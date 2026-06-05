Programs Like TeamViewer – Which TeamViewer Competitor is Best?

TeamViewer 是个人和组织常用的远程桌面工具。但是，并不是所有人都喜欢这款软件。出于各种原因，许多以前的 TeamViewer 用户已经改用其他远程桌面解决方案。TeamViewer 老用户最常见的投诉包括以下几种：
价格方面：TeamViewer 商业许可证是远程桌面行业中最贵的许可证之一。
性能方面：一些用户报告称，使用 TeamViewer 期间存在连接速度慢或延迟。
客户服务方面：许多 TeamViewer 老用户反馈，难以取消 TeamViewer 订购，而且很难联系到 TeamViewer 客户支持团队的工作人员。确切地说，TeamViewer 的取消政策对用户十分不友好，要求用户必须在续订日期前30天提交书面通知才能取消订购。否则，TeamViewer 将自动向用户收取自动续订费用。没有其他方法可以关闭 TeamViewer 的自动续订。
理想的 TeamViewer 替代方案
好用的 TeamViewer 替代方案推荐？以下是当前主流的应用（例如 TeamViewer）列表及其对比：
Splashtop
LogMeIn
AnyDesk
GoToMyPC
Chrome Remote Desktop
Dameware Remote Everywhere
BeyondTrust Remote Support
WebEx Remote
Zoho Assist
Microsoft Remote Desktop
ConnectWise ScreenConnect
Splashtop
Splashtop 可以作为 TeamViewer 的替代方案，能够根据每个用户的独特需求提供不同的远程访问程序包。例如，Splashtop 针对个人用户和小型团队提供远程计算机访问方案，针对 IT 提供支持任意设备的远程方案。Splashtop 甚至也针对具有许多需求的大型组织提供企业解决方案。
与 TeamViewer 相比，Splashtop 能够针对不同需求提供多种方案，使其更具性价比。TeamViewer 将所有功能捆绑在一个方案，导致所有用户群体都认为其价格太高，而 Splashtop 远程访问软件每年可立省50％订购费用。查看 Splashtop 与 TeamViewer 的定价对比，了解其价格差距。
与 TeamViewer 不同，Splashtop 更为重视客户服务。与 TeamViewer 相比，Splashtop 的支持或客服更容易联系，可以确保 Splashtop 用户在遇到问题时能快速得到解决。
就产品而言，Splashtop 在 G2 等软件评论网站的评分一直高于 TeamViewer。原因如下：
Splashtop 支持在 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome 操作系统上运行的任意计算机、平板电脑或移动设备。
Splashtop 远程连接速度快、质量高，让用户仿佛身临现场。
Splashtop 具有与 TeamViewer 相同的主要功能，包括文件传输、聊天、远程打印、屏幕共享等。
Splashtop 易于设置、简单易用。
出于上述原因，Splashtop 可以作为 TeamViewer 的替代方案。
LogMeIn
LogMeIn 针对各种使用场景提供远程桌面解决方案。尽管 LogMeIn 的制造商 GoTo 提供了一系列适合不同需求的套餐，但 LogMeIn 仍然因为其远程访问产品在业界价格最高而出名。
如果出于成本考虑而不想再订购 TeamViewer，那么 LogMeIn 也绝非优选。因为对于小型团队和个人用户而言，LogMeIn 并非理想的解决方案。
如果想为自己或团队寻找远程控制平台，可以试一试 Splashtop。与 LogMeIn 相比，Splashtop 每年可立省至少70％的订购费用。
AnyDesk
AnyDesk 是另一个常用的远程桌面平台。然而，AnyDesk 定价 是一个关注点。
虽然 AnyDesk 面向不同用户群体，小至个人用户，上至整个组织，提供针对性的远程访问程序包，但价格依然很贵。举例来说，如果是个人用户，使用 Splashtop 能比 AnyDesk 节省至少50%的费用。
对于需要远程访问的大型组织，AnyDesk 不提供批量折扣。而 Splashtop 却针对这种情况提供专门的优惠，大型团队和企业通过 Splashtop 可以比使用 AnyDesk 或 TeamViewer 节省更多成本。
GoToMyPC
与 TeamViewer 一样，GoToMyPC 也能使用其他设备远程控制计算机，并具有远程桌面工具应具备的大多数功能。
但 GoToMyPC 在价格方面也和 TeamViewer 等竞争对手一样，定价过高。如果想使用与 TeamViewer 同等的软件但又预算有限，则要另觅他选。与 GoToMyPC 相比，Splashtop 可立省至少75％的费用。
Chrome Remote Desktop
如果想要简单直观的免费软件，则可以使用 Google 的 Chrome Remote Desktop 解决方案。使用前无需下载任何其他软件，因为可以直接在浏览器中运行。只需要点击链接，分享链接到任意位置和目标用户，即可开始远程访问。
