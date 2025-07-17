Microsoft Cloud PKI 替代方案：为什么 Foxpass 是更好的选择

Microsoft Cloud PKI 已成为使用 Intune 的组织在云中颁发和管理证书的一种方式。然而，随着企业采用更多样化的设备群并优先考虑零信任安全，Microsoft Cloud PKI 的局限性变得更加明显。
这就是Foxpass的用武之地。Foxpass提供了一种更灵活、可扩展和完整的证书安全解决方案。无论您是在管理公司设备、为承包商提供安全访问，还是在BYOD环境中推出基于证书的Wi-Fi，Foxpass都能为现代IT团队提供所需的控制和覆盖。
在这篇博客中，我们将比较Microsoft Cloud PKI和Foxpass，突出Microsoft产品的主要限制，并展示为什么Foxpass是需要安全、云原生身份和网络访问解决方案的组织的最佳替代方案。
什么是 Microsoft Cloud PKI？
Microsoft Cloud PKI是Microsoft Intune Suite中包含的基于云的公钥基础设施服务，也可以作为独立附加组件使用。它允许组织为Intune注册的设备颁发、管理和吊销数字证书，而无需维护本地证书颁发机构或使用传统的NDES连接器。
从本质上讲，Microsoft Cloud PKI 旨在简化 Microsoft 生态系统内托管设备的证书部署。它支持 SCEP（简单证书注册协议）进行证书颁发，并使用证书吊销列表（CRLs）来管理证书状态。管理员可以在 Intune 中配置证书配置文件，以自动分发到 Windows、macOS、iOS 和 Android 设备。
Microsoft Cloud PKI 的主要局限性
虽然Microsoft Cloud PKI提供了一种在Intune生态系统中颁发证书的方法，但它��在实际部署中存在几个显著的限制，限制了其有效性。
1. 仅支持Intune设备
Microsoft Cloud PKI 与 Intune 紧密集成。设备必须注册到 Intune 才能接收证书，这排除了未管理的终端或访客设备。这在安全覆盖方面造成了漏洞，并使非企业用户的基于证书的访问变得复杂。
2. 没有内置 RADIUS 服务器
Microsoft 并未在 Cloud PKI 中提供本地 RADIUS 服务器。如果组织希望使用基于证书的身份验证进行 Wi-Fi 或 VPN 访问，则必须单独部署或集成 RADIUS 解决方案。这增加了成本、复杂性和配置开销。
3. 对混合和 BYOD 环境的支持有限
Cloud PKI 是为完全依赖 Microsoft Intune 和管理设备的组织设计的。它缺乏支持包括个人设备、第三方身份提供商或混合基础设施的更动态环境的灵活性。
这些限制可能会给管理多样化用户群或实施零信任安全模型的团队带来实际的操作挑战。寻求更完整、灵活解决方案的组织应考虑超越 Intune 并填补这些功能空白的替代方案。Foxpass 正是为此而构建的。
认识 Foxpass：理想的 Microsoft Cloud PKI 替代方案
Foxpass 为寻求更大灵活性、更广泛设备支持和简化的基于证书的访问控制的组织提供了强大的云原生解决方案。它通过结合管理的 PKI 功能和内置的 Cloud RADIUS 服务来填补 Microsoft Cloud PKI 留下的空白，使在整个环境中部署安全认证变得容易。
使用Foxpass，您可以通过SCEP颁发长期证书，通过序列号跟踪它们，并从中央控制台轻松吊销。证书可以颁发给任何设备，无论其是否注册在Intune中。这使得Foxpass非常适合需要支持BYOD、承包商、混合办公人员和操作系统混合环境的组织。
Foxpass 还包括一个完全管理的 Cloud RADIUS 服务器，支持 EAP-TLS、PEAP 和 EAP-TTLS 协议。它直接与 Entra ID、Okta、Google Workspace 和 OneLogin 等身份提供商集成，允许实时同步用户和组。这简化了策略执行，并确保只有授权用户才能连接到受保护的网络。
此外，Foxpass支持主要的Wi-Fi和VPN基础设施供应商，包括Meraki、Aruba、Cisco和Fortinet，为IT团队提供了在现有基础设施上部署安全访问的灵活性，而无需大幅改动其技术栈。
