用卡。