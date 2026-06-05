比较远程访问软件--寻找最佳解决方案

个人、IT专业人员、托管服务提供商（MSP）和支持组织使用远程访问软件或远程桌面软件来远程访问计算机和移动设备。个人可以使用远程访问来随时随地访问其计算机。您可以使用家用计算机、iPad、iPhone、安卓手机或平板电脑等在家中访问工作计算机。远程访问软件使IT专业人员可以远程管理和访问组织中的计算机以提供支持。他们还可以为组织内的用户创建帐户以远程访问其计算机。
比较远程访问软件以选择最佳软件时，要考虑的前两项是功能集和价格。查看下面的比较，以帮助您评估Splashtop与竞争对手。您将了解为什么Splashtop是超过2000万用户的首选远程访问软件技术。
Splashtop与TeamViewer
TeamViewer 是远程桌面访问、远程支持和协作解决方案的市场领导者。然而，TeamViewer的商业计划价格昂贵，其免费的远程访问产品有一些限制（例如功能集有限和由于怀疑商业用途而被阻止的连接）。
相比之下，Splashtop 商用方案具备同样的高级远程访问功能，例如文件传输、多显示器支持等，而且会根据特定使用场景为用户提供不同的功能套件。这样用户就能以更低的价格，获得具有所需功能的远程访问解决方案。
TeamViewer 定价¥4,380/年*，Splashtop Remote Access（用于提供简单的远程访问）定价¥510/年。Splashtop Remote Support（用于提供按需远程支持）定价¥1,400/年。点击此处查看功能和价格对比。
相较于 TeamViewer，Splashtop 每年能立省至少50%的订购费用。*来源：TeamViewer 美国和欧洲货币网站上的 TeamViewer 美元和欧元价格。TeamViewer 的价格会因国家或地区而异。
Splashtop 与 GoToAssist
GoToAssist 是一种流行的远程支持软件解决方案。 Splashtop 的有人值守和无人值守支持解决方案以较低的价格提供了远程支持功能。例如，Splashtop 使您可以远程访问移动设备屏幕，并可以从 Android 移动设备访问到计算机，并实时查看iOS和Android屏幕。
另外，购买 Splashtop 时价格将被锁定。您无需担心续订时价格会上涨。就在最近，GoToAssist 进行了涨价，许多客户反映续订价格上涨了两倍多。Splashtop 具备同样的高级功能，具有更高性价比。
请看我们完整的Splashtop 与GoToAssist 的比较。
Splashtop与LogMeIn Central
LogMeIn Central 是用于远程访问和用户管理的主流解决方案之一。用户经常抱怨 LogMeIn 每年都会大幅涨价，于是开始寻求替代方案。Splashtop Remote Support 的成本比 LogMeIn 低40-80%。Splashtop Remote Support Premium 具备监控和管理功能，而这些功能在 LogMeIn Central 则需另行购买三个附加组件才能实现。也就是说，如果使用 LogMeIn，一年则需多花几千美元。
如果您需要一个远程访问工具来支持，访问和管理25到1,000台以上的计算机，则Splashtop Remote Support将是您的最佳软件解决方案。使用Splashtop，您将随时可以无人值守访问计算机，包含主要功能，强大的安全性以及更低的价格。
请看我们完整的Splashtop与LogMeIn Central的比较 。
Splashtop与GoToMyPC
LogMeIn 的 GoToMyPC 是当下主流的远程访问解决方案之一，可随处访问 Mac 或 PC。Splashtop Remote Access 价格更低，比 GoToMyPC 价格低一半还多，同时还具备 GoToMyPC 基础版本不具备的功能。事实上，与 GoToMyPC 相比，订购 Splashtop 每年至少可省75%的费用。
立即订购 Splashtop Remote Access，不仅能轻松远程控制 Windows 和 Mac 电脑，还能节省开支。Splashtop Remote Access 是非常可靠的远程连接平台，一定不会让您失望。使用任意设备，随时随地轻松办公。Splashtop Remote Access 让远程连接越来越简单。与 GoToMyPC 相比，每年可立省数百到数千美元。
请看我们完整的Splashtop 与GoToMyPC 的比较。
Splashtop 与 LogMeIn Pro 的对比
提到商业用途的远程访问，人们最先想到的可能是 LogMeIn Pro，但这款软件价格非常贵。相比之下，订购 Splashtop Remote Access 每年则可立省 $250-$6,604，具体取决于要访问的电脑数量。
Splashtop Remote Access 是高性能、高性价比远程访问软件。有了这款软件，可享受高清远程桌面连接、轻松访问、关键功能以及对远程电脑的完全控制。Splashtop Remote Access 支持跨设备使用，适用于多个操作系统，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android。此外，还可以在主机上通过 Chrome 网络浏览器启动远程会话。查看 Splashtop 与 LogMeIn Pro 的详细对比。
Splashtop对比RemotePC
RemotePC 是用于远程访问电脑的软件产品。Splashtop Remote Access 可提供与 Windows 和 Mac 电脑相同的远程访问功能，但功能更多且价格更低。
尽管 Splashtop Remote Access Pro 价格比 RemotePC Team 软件包低80%，但具备后者不具备的几个主要功能。比如通过网络链接共享桌面（屏幕共享）、远程重启、两名用户远程访问同一台电脑以及多用户/电脑管理功能。
请看我们完整的Splashtop 与RemotePC的比较。
Splashtop对比AnyDesk
通过 AnyDesk 可以远程访问电脑。主要功能包括有人值守的远程访问（即需要最终用户在远程设备上），也可以用于无人值守的访问。Splashtop Remote Support 用于有人值守和无人值守的访问，价格比 AnyDesk 更低，但具备类似的功能。
例如，如果团队或多个用户要使用远程访问软件，Splashtop 则能为其提供多用户/计算机管理和分组功能，而 AnyDesk 基础方案并不具备这一功能。要在 AnyDesk 中实现这一功能，必须升级到团队方案，其定价高于 Splashtop Remote Support。点击查看 Splashtop 与 AnyDesk 的详细对比。
Splashtop对比BeyondTrust（以前是Bomgar）
BeyondTrust（以前称为Bomgar）是一种强调安全性的远程访问解决方案。借助基于云和企业网络的产品，BeyondTrust会为安全性付出高昂的代价。但是，Splashtop配备了最先进的安全功能（例如256位AES加密连接，2要素身份验证等）。 Splashtop还符合多项安全性行业标准和法规。
更重要的是，与 BeyondTrust 相比，Splashtop 每年可立省近90%。有了 Splashtop，每年可立省数千美元，远程访问速度更快，安全功能更强大。
请看我们完整的Splashtop 与BeyondTrust 的比较。
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