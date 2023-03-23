比较远程访问软件--寻找最佳解决方案

个人、IT专业人员、托管服务提供商（MSP）和支持组织使用远程访问软件或远程桌面软件来远程访问计算机和移动设备。个人可以使用远程访问来随时随地访问其计算机。您可以使用家用计算机、iPad、iPhone、安卓手机或平板电脑等在家中访问工作计算机。远程访问软件使IT专业人员可以远程管理和访问组织中的计算机以提供支持。他们还可以为组织内的用户创建帐户以远程访问其计算机。

比较远程访问软件以选择最佳软件时，要考虑的前两项是功能集和价格。查看下面的比较，以帮助您评估Splashtop与竞争对手。您将了解为什么Splashtop是超过2000万用户的首选远程访问软件技术。

TeamViewer 是远程桌面访问、远程支持和协作解决方案领域的领导者。但是，TeamViewer 商业版价格很高，而免费版又有诸多限制（例如功能有限、因疑似商业用途而被阻止连接等）。相比之下，Splashtop 具备同样的高级远程访问功能（例如文件传输、多显示器支持），但这些功能都以针对特定使用场景的各种软件包的形式提供。这样的话，用户能以更低的价格，获得具有所需的全部=功能的远程访问解决方案。TeamViewer 起价为 CN¥3,948 /年*，Splashtop Business Access（适用于简单的远程访问）起价为 CN¥420 /年。Splashtop SOS（适用于按需远程支持）起价为 CN¥1,400 /年。查看功能和价格对比。相较于 TeamViewer，Splashtop 每年能立省至少50%的订购费用。来源：TeamViewer 美国和欧洲货币网站上的 TeamViewer 美元和欧元价格，2020年7月。TeamViewer 的价格会因国家或地区而异。

GoToAssist是一个流行的远程支持软件解决方案。 Splashtop的出席和无人值守的支持解决方案以较低的价格提供远程支持功能。 例如，Splashtop让你可以远程访问移动设备屏幕，以及从安卓到电脑的移动访问，并实时查看iOS和安卓屏幕。另外，当你购买Splashtop时，你的价格就被锁定了。 你不需要担心更新费用的增加。 就在最近，GoToAssist提高了他们套餐的价格，使许多客户的续费成本增加了两倍多。 通过Splashtop以更高的价值获得同样的顶级功能。

请看我们完整的Splashtop 与GoToAssist 的比较。

LogMeIn Central 是一个流行的远程访问和用户管理的解决方案。 用户经常抱怨每年的价格大幅上涨，并寻找替代品。 Splashtop 远程支持的成本比 ，低40-80%。LogMeInSplashtop 远程支持高级版包括额外的监控和管理功能，而你需要通过购买 Central的三个附加组件才能获得。LogMeIn 如果你选择LogMeIn.如果你需要一个远程访问工具来支持、访问和管理25到1000多台电脑，那么Splashtop 远程支持是最适合你的软件解决方案。 使用Splashtop ，您可以随时在无人看管的情况下访问您的计算机，拥有顶级的功能和强大的安全性，而且价格更低。

请看我们完整的Splashtop与LogMeIn Central的比较 。

LogMeIn的GoToMyPC是一个流行的远程访问解决方案，可以从任何地方访问你的Mac或PC。 Splashtop Business Access 的价格要低得多，不到GoToMyPC的一半，而且包括基本级别的GoToMyPC版本中没有的功能。 事实上，当你选择Splashtop而不是GoToMyPC时，你每年至少可以节省75%的费用。通过选择Splashtop商业访问，可以轻松地远程控制你的Windows和Mac电脑，并节省你的预算。 有了最可靠的远程连接平台，你不会感到失望。 从家里或世界上任何地方，在你的任何设备上工作。 Splashtop Business Access使其比以往更容易远程连接到其他计算机。 而且，与GoToMyPC相比，你每年可以节省数百到数千美元。

请看我们完整的Splashtop 与GoToMyPC 的比较。

当涉及到商业用途的远程访问时，LogMeIn Pro是你可能首先想到的名字之一，但它非常昂贵。 如果您选择 Splashtop Business Access ，每年可节省250-6604美元（取决于您需要访问的计算机数量）。Splashtop Business Access是性能最好、价值最高的远程访问软件。 有了它，你将享受到高清晰度的远程桌面连接、便捷的访问、顶级的功能，以及对远程计算机的完全控制。 它是跨设备的，在多个操作系统（Windows、Mac、iOS& Android）上工作。 此外，你甚至可以使用主机上的Chrome网络浏览器来启动一个远程会话。查看完整的Splashtop与LogMeIn Pro的比较 。

RemotePC是一款用于远程访问计算机的软件产品。 Splashtop Business Access为您提供同样的远程访问功能，Windows 和Mac电脑，但功能要多得多，而且年费较低。Splashtop Business Access Pro为您提供了RemotePC Team软件包中没有的几个顶级功能，尽管Splashtop解决方案的成本低80%。 功能包括通过网络链接共享你的桌面（屏幕共享），远程重启，两个用户远程访问同一台计算机，以及一些用户/计算机管理功能。

请看我们完整的Splashtop 与RemotePC的比较。

AnyDesk让你远程访问计算机。 它的主要功能是参加远程访问（需要远程设备上的终端用户在场），但也可用于无人值守的访问。 Splashtop SOS也可用于有人值守和无人值守的访问，但在比较具有类似功能的套餐时，其价格低于AnyDesk。例如，如果你有一个团队或多人需要使用你的远程访问软件，Splashtop为你提供了AnyDesk基本计划中所没有的几个用户/计算机管理和分组功能。 要得到这些，你必须升级到团队套餐，这比Splashtop SOS更贵。请看我们完整的Splashtop与AnyDesk的比较 。

BeyondTrust（前身为Bomgar），是一个强调安全的远程访问解决方案。 通过基于云和企业网络的产品，BeyondTrust在安全方面付出了很大的代价。 然而，Splashtop配备了最先进的安全功能（如256位AES加密连接，2因素认证，等等）。 Splashtop还符合几个行业标准和安全规定。最重要的是，与BeyondTrust相比，Splashtop每年可以为你节省近90%的价格。 您可以通过Splashtop每年节省数千美元，并获得快速的远程访问软件和您所需要的强大安全性。

请看我们完整的Splashtop 与BeyondTrust 的比较。

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