通过将PKI、RADIUS和身份集成结合到一个平台中，Foxpass提供了比Microsoft Cloud PKI更完整和可扩展的替代方案。它是为当今动态的IT环境设计的，而不仅仅是Microsoft管理的环境。
Foxpass 与 Microsoft Cloud PKI：功能比较
在评估 Microsoft Cloud PKI 与 Foxpass 时，差异很快就会显现。虽然 Microsoft Cloud PKI 为 Intune 管理的设备提供基本的证书颁发，但 Foxpass 提供了更全面的解决方案，支持多样化的设备、内置 RADIUS 和长期可扩展性。
下面是关键功能的并排比较：
对比项
Microsoft Cloud PKI
Foxpass
设备支持
仅限Intune注册设备
所有设备，包括 BYOD 和未管理的设备
RADIUS 支持
不包括在内
内置Cloud RADIUS，支持EAP-TLS、PEAP和EAP-TTLS
身份提供商集成
仅限 Entra ID（通过 Intune）
Entra ID、Okta、Google、OneLogin 等
平台兼容性
Windows、macOS、iOS、Android
Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook
定价灵活性
需要 Intune 套件或附加许可证
可独立使用，无需依赖Intune
Foxpass满足核心证书生命周期需求，同时扩展支持到未管理设备、多样化的身份提供者和直接网络访问控制。希望获得安全、可扩展认证而不被锁定在单一设备管理平台的组织将受益于Foxpass的灵活性和易于部署。
Foxpass的优势用例
Foxpass 旨在满足现代 IT 团队的实际需求。其灵活性和内置网络集成使其成为需要在各种设备和环境中确保访问安全的组织的理想解决方案。以下是 Foxpass 在某些常见用例中优于 Microsoft Cloud PKI 的地方：
1. 基于证书的Wi-Fi认证
Foxpass 通过使用 802.1x 和 EAP-TLS 的 Wi-Fi 网络启用安全的基于证书的身份验证。它与来自 Cisco、Aruba、Meraki 和 Ubiquiti 等领先供应商的接入点和网络硬件无缝协作。使用 Foxpass Cloud RADIUS，无需部署和维护您自己的 RADIUS 基础设施。
2. BYOD 和未管理设备注册
与仅支持 Intune 注册设备的 Microsoft Cloud PKI 不同，Foxpass 使向任何设备颁发证书变得容易。无论是个人笔记本电脑、承包商的手机，还是在学校环境中使用的 Chromebook，Foxpass 都支持安全入门而不影响控制。
3. 安全VPN访问
Foxpass 证书可用于在各种平台上认证 VPN 客户端。IT 团队可以对远程用户实施基于证书的访问，确保只有受信任的设备才能建立 VPN 连接，而无需依赖密码或用户注册到 Intune。
4. 零信任身份和网络访问
Foxpass 支持与 Entra ID 和 Okta 等身份提供商的实时同步，允许组织根据用户和设备身份实施访问策略。当与基于证书的认证和 Cloud RADIUS 结合使用时，Foxpass 支持在网络和身份层面上的真正零信任方法。
这些用例反映了对超越 Microsoft 狭窄生态系统的安全、可扩展访问解决方案的日益增长的需求。使用 Foxpass，组织可以简化操作、降低风险，并改善他们管理的每个环境中的用户体验。
准备好替换或扩展 Microsoft Cloud PKI 吗？试试 Foxpass
Microsoft Cloud PKI 可能是已经深入 Intune 生态系统的组织的便捷选择，但在需要灵活性、更广泛的设备支持和完整的网络集成时，它显得不足。其缺乏 RADIUS 支持、有限的设备兼容性和短期证书生命周期为管理现代混合环境的 IT 团队带来了不必要的挑战。
Foxpass 是最佳替代方案。它提供了基于证书的安全性的所有好处，而不会将您锁定在单一平台中。通过基于证书的身份验证、无缝的身份集成和完全托管的 Cloud RADIUS 后端，Foxpass 使在任何设备、用户或位置实施安全访问策略变得简单。
无论您是想替换 Microsoft Cloud PKI 还是 扩展其功能，Foxpass 都能在一个易于管理的平台中为您提供所需的一切。
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