但不要忘记，Chrome Remote Desktop 不具备视频、音频或聊天功能，也没有文件传输功能。与 TeamViewer、Splashtop 等专门的远程软件相比，Chrome Remote Desktop 缺少必要的功能，并非专业远程软件的同等替代方案。
虽然免费可能非常吸引人，但 Chrome Remote Desktop 有许多缺陷，如下所示：
要求所有计算机登录同一个 Google 帐户，用户必须共享 Google 帐户，可能导致安全问题
要求在连接到远程计算机之前必须输入唯一的 PIN 码
无法访问移动设备
没有管理控制台
Dameware Remote Everywhere
对于追求高度安全和快速连接的用户来说，Dameware Remote Everywhere 是个不错的选择，采用 BSAFE Crypto-C Micro Edition 高级加密��模块，符合美国联邦信息处理标准。同时，还支持 VoIP 通话、视频通话和会话中聊天。
但 Dameware Remote Everywhere 的主要缺点是价格太贵；其付费方案起价约为 Splashtop 的九倍之多，因为 Dameware 主要针对大型企业用户。
Splashtop 具有 IT 支持和帮助台专业人员所需的主要功能，可以为客户端和托管设备提供远程支持。此外，还具有业界领先的各种安全功能和加密连接，可确保数据安全。
BeyondTrust Remote Support
如果使用场景更倾向于 IT 支持，则可能已经考虑过使用 BeyondTrust Remote Support。BeyondTrust、TeamViewer 和 Splashtop 都具备同样的远程支持主要功能，但这三者的主要区别在于价格。
如果预算有限，使用 Splashtop 能比 TeamViewer 节省至少50%的成本，而 BeyondTrust Remote Support 要比 TeamViewer 更贵！
在预算方面，相比于 BeyondTrust Remote Support，Splashtop 是更理想的选择，同时能获得所需的性能、功能和安全性。
WebEx Remote
WebEx Remote 作为一种数字支持工具，可以通过网站、产品甚至电子邮件中的按钮或链接激活。功能包括远程打印、通过重新连接远程重启和文件传输，以及集成的视频、语音和聊天服务。
但是，WebEx Remote 的用户界面对用户不太友好，许多用户曾报告在 Webex 以外的平台上存在音频问题。而且，从传统 WebEx 系统迁移到基于云的新平台过程非常麻烦。
Zoho Assist
通过 Zoho Assist，用户可以借助各种工具，创建对服务器、PC、笔记本电脑和移动设备的有人值守和无人值守访问（包括局域网外部和内部）。
可以快速建立安全连接，在这方面比 TeamViewer 更占优势。Zoho Assist 还支持多显示器，可以自动检测处于活动状态的显示器，允许用户在不同桌面间切换并对其进�行远程控制。就其缺陷而言，Zoho Assist 不仅价格贵，而且很难上手。相比之下，Splashtop 更易于使用，性价比更高。
Microsoft Remote Desktop
如果只需应对 Windows 设备，则完全可以使用 Microsoft Remote Desktop，这是微软进军远程软件领域的新产品。对于运行 Windows 10 专业版或企业版的 Windows PC 来说，Microsoft Remote Desktop 解决方案非常有吸引力。
Microsoft Remote Desktop 支持触摸屏设备的功能键以及触控输入和 Windows 手势。Microsoft Remote Desktop 的安全连接有保障，但缺少企业所需的高级功能，而且该软件特别难用。就其优点而言，Microsoft Remote Desktop 完全免费，但仅适用于单一的操作系统，无法与 Splashtop 等专业远程软件相比较。
在当今世界，个人用户和企业用户使用各种计算机、平板电脑和移动设备，运行的操作系统可能都不相同，最好可以选择支持跨平台访问的远程桌面工具。
ConnectWise ScreenConnect
2015年，ConnectWise 收购了远程控制产品 ScreenConnect，并将其更名为 ConnectWise ScreenConnect（旧称为 ConnectWise Control）。尽管 ScreenConnect 也支持个人用途，但主要面向根据预算进行规模扩展的团队，以及希望为客户提供远程协助的公司。ScreenConnect 已与 Google Analytics、Slack、FreshDesk 以及其他应用集成，但价格相对较贵，几乎是 Splashtop 的五倍。
如何从 TeamViewer 同类软件中进行选购？
总之，上述所有 TeamViewer 同类软件都具备同样的关键功能。主要差异在于价格、性能、安全性和客户服务。
在一众竞争对手中，Splashtop 可以脱颖而出，因为其方案不仅定价合理，同时能够提供行业领先的安全性、客户至上的服务和高性能远程访问平台。
与 TeamViewer 相比，Splashtop 可立省50%的费用。对于想在 TeamViewer 许可证到期前改用 Splashtop 的 TeamViewer 客户，我们制定了专门的提前启动计划，无需支付额外费用！